Belve (18 novembre): quattro ospiti, ‘corna’ e Diletta Leotta tirata in ballo. Cosa vedremo stasera Torna l’iconico show di Francesca Fagnani che anche questa sera intervisterà quattro volti conosciutissimi: ecco tutte le anticipazioni.

Dopo la pausa dello scorso martedì, che ha visto Rai 2 impegnata nella diretta delle ATP Finals di tennis, Francesca Fagnani è pronta a tornare con una nuova e imperdibile puntata di Belve. Questa sera, la conduttrice avrà modo di intervistare quattro nomi conosciutissimi: Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Genny Urtis e BigMama, che risponderanno senza filtri alle sue pungenti domandi. E, come in ogni puntata di questa edizione, non mancherà la presenza di Maria De Filippi che darà vita a un nuovo sketch con la padrona di casa: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 2.

Belve, anticipazioni (18 novembre): cosa vedremo

Tra gli ospiti di questa sera vedremo la supermodel e attrice ceca Eva Herzigova, pronta a ripercorrere i momenti più importanti della sua vita e dalla sua carriera guidata dalle domande di Francesca Fagnani. Come rivelato dalle indiscrezioni sulla puntata registrata nei giorni scorsi, la modella affronterà un tema delicato smentendo il tradimento nei confronti dell’ex marito con Leonardo DiCaprio, che lei avrebbe in realtà iniziato a frequentare quando il suo matrimonio era già finito.

Spazio poi all’iconico Cristiano Malgioglio, pronto a raccontare i "capricci da diva" e i momenti più difficili della sua vita. "Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me", avrebbe detto a proposito della morte dell’amata mamma. Parlando invece del suo essere, sentiremo Malgioglio affermare: "Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato".

In studio anche la cantante BigMama e la nota chirurga Genny Urtis. Quest’ultima rivelerà in particolare di essere ancora in cura per dimenticare l’ex fidanzato "manipolatore e truffatore" e, tra una domanda e l’altra, rivelerà di aver litigato con Diletta Leotta per colpa del fratello della conduttrice. "Lavorava da me e non si è comportato benissimo".

Dove e quando vederlo

La terzultima puntata di Belve andrà in onda questa sera, martedì 18 novembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.25 circa. La puntata, come le precedenti, sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento veramente imperdibile.

