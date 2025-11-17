Belve, Cristiano Malgioglio senza freni, dai tatuaggi per Jennifer Lopez alla frecciata a Giusy Ferreri: "Non mi importa" Una puntata attesissima che promette tante risate e rivelazioni che mostrano un Malgioglio più spontaneo che mai. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua intervista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Questa sera, martedì 18 novembre, Rai 2 proporrà un nuovo appuntamento con Belve, il programma di Francesca Fagnani che ormai è diventato un classico della prima serata. Anche in questa puntata la conduttrice accoglierà ospiti molto conosciuti, pronti a confrontarsi con le sue domande sempre schiette e sopra le righe. Il protagonista della serata è sicuramente Cristiano Malgioglio, che in questo faccia a faccia con Francesca Fagnani sembra aver scelto di non trattenere nulla, alternando ricordi molto intimi a confessioni più leggere, fino a momenti assolutamente comici.

Belve, Cristiano Malgioglio commuove da Francesca Fagnani

Nel corso dell’intervista, uno dei passaggi più significativi riguarda la madre, un dolore che Malgioglio porta ancora con sé e che racconta con una sincerità che colpisce. "Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me", dice lasciando trasparire quanto quel momento abbia inciso sulla sua vita. Quando la Fagnani gli chiede perché non ne avessero mai parlato apertamente, la risposta arriva diretta: "Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia". C’è spazio anche per un ricordo più leggero, quello dei posterd i Marlon Brando e Montgomery Clift in camera da ragazzo, una sorta di segnale che i genitori commentavano: "Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono ‘peggiorato'", racconta con un sorriso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tatuaggi per Jennifer Lopez e la vita quotidiana

Il tono cambia completamente quando si passa ai tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez, ormai un piccolo cult tra i fan. Malgioglio li elenca con naturalezza: "Sono sulla schiena, sulla gamba e uno sulla natica". E alla domanda su cosa rappresenti quello più particolare, non ci pensa due volte: "La bocca di J.Lo. Se vuoi te la faccio vedere", proseguendo poi con un’altra rivelazione che fa scoppiare a ridere lo studio: "Poi ne ho un altro, ma quello non te lo farò vedere mai". E quando la conduttrice insiste, arriva la battuta finale: "Sì. L’uccello del paradiso proprio là!". Nella conversazione trovano spazio anche momenti quotidiani che raccontano un lato più spontaneo: "Quando vado nei negozi chiedo sempre un po’ di sconto", dice candidamente. Poi aggiunge un dettaglio: "Ho una passione per i frutti rossi, soprattutto i pomodori al mercato".

Belve, anticipazioni 18 novembre: la frecciata di Malgioglio a Giusy Ferreri

La chiacchierata porta inevitabilmente anche alla sicurezza di Malgioglio sulla sua musica, quando dice senza esitazioni: "Non mi interessa, le mie canzoni rimarranno nella storia". Poi, parlando di musica, arriva anche un commento sul mancato incontro artistico con Giusy Ferreri. "Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei, ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Ma non me ne frega più niente".

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Belve andrà in onda questa sera, martedì 18 novembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà come sempre anche disponibile in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche