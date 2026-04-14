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Belve (14 aprile), tre ospiti: Giulia Michelini e l’ayahuasca (con i mostri) e Carlo Conti non sceglie De Martino. Cosa vedremo stasera

In arrivo una nuova graffiante puntata dell’irriverente talk condotto da Francesca Fagnani: tra aneddoti e rivelazioni, ecco le anticipazioni di stasera.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Tutto pronto per la seconda puntata di uno dei programmi più amati della televisione italiana. Questa sera, martedì 14 aprile 2026, su Rai 2 andrà infatti in onda una nuova puntata di Belve, il graffiante talk guidato da Francesca Fagnani che continua a conquistare il pubblico grazie alle sue interviste senza filtri. Anche questa sera, la conduttrice porterà sul celebre sgabello tre ospiti molto diversi tra loro, pronti a mettersi in gioco tra confessioni intime e aneddoti sorprendenti. In particolare, a rivelare la loro belva interiore saranno Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 2.

Belve, Carlo Conti tra aneddoti di gioventù e l’erede televisivo

Tra i protagonisti della puntata di Belve di questa sera ci sarà l’iconico Carlo Conti, pronto a lasciarsi andare a un racconto ironico e autoironico sul suo passato sentimentale. Incalzato dalle domande della Fagnani, il conduttore ripercorrerà infatti un episodio della sua giovinezza, periodo nel quale, come ammesso proprio da lui, soffriva di ‘dongiovannite’. "Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno in partenza era alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05. È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro… Ero un po’ birbante".

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Non mancheranno poi riflessioni sul presente e sul futuro della televisione, con anche qualche ipotesi su un suo possibile erede. "Non lo so… vedo Stefano De Martino partito fortissimo", risponderà Conti per poi sottolineare di sentire però più vicino l’amico conduttore Nicola Savino. E questa è soltanto una minima parte delle rivelazioni che Carlo Conti offrirà al pubblico nella puntata di questa sera.

Belve, Giulia Michelini e l’ayahuasca durante i viaggi in Oriente

A regalare i momenti più sorprendenti della serata sarà però Giulia Michelini. L’attrice si racconterà senza censure, passando da esperienze spirituali intense, come l’utilizzo di una bevanda allucinogena tipica degli sciamanesimi amazzonici durante viaggi in Oriente, a riflessioni profonde sulla maternità. "Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me – racconterà Giulia MicheliniHo pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni".

L’esilarante racconto delle visioni e delle emozioni vissute si alternerà poi a un lato più intimo e toccante quando Giulia affronterà il tema della maternità, e in particolare il figlio avuto a 19 anni dopo aver pensato per un po’ di interrompere la gravidanza. "Senza di lui mi sarei persa", rivelerà con gli occhi lucidi parlando del figlio. A completare la serata seguirà poi l’intervista a Francesco Chiofalo, e anche in quel caso ne sentiremo delle belle.

Tutto questo e molto di più questa sera, martedì 14 aprile, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay e Disney+.

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