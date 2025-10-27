Belen senza filtri a Belve, gli psicofarmarci e le botte a De Martino: “Un amore tossico”. Poi svela chi ha amato veramente
Belén Rodríguez si confessa a Francesca Fagnani tra amori, crisi e rivelazioni. Tutte le anticipazioni della prima puntata di Belve su Rai 2.
Torna su Rai 2 Belve, il talk condotto da Francesca Fagnani, martedì 28 ottobre 2025 alle 21.20. Tra gli ospiti più attesi della nuova stagione c’è Belén Rodríguez, che si è raccontata senza filtri in una delle interviste più dirette e commentate dell’edizione. Ecco le anticipazioni della sua intervista.
Anticipazioni Belve, Belen senza filtri: amori, crisi e carriera
Con il tono tagliente e ironico di Francesca Fagnani, Belén ha ripercorso le tappe più intense della sua vita privata e professionale. "Ho avuto esperienze con donne, sì, ma mi piace il manzo", ha ammesso con il sorriso, spiegando di essere ancora single: "Ho chiuso con gli uomini, ma non con l’amore". L’argentina ha poi raccontato il periodo buio della depressione: "Non mi sono alzata dal letto per due mesi. Le benzodiazepine? Una vera dipendenza, disintossicarsi è durissimo".
Spazio anche a una riflessione più amara sulla carriera: "Avrei meritato di più. Quando finisce la bellezza, finisce anche il lavoro", ha confessato, lasciando emergere la delusione per un mondo dello spettacolo che spesso non dà spazio alla profondità. Non sono mancate battute e ironia: "Sono manesca, De Martino è quello che ne ha prese di più. In Argentina le cose si risolvono così!", ha scherzato, svelando il suo lato più istintivo e passionale.
Anticipazioni Belve (28 ottobre): chi sono gli ospiti della prima puntata
La puntata di debutto di Belve sarà interamente al femminile. Oltre a Belén Rodríguez, Francesca Fagnani accoglierà Isabella Rossellini, icona del cinema internazionale, e Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana diventata un fenomeno virale dopo il caso di Roccaraso. Tre donne molto diverse tra loro, accomunate da personalità forti e da storie che promettono di suscitare curiosità e dibattito.
Come da tradizione, ogni ospite risponderà alla domanda simbolo del programma: "Che belva si sente?". La vera sorpresa della stagione sarà la presenza inedita di Maria De Filippi, che in alcune puntate si metterà nei panni dell’intervistatrice, invertendo i ruoli e ponendo lei stessa domande alla Fagnani.
Il ritorno di un cult
Dopo il successo delle precedenti edizioni, Belve torna in onda con il suo stile inconfondibile: domande scomode, risposte sincere e momenti di autentica vulnerabilità. Francesca Fagnani conferma ancora una volta la sua capacità di spingere gli ospiti oltre la superficie, regalando al pubblico confessioni vere e inaspettate.
L’appuntamento con la prima puntata è per martedì 28 ottobre 2025 alle 21.20 su Rai 2. Protagonista assoluta sarà Belén Rodríguez, pronta a mostrarsi senza maschere, tra ironia, verità e ferite mai del tutto guarite: una belva in tutto e per tutto.
