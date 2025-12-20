Ballando con le Stelle, finale di fuoco tra polemiche e super ospiti: chi vince e cosa vedremo stasera Si parte con lo spareggio di tre coppie, per poi entrare nel vivo della gara: tutte le anticipazioni dell'atto finale del dancing show.

Il gran finale della 20esima edizione di Ballando con le Stelle è arrivato. Dopo ben due semifinali, ripescaggi ed eliminazioni sofferte, questa sera, sabato 20 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda l’ultimo atto del dancing show. Alla conduzione come sempre Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, mentre in giuria ritroviamo la capitana Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. E poi Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, nella veste di Tribuni del popolo, con la possibilità di contestare le votazioni e di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti ‘penalizzati’. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie preferite direttamente sui social network e dai profili ufficiali di Ballando con le Stelle. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni 20 dicembre: ospiti e chi vince

Tutto pronto su Rai 1 per la finalissima di Ballando con le Stelle. Per l’occasione l’ospite d’onore sarà Riccardo Cocciante, che eseguirà Era già tutto previsto e Zingara, brano tratto da una delle opere popolari più famose al mondo Notre Dame de Paris. Un omaggio che celebra il ritorno in scena del capolavoro musicale firmato da Cocciante, a quasi 25 anni dal debutto al GranTeatro di Roma. Altro momento suggestivo sarà quello live con Lucio Corsi, che regalerà al pubblico di Ballando il suo ultimo brano Notte di Natale, un inno all’amore che irrompe nella malinconia del vento freddo di dicembre.

Tornando alla gara, al termine della semifinale di sabato 13 dicembre, tre coppie sono andate allo spareggio: Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Lo spareggio si svolgerà all’inizio della puntata, mentre le coppie che si contenderanno il podio della ventesima edizione sono Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.

La classifica di Ballando: chi ha vinto la 12esima puntata

Sebbene la 12esima puntata sia stata vinta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, a incidere sulla classifica finale sono stati i tesoretti, portando in vetta Barbara D’Urso votata da Erra e Martina Colombari da Matano. Ecco la classifica:

Barbara d’Urso

Martina Colombari

Francesca Fialdini

Rosa Chemical

Filippo Magnini

Andrea Delogu

Fabio Fognini

Paolo Belli

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di dicembre. Stasera, quindi, andrà in onda la finalissima della stagione del dance show. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

