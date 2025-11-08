Ballando con le Stelle, la decisione di Andrea Delogu e Francesca Fialdini: serata di verdetti e addii Le anticipazioni della settima puntata (8 novembre): Delogu e Fialdini a rischio ritiro, Monica Guerritore Ballerina per una notte e una eliminazione in arrivo

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tutto pronto su Rai 1 per la settima puntata di Ballando con le Stelle. Questa sera, sabato 8 novembre 2025, la 20esima edizione del dancing show va in scena dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma con un nuovo appuntamento e parecchie incognite. Oltre ad Andrea Delogu, lontano dalla pista dopo la morte del fratello minore, altri due protagonisti del programma potrebbero saltare la diretta. La prima è Francesca Fialdini, vittima di un infortunio lo scorso sabato, il secondo è Carlo Aloia, maestro di Nancy Brilli. "Abbiamo la gara aperta con un’infortunata, Francesca Fialdini, che come sapete si è fatta male la scorsa settimana – ha annunciato Milly Carlucci in collegamento con La Vita in Diretta -. Sta facendo terapie, ma non è qualcosa che si risolve da un momento all’altro". Poi la news sul ballerino: "Oggi però abbiamo avuto anche un altro infortunio: Carlo Aloia è caduto durante gli allenamenti. È all’Ospedale Gemelli, sta facendo una risonanza magnetica per capire se si tratta di un problema al polpaccio o ai tendini". E mentre non possiamo fare altro che attendere la messa in onda, ecco tutte le anticipazioni di questa sera.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerina per una notte dell’8 novembre

Nonostante le indiscrezioni di Giuseppe Candela, che dà per certo il ritorno di Andrea Delogu in pista, dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia, non c’è niente di ufficiale, e sia la conduttrice che Fialdini e Aloia potrebbero saltare la puntata di Ballando con le Stelle di questa sera. Certa, invece, la notizia sul nome della Ballerina per una notte che sarà Monica Guerritore, protagonista e regista del film dedicato alla vita di una delle attrici italiane più apprezzate e famose: Anna Magnani. Dal 6 novembre la pellicola è nelle sale italiane, ma intanto il pubblico di Rai 1 potrà vederla sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma, danzando in coppia con Luca Urso.

In scena questa sera, anche le consuete polemiche tra giudici e concorrenti, oltre ovviamente alle esibizioni in gara delle 11 coppie rimaste. La puntata di sabato scorso è stata vinta dalla coppia Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo eliminato e stasera scopriremo chi sarà il secondo, tra Emma Coriandoli e Nancy Brilli. Una coppia, infatti, al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Infine, anche in questa ventesima edizione torna Ballando on the Road, e questa volta approda in Calabria.

La classifica di Ballando: chi ha vinto la sesta puntata

La sesta puntata di Ballando con le Stelle ha visto trionfare la coppia formata Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo concorrente eliminato di questa 20esima edizione. I 50 punti del Tesoretto sono stati così suddivisi: 25 a Filippo Fognini, 25 a Marcella Bella.

Ecco la classifica finale:

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

