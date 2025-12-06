Ballando con le stelle, semifinale di fuoco: regolamento stravolto e caos ripescaggi. Tremano tutti Puntata tesissima quella di stasera 6 dicembre: allarme Barbara D'Urso e il verdetto su Francesca Fialdini, due coppie possono sperare di rientrare in gara. Le anticipazioni della semifinale.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Appuntamento imperdibile con Ballando con le Stelle. Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, su Rai 1 e in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, va in onda la prima semifinale della ventesima edizione del dancing show. Sarà una serata all’insegna delle emozioni forti, grazie alla presenza di ospiti ma soprattutto perché non una ma addirittura due delle coppie eliminate nelle precedenti puntata potranno tentare il tutto per tutto e rientrare in gara grazie al ripescaggio. A giudicarli, la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino, sempre nella veste di Tribuni del popolo. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti ‘penalizzati’. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie preferite direttamente sui social network e dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni 6 dicembre: ospiti e ripescaggi, chi va in finale

Stasera su Rai 1 va in scena la prima semifinale di Ballando con le Stelle 2025, condotta da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Per lo spazio dedicato al ‘Ballerino per una notte‘ scende in pista il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest’anno divide la poltrona di coach con Clementino a The Voice Senior e che canterà sulle note di Oh Ma e danzerà con tutte le maestre del programma. Quella di oggi, inoltre, sarà una puntata veramente speciale: è infatti arrivato il momento del ripescaggio per le coppie che sono state eliminate. Intanto, però, la gara in pista va avanti tra polemiche e infortuni: Barbara D’Urso si è fatta molto male alla spalla, e per tutta la settimana è stata costretta a ballare con un tutore, tanto che si vociferava di un possibile ritiro che al momento sembra poco probabile. Conosceremo anche il verdetto su Francesca Fialdini, che si è ritirata tre settimane fa per infortunio ed è stata poi al centro dell’ormai famoso lastra-gate: stasera sapremo se la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera ha recuperato dall’infortunio e se riuscirà a rientrare in gara grazie al ripescaggio.

Ballando con le stelle, cambia il regolamento

A poche ore dalla penultima diretta, Milly Carlucci ha annunciato un colpo di scena per la fase decisiva di Ballando con le stelle. A differenza delle passate edizioni, non sarà più garantito che tutti i semifinalisti accedano alla puntata successiva: "C’è una trappola per i semifinalisti, perché non è detto che tutti vadano avanti, anzi, diciamo che sono in pericolo. I semifinalisti avranno la loro manche di gara con un’eliminazione", ha raccontato ieri a La Volta Buona. La vera novità riguarda il cambio di regolamento riguardo ripescaggio: non una sola coppia (come avveniva in passato), ma ben due potranno rientrare in gara stasera, rendendo la corsa verso la finale ancora più incerta e spettacolare.

La classifica di Ballando: chi ha vinto la decima puntata

A vincere la decima puntata di Ballando con le Stelle è stata la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perrotti, mentre Paolo Belli e Anastasia Kuzmina sono stati eliminati. Quella di seguito, invece, la classifica finale con tutti i semifinalisti:

Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Martina Colombari Rosa Chemical

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di dicembre. Stasera, quindi, andrà in onda la prima semifinale stagionale del dance show che ormai si avvia verso la conclusione. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

