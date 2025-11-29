Ballando con le Stelle, puntata di fuoco: Ilaria D’Amico in pista e Fialdini sotto attacco. Cosa vedremo stasera
Stasera - 29 novembre 2025 - su Rai 1 va in onda la decima puntata del dancing show, con una nuova coppia eliminata e tante sorprese.
Ballando con le Stelle è sempre più vicino al gran finale del 20 dicembre. Intanto, però, la gara tra le coppie rimaste continua, tra polemiche e passi di danza sempre più difficili. Questa sera, sabato 29 novembre 2025, la ventesima edizione dal dancing show va in onda con la decima puntata, fondamentale in vista soprattutto della semifinale alle porte, con i possibili ripescaggi delle coppie già eliminate. Tra quelle che potrebbero tornare in pista, anche Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: la conduttrice di Da Noi… a ruota libera, si è momentaneamente ritirata a causa di un brutto infortunio al piede e tre costole rotte. La sua speranza è proprio riuscire a recuperare entro il 6 dicembre, in modo da poter partecipare ai ripescaggi. Il suo problema di salute, inoltre, ha sollevato una bufera, soprannominata ‘lastra gate‘, tra chi non le ha creduto e chi l’ha accusata di strategia, tanto che qualcuno le avrebbe perfino chiesto di mostrare le lastre. A quanto pare, il concorrente in questione sarebbe Fabio Fognini, finito a sua volta al centro delle polemiche. Tra una polemica e l’altra lo show va avanti: ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera di Ballando con le stelle.
Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerina per una notte del 29 novembre
In questa decima puntata con Ballando con le Stelle, la Ballerina per una notte sarà Ilaria D’Amico. Ad anticipare la partecipazione della giornalista e moglie di Gigi Buffon, è stata proprio Milly Carlucci: "Avremo una grandissima ballerina per una notte. È veramente una gioia e una grande sorpresa il fatto che abbia accettato e si cimenti in questa specialità così diversa e così lontana dal suo mondo. E sarà bellissima, secondo me". Intanto sulla pista, però, la gara continua a colpi di passi di danza: sette le coppie rimaste, che si sfideranno con coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte avranno la possibilità di rientrare in gara nel ballottaggio del 6 dicembre prossimo.
La classifica di Ballando: chi ha vinto la nona puntata
A vincere la nona puntata di Ballando con le Stelle è stata la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Mentre Francesca Fialdini ha dovuto abbandonare a causa degli infortuni, l’eliminata di questo appuntamento è stata Nancy Brilli in coppia con Filippo Zara, che hanno perso contro Rosa Chemical con Erica Martinelli. Quella di seguito, invece, la classifica finale:
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (+25 punti di Tesoretto, +10 punti prova speciale)
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca (+20 punti prova speciale)
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+30 punti prova speciale)
- Andrea Delogu e Nikita Perotti
- Martina Colombari con Luca Favilla
- Fabio Fognini con Giada Lini (+25 punti di Tesoretto)
- Rosa Chemical con Erica Martinelli
Tutte le puntate e dove vedere il dancing show
Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di dicembre. Stasera, quindi, andrà in onda la quartultima emissione stagionale del dance show che ormai si avvia verso la conclusione. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.
