Ballando con le Stelle, omaggio alle gemelle Kessler e la 'finta' Milly Carlucci 'Ballerina per una notte': cosa vedremo Tutto pronto per la nona puntata del dancing show: in pista arriva la comica Giulia Vecchio, mentre la gara si fa sempre più tesa.

Puntata numero 9 per Ballando con le Stelle. Mentre il gran finale del 20 dicembre si avvina sempre di più, questa sera (sabato 22 novembre), il dancing show va in onda con un appuntamento all’insegna dei ricordi e delle risate. Si parte con un omaggio alle gemelle Kessler, per poi trovare in pista una Milly Carlucci che non ti aspetti, interpretata dall’attrice e comica Giulia Vecchio. Spazio, ovviamente, anche alla gara, che la scorsa settimana ha visto trionfare Andrea Delogu, tornata nello show dopo il tremendo lutto per la morte del fratello Evan, e l’uscita di scena di Francesca Fialdini, ritirata a causa dell’infortunio al piede e delle tre costole rotte. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di stasera.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerina per una notte del 22 novembre

Quella di questa sera, sarà una puntata ricca di sorprese per Ballando con le Stelle. Si parte con un omaggio alle gemelle Kessler, recentemente scomparse, anticipato da Milly Carlucci a La Volta Buona: "La nostra sigla di puntata sarà dedicata a loro, con un ‘Da da un pa’ di tutti i maestri sulla pista. Sarà un piccolo omaggio, breve, ma un modo per ricordare due meravigliose interpreti che hanno veramente creato uno stile, sono state iconiche, hanno svecchiato e fatto fare davvero un passo avanti anche al gusto del pubblico italiano".

Spazio, poi, a Milly Carlucci e la sua ‘sosia comica‘ Giulia Vecchio che, dopo aver messo in scena sketch esilaranti con la conduttrice, salirà sulla pista come ‘Ballerina per una notte‘, mostrando anche le sue doti da interprete versatile. Ad affiancarla in questa sfida un maestro del programma, per un’esibizione che sarà valutata dalla giuria e contribuirà all’assegnazione del consueto tesoretto a uno dei concorrenti.

E mentre la finale di Ballando è sempre più vicina, prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove da superare sempre più difficili: i Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la nona puntata hanno realizzato coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte avranno la possibilità di rientrare in gara.

La classifica di Ballando: chi ha vinto l’ottava puntata

lo scorso sabato, la puntata di Ballando con le Stelle è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno guadagnato 30 punti in più, grazie allo spareggio al rialzo, al secondo posto si sono posizionati Martina Colombari e Luca Favilla (20 punti in più) e al terzo posto Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca che hanno ottenuto 10 punti. Inoltre, altro colpo di scena con il ritiro di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice a causa di una frattura scomposta a tre costole della conduttrice. Ecco la classifica finale:

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca (+50 punti di tesoretto) Martina Colombari e Luca Favilla Fabio Fognini e Giada Lini Filippo Magnini e Alessandra Tripoli Andrea Delogu e Nikita Perotti Rosa Chemical e Erica Martinelli Paolo Belli e Anastasia Kuzmina Nancy Brilli e Filippo Zara

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

