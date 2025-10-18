Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutte le anticipazioni.

Dopo la puntata notturna in onda lo scorso sabato, Ballando con le Stelle sta tornado su Rai 1 con il botto. Questa sera, sabato 18 ottobre 2025, il dancing show di Milly Carlucci riprende la sua consueta programmazione, subito dopo aver ricevuto la linea da Stefano De Martino e i pacchi di Affari Tuoi. E se nello scorso appuntamento la sfida all’ultimo colpo di share contro Tu Si Que Vales (che ha comunque vinto) è stata messa in ombra dalla partita di calcio Italia – Estonia, questa sera Milly ha deciso di portare in pista un pezzo da 90 per conquistare il pubblico. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerino per una notte del 18 ottobre

Mentre Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni sono pronti ai loro posti, palette alla mano, Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino danno il via questa sera alla quarta puntata di Ballando con le Stelle. La 20esima edizione, seppur con qualche problemino negli ascolti, è ricca di colpi di scena e balli mozzafiato, ma come sempre uno dei momenti più attesi è quello del Ballerino per una notte che stasera sarà Renato Zero, che si cimenterà in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note di "Senza" e farà riascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

Ci sarà spazio, come sempre, per le polemiche. Al centro della scena ancora Marcella Bella, apparsa proprio ieri in un filmato post puntata in cui se la prendeva con i giudici Mariotto e Selvaggia Lucarelli: "Mi hanno dato dell’ubriaca e della smutandata – ha detto la cantante – Mi sono stufata di sentirmi dire certe cose. Hanno dei preconcetti nei miei confronti. Non mi diverto perché non ho la gratificazione che mi merito. Perché devo fare queste cose se tanto quei due scemi sono lì a prendermi in giro?". Conoscendo acume e vis polemiche della Lucarelli, è probabile che stara chiedo conto alla cantante delle sue accuse.

Spazio, ovviamente, anche alle esibizioni dei 12 concorrenti in gara con i loro maestri: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

La classifica di Ballando: chi ha vinto la terza puntata

Anche nella terza puntata di Ballando con le Stelle nessun concorrente è stato eliminato, e nessuno è andato al ballottaggio. Marcella Bella ed Emma Coriandoli, ultime in classifica, però, avranno una penalità di 10 punti da scontare, mentre a vincere è, ancora una volta, Francesca Fialdini.

Ecco la classifica finale:

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

