Ballando con le Stelle, Pernice rischia il ritiro e Andrea Delogu trema per l'eliminazione: cosa vedremo Ottava puntata con il dancing show di Rai 1: tanti concorrenti infortunati e una nuova eliminazione. Le anticipazioni.

Appuntamento numero 8 per Ballando con le Stelle. Stasera, sabato 15 novembre 2025, il dancing show di Milly Carlucci va di nuovo in scena, mentre il gran finale del 20 dicembre si avvicina sempre più. Quella di oggi sarà una puntata ricca di colpi di scena e momenti da ricordare, a iniziare dal ritorno in pista di Andrea Delogu, assente la settimana scorsa dopo la tremenda perdita del fratello minore. Grande ansia anche per l’infortunio che ha colpito Giovanni Pernice: il maestro, che balla in coppia con Francesca Fialdini (anche lei nei guai per un piede rotto), ha una spalla fuori uso e ancora non si sa come e se riuscirà a ballare. Problemi fisici anche per Barbara D’Urso, anche lei in balia della spalla dopo una caduta. Per capire come sarà la gara di stasera, quindi, non ci resta che attendere la messa in onda: ecco tutte le anticipazioni.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerino per una notte del 15 novembre

Sarà Pierluigi Pardo il Ballerino per una Notte di stasera a Ballando con le stelle: il giornalista sportivo, in questo ottavo appuntamento stagionale, si esibirà in un valzer con Sara Di Vaira, per poi decidere a chi donare i punti conquistati con la sua performance.

Sabato scorso, a vincere, è stata Francesca Fialdini con Giovanni Pernice che hanno guadagnato 10 punti, e che questa volta dovranno fare i conti con diversi problemi fisici, mentre la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale è stata eliminata. Stasera, invece, si sfideranno al televoto Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Marcella Bella con Chiquito, insieme alla coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice di La Porta Magica, dunque, potrebbe andare incontro a una beffa al suo ritorno a Ballando dopo aver saltato le ultime due puntate.

Come sempre, al termine della diretta, una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. A guidare la giuria in studio, Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Al fianco di Rossella Erra, invece, ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di Tribuni del popolo.

La classifica di Ballando: chi ha vinto la settima puntata

La settimana puntata di Ballando è stata vinta dalla coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (+ 10 punti), mentre Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale sono stati eliminati. In attesa di scoprire chi tra Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella con Chiquito e Andrea Delogu e Nikita Perotti, uscirà stasera al ballottaggi, ecco la classifica finale:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+5 punti per la prova speciale, +25 per il tesoretto) Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (+25 punti per il tesoretto) Fabio Fognini con Giada Lini (+10 punti per il bonus) Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca (+10 punti per la prova speciale) Martina Colombari con Luca Favilla (+3 punti per la prova speciale) Nancy Brilli con Carlo Aloia (sostituito da Filippo Di Zara) Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (spareggio del 15 novembre) Rosa Chemical con Erica Martinelli (salvi al ballottaggio) Marcella Bella con Chiquito (spareggio del 15 novembre)

