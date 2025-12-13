Ballando con le Stelle, seconda semifinale (senza Tu si que vales): ospiti, polemiche e chi esce stasera Le anticipazioni della penultima puntata in vista del gran finale per il dancing show di Milly Carlucci: chi saranno i finalisti della 20esima edizione?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Tutto pronto su Rai 1 per la seconda semifinale di Ballando con le Stelle. Stasera, sabato 13 dicembre 2025, va infatti in onda la penultima puntata della ventesima stagione del dancing show di Milly Carlucci. Un appuntamento attesissimo e con l’adrenalina a mille, dato che la conduttrice insieme a Massimiliano Rosolino svelerà in diretta i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno la vittoria di questa edizione. Come sempre, la giuria in studio è capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. E poi Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, nella veste di Tribuni del popolo, con la possibilità di contestare le votazioni e di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti ‘penalizzati’. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie preferite direttamente sui social network e dai profili ufficiali di Ballando con le Stelle. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni 13 dicembre: ospiti e chi va in finale

Seconda semifinale per Ballando con le Stelle. Mentre lo show si avvicina alla fase conclusiva, stasera sarà anche l’occasione per dare il via ufficiale alla raccolta fondi della 36esima edizione della maratona Telethon. Per questo, lo spazio del ‘Ballerino per una notte‘, accoglierà Luca Cordero di Montezemolo che darà ufficialmente al contatore. Inoltre, ci saranno altri due Ballerini per una notte, impegnati in un passo di tango con due coppie di maestri: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, coppia celebre del tennis italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per la gara, sabato scorso, solo Paolo Belli con la sua Anastasia Kuzmina è stato ripescato, mentre Nancy Brilli, Emma Coriandoli, Beppe Convertini e Marcella Bella con i rispettivi maestri sono stati eliminati definitivamente.

Alla seconda semifinale di hanno avuto accesso le coppie: Fabio Fognini-Giada Lini, Rosa Chemical-Erica Martinelli, Filippo Magnini-Alessandra Tripoli, Paolo Belli-Anastasia Kuzmina, Martina-Colombari-Luca Favilla, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. C’è un pizzico di apprensione per Barbara D’Urso, che due giorni fa è tornata in ospedale, stavolta a causa di un problema al legamento. ‘Carmelita’ non è in perfette condizioni fisiche, ma stringerà i denti anche stasera per provare a staccare il pass per la finalissima.

La classifica di Ballando: chi ha vinto l’undicesima puntata

A vincere l’11esima puntata di Ballando con le Stelle è stata la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla, mentre sono riusciti a tornare in gara grazie al ballottaggio sia Francesca Fialdini che Paolo Belli.

Martina Colombari

Rosa Chemical

Fabio Fognini

Andrea Delogu

Barbara d’Urso

Filippo Magnini

Milly Carlucci si ‘libera’ di Maria De Filippi

La semifinale di Ballando con le stelle in onda stasera potrebbe (finalmente) fare il botto di share. Dopo sofferto sin dall’inizio della stagione il duello con Tu si Que Vales, il dance show di Rai 1 stavolta avrà campo libero nel prime time del sabato sera. Il talent di Maria De Filippi, infatti, ha chiuso i battenti la scorsa settimana e questa sera Canale 5 trasmetterà la replica del concerto de Il Volo, un avversario molto meno ostico per Milly Carlucci che stavolta – sulla carta – sembra destinata a vincere a mani basse la sfida degli ascolti Tv.

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di dicembre. Stasera, quindi, andrà in onda la seconda semifinale stagionale del dance show che ormai si avvia verso la conclusione. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche