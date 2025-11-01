Ballando con le Stelle, mentre infiamma la polemica in pista scendono due attrici mozzafiato: cosa vedremo stasera Attesissimo in questa sesta puntata anche lo spareggio tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli: tutte le anticipazioni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

The Show must go on, è proprio il caso di dirlo, perché nonostante il grave lutto che ha colpito due giorni fa Andrea Delogu, Ballando con le Stelle torna in scena. "Il nostro compito è offrire un momento di leggerezza anche quando il cuore è pieno di tristezza", aveva sottolineato Milly Carlucci a La Vita in Diretta, spiegando come tutta la produzione sia vicina alla concorrente per la perdita del fratello, ma anche come il mondo dello spettacolo imponga certe volte di andare avanti nonostante la profonda tristezza e il cuore pieno di dolore.

E mentre ancora non è certa la presenza di Delogu in pista, stasera, sabato 1° novembre, su Rai 1 il dancing show torna in onda con la sesta puntata della 20esima stagione. Ai banchi della giuria, come sempre, la capitana Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, mentre dalla Sala delle Stelle ci sarà Massimiliano Rosolino. Immancabili anche Alberto Matano a bordo pista e i tribuni del popolo, Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerine per una notte del 1° novembre

Lasciati alle puntate precedenti ospiti come Belen Rodriguez, Renato Zero e Maria Esposito, questa sera, nella sesta puntata di Ballando con le Stelle avremo ben due Ballerine per una notte, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi. Le due attrici, protagoniste della commedia di Davide Minnella ‘Fuori la verità‘, che riflette su verità e menzogna, presentata nella sezione Grand Public della 20esima Festa del cinema di Roma, balleranno insieme uno showdance sulle note di ‘All that jazz‘ di Chicago.

Di sicuro, tra giudici e concorrenti non mancheranno i soliti battibecchi ed è molto probabile che al centro della scena ci sarà nuovamente Marcella Bella contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, specie dopo le ultime affermazioni della cantante che nel video ‘Ballando Segreto’ su Instagram: "Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave. Gli sarò antipatica e hanno deciso di distruggermi". Cosa risponderanno i due giudici?

Ovviamente, spazio poi alla gara che vedrà anche la sfida tra le due coppie finite in spareggio, ossia Beppe Convertini e Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Chi avrà la peggio verrà eliminato ma avrà la possibilità di essere ripescato.

La classifica di Ballando: chi ha vinto la quinta puntata

La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha visto trionfare la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti, quelli assegnati dai giurati più i 25 punti voluti da Rossella Erra. Marcella Bella, grazie al tesoretto assegnatole da Matano, è invece riuscita a salire all’ottavo posto, evitando così lo spareggio che metterà di fronte all’inizio dell’appuntamento di stasera, sabato 1° novembre, le coppie formate da Beppe Convertini e Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Ecco la classifica finale:

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche