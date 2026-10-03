Ballando con le Stelle, si parte (con rivoluzione): giuria, cast, Sciarelli in pista e Selvaggia Lucarelli a casa. Cosa vedremo stasera Oggi sabato 3 ottobre 2026 inizia la nuova edizione (e la nuova “era”) dello show di Rai 1: tutte le anticipazioni della prima puntata, i concorrenti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si alza il sipario sulla 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Oggi sabato 3 ottobre 2026, infatti, Milly Carlucci torna alla guida dello storico dance show con una stagione all’insegna del rinnovamento. Il debutto avverrà nel nuovo studio Pippo Baudo del Centro di Produzione Rai di Saxa Rubra, a Roma, una cornice completamente ripensata per inaugurare la nuova ‘era’ del programma. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Rai 1 alle 21:30. Scopriamo tutte le anticipazioni della prima puntata di stasera e tutte le novità di questa stagione.

Ballando con le Stelle 2026, le anticipazioni della prima puntata: giuria stravolta, i nuovi volti e Federica Sciarelli ballerina per una notte

Tredici coppie sono pronte a scendere in pista e a dare (letteralmente) il via alle danze. Questa sera, infatti, Milly Carlucci inaugura la nuova edizione di Ballando con le Stelle che – come anticipato – vedrà cambiamenti importanti. La principale novità riguarda il tavolo dei giudici. Accanto alle conferme di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni arrivano Alberto Matano e Barbara D’Urso. Per Matano si tratta di un cambio di ruolo: dopo l’esperienza legata al tesoretto, il giornalista entra ufficialmente nella giuria sostituendo Fabio Canino. D’Urso, invece, passa dalla pista al giudizio e prende il posto di Selvaggia Lucarelli dopo aver partecipato alla scorsa edizione come concorrente (chiudendo al terzo posto).

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Cambia anche la squadra a bordo pista. Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra saranno coinvolte nel nuovo meccanismo del tesoretto che prevede i voti ‘giustizia’, ‘anima’ e ‘popolare’, mentre Simone Di Pasquale prenderà il posto di Paolo Belli nella Sala delle Stelle. Belli, come spiegato da lui stesso, continuerà comunque a collaborare con il programma dietro le quinte. La prima puntata avrà inoltre una protagonista speciale: Federica Sciarelli, ex conduttrice di Chi l’ha visto, sarà la prima ‘ballerina per una notte’ della nuova stagione.

Tra debutti, conferme e nuovi equilibri, la nuova edizione di Ballando con le Stelle si presenta dunque con una formula rinnovata ma fedele all’impianto originale. Per Milly Carlucci è "la prima di una nuova era", come raccontato dalla stessa conduttrice alla vigilia

I concorrenti e i maestri

Quando e dove vedere Ballando con le Stelle stasera in tv e streaming (sabato 3 ottobre 2026)

Condotta da Milly Carlucci, la prima puntata di Ballando con le Stelle va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30, al termine di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma.

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