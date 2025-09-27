Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: le calciatrici della nazionale italiana nei panni di Ballerine per una notte. Ecco tutte le anticipazioni

La 20esima edizione di Ballando con le Stelle è ai nastri di partenza. Questa sera, sabato 27 settembre 2025, il dancing show capitanato da Milly Carlucci torna in onda su Rai 1 dall’Auditorium del Foro Italico, con un cast a dir poco strepitoso e tantissime novità. Alle banco della giuria, palette alla mano, confermati la capitana Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tra i tribuni del popolo, invece, troveremo Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino. A bordo pista, immancabile la presenza di Alberto Matano, mentre accanto a Milly il nuovo inviato dalla Sala delle Stelle sarà Massimiliano Rosolino, in sostituzione di Paolo Belli che quest’anno parteciperà al talent come concorrente. Vediamo insieme tutte le coppie in gara, le anticipazioni di questa prima puntata e chi sarà il ballerino per una notte.

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerino per una notte del 27 settembre

La grande sfida a colpi di balli caraibici, standard e latino-americani di Ballando con le Stelle 2025 sta per iniziare. Da questa sera il dancing show più popolare e longevo della Tv italiana riparte con 12 nuovi concorrenti agguerritissimi: Barbara d’Urso, Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli.

Come di consueto, ogni puntata di Ballando, avrà un ospite speciale, e ad aprire questa 20esima edizione, in qualità di Ballerine per una notte, saranno le Azzurre della nazionale di calcio femminile. Lo scorso anno erano state le atlete del volley a scendere in pista, e Milly questa volta ha voluto continuare la tradizione chiamando Fresca di Europeo, una delegazione della squadra di calciatrici, fresche di Europeo, insieme al loro allenatore Andrea Soncin.

Fari su Barbara D’Urso vs Selvaggia Lucarelli: scintille in arrivo?

La concorrente più attesa di Ballando con le stelle 2025 è senz’altro Barbara D’Urso, pronta a tornare in TV con continuità dopo due anni trascorsi ai box in seguito al divorzio con Mediaset. "Carmelita’ è considerata dai bookmaker la favorita d’obbligo alla vittoria di questa edizione (QUI le quote vincitore) e inoltre è già finita al centro delle polemiche a causa del presunto maxi-cachet incassato dalla Rai per partecipare al dance show (ma lei ha smentito), Inoltre, la conduttrice napoletana si ritroverà faccia a faccia con la ‘nemica’ Selvaggia Lucarelli, con cui in passato si è scontrata più volte. L’ultimo ‘duello’ è avvenuto esattamente un anno fa e propio sulla pista di Ballando con le stelle, nella puntata in cui la D’Urso partecipò in qualità di Ballerina per una notte. All’epoca le due si pizzicarono in modo abbastanza pesante e Milly Carlucci fu costretta a intervenire per chiudere il siparietto. Con ogni probabilità, stasera assisteremo al ‘secondo round’ di una rivalità che rischia di essere un asset portante di questa edizione del programma.

Tutte le coppie in gara di Ballando con le Stelle 2025

Ecco le 12 coppie in gara della 20esima edizione di Ballando, che vedremo in pista ogni sabato sera:

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste, di cui una in seconda serata per lasciare spazio alla partita Italia-Estonia della Nazionale di calcio. La prima va in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

