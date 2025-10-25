Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera
Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tutte le anticipazioni, le coppie in gara e la classifica con gli eliminati.
Quinto appuntamento con il ritmo di Ballando con le Stelle. Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, la 20esima edizione del dancing show di Milly Carlucci ritorna in onda con una puntata piena di colpi di scena, nuove esibizioni e un ospite imperdibile. Nonostante lo share non stia premiando il programma, sempre più in difficoltà nella guerra degli ascolti contro Tu Si Que Vales, la gara va avanti inesorabile: ancora nessuna coppia è stata eliminata e la sfida si fa sempre più avvincente. Ai banchi della giuria, come sempre, la capitana Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, mentre dalla Sala delle Stelle ci sarà Massimiliano Rosolino. Immancabili anche Alberto Matano a bordo pista e i tribuni del popolo, Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.
Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerina per una notte del 25 ottobre
Dopo l’emozionante performance di Renato Zero la scorsa settimana, emozionante in una coreografia sulle note di ‘Senza‘ insieme a tutti i maestri del talent, in questa quinta puntata di Ballando con le Stelle la Ballerina per una notte sarà Maria Esposito. Già ospite nella diciottesima edizione, insieme a Giulia Luzi, Antonio Orefice e Mattia Zenzola, l’attrice di Mare Fuori, in uscita al cinema con ‘Io sono Rosa Ricci‘, si cimenterà in un ballo per conquistare il tesoretto utile ad una o due coppie in gara.
E mentre non mancheranno i battibecchi tra giudici e concorrenti, come le lamentele di Marcella Bella verso i Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, o le critiche di Nancy Brilli ai voti, lo spazio sarà ovviamente per le 12 esibizioni. Nessun eliminato ancora, e quindi vedremo ancora tutti in pista con i rispettivi maestri: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.
Dopo quattro puntate senza ‘vittime’, però, da stasera si inizia a far sul serio. Al termine della diretta odierna, infatti, sarà decretata la prima eliminazione e uno dei concorrenti dovrà uscite dalla gara (ma potrà sperare ancora nel ripescaggio).
La classifica di Ballando: chi ha vinto la quarta puntata
Anche nella quarta puntata di Ballando con le Stelle nessun concorrente è stato eliminato, e nessuno è andato al ballottaggio. A vincere è stata la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca che si è esibita in un quick sulle note di ‘Ohi Marie‘.
Ecco la classifica finale:
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca- 81 punti
- Andrea Delogu con Nikita Perotti- 68 punti
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice-58 punti
- Rosa Chemical con Erica Martinelli- 45 punti
- Fabio Fognini con Giada Lini- 44 punti
- Martina Colombari con Luca Favilla- 41 punti
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli- 41 punti
- Nancy Brilli con Carlo Aloia- 38 punti
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina- 38 punti
- Beppe Convertini con Veera Kinnunen- 26 punti
- Marcella Bella con Chiquito- 23 punti
- Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale- 12 punti
Tutte le puntate e dove vedere il dancing show
Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.
