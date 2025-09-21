Balene - Amiche per sempre: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Dal super cast alle anticipazioni della trama: le cose da sapere su Balene, la nuova fiction che inizia stasera 21 settembre su Rai 1.
Un racconto che unisce ironia, malinconia e mistero, con protagoniste due attrici amatissime che per la prima volta si ritrovano insieme sul piccolo schermo. Balene – Amiche per sempre arriva in prima serata su Rai 1 a partire da stasera – domenica 21 settembre 2025 – con una storia capace di far sorridere, riflettere e commuovere. Ecco tutte le anticipazioni
Anticipazioni Balene -Amiche per sempre: la trama della prima puntata (21 settembre)
Al centro della serie ci sono Evelina e Milla, due donne che un tempo erano inseparabili ma che si sono allontanate bruscamente, lasciandosi dietro anni di silenzi. Il loro incontro, dopo tanto tempo, diventa occasione per riaprire vecchie ferite ma anche per riscoprire il valore di un legame mai davvero svanito. La narrazione alterna momenti leggeri a un filo giallo che accompagna ogni episodio, aggiungendo tensione e curiosità.
Presentata come una dramedy, la serie intreccia i toni della commedia a quelli più emozionali e seri. Non mancano riflessioni sulla vita dopo i sessanta, con sfide, desideri e nuove possibilità che restano vivi a ogni età. L’amicizia è il motore centrale, la forza che sostiene le protagoniste e offre loro la possibilità di guardare avanti con occhi diversi.
Balene – Amiche per sempre, il cast con Veronica Pivetti e Carla Signoris
Veronica Pivetti e Carla Signoris guidano un cast ricco di volti noti: Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Cesare Bocci, Laura Adriani, Filippo Scicchitano e Manuela Mandracchia. Le riprese, tra Ancona e la riviera del Conero, portano anche la bellezza dei paesaggi marchigiani, che diventano parte integrante della storia. La regia ci propone momenti intimi e familiari, e passaggi più dinamici e divertenti, trovando un equilibrio tra leggerezza e serietà.
Balene – Amiche per sempre: quante puntate sono e quando finisce
La serie è composta da quattro appuntamenti in onda ogni domenica sera su Rai 1 a partire dalle ore 21.30. Un appuntamento che accompagnerà i telespettatori per un mese, concludendosi a metà ottobre. Questo il calendario:
- Prima puntata: 21 settembre
- Seconda puntata: 28 settembre
- Terza puntata: 5 ottobre
- Quarta puntata: 12 ottobre (finale)
Perché vedere la nuova fiction di Rai 1
Ad anticipare il successo della serie ci pensa Carla Signoris, co-protagonista di Balene e moglie del comico Maurizio Crozza: "Insomma è stato un gran bel lavoro con Veronica con cui siamo diventate amiche, Alessandro ha creato un set sereno durante i 4 mesi ad Ancona, fuori casa, Paolo Sassanelli è stato un fedifrago perfetto, ma tutti sono stati bravissimi. Mi piace l’idea di raccontare un periodo della vita che generalmente non viene raccontato, l’età va avanti e la vita va avanti, i 60 anni di adesso sono i trenta o quaranta di un tempo". Balene – Amiche per sempre ha tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico di Rai 1: un cast solido, una trama che intreccia amicizia, mistero e sentimenti e una storia che racconta con sincerità una fase della vita raramente rappresentata. Una storia che mescola malinconia e ironia, dolore e leggerezza, mostrando come non sia mai troppo tardi per ricominciare.
