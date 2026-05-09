Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen contro Maria De Filippi e un allievo fa piangere tutti. Chi sono i 3 finalisti (e chi va casa) Stasera, sabato 9 maggio 2026, andrà in onda la Semifinale del serale di Amici 25, talent condotto di Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Questa sera, sabato 9 maggio, non potete assolutamente perdere la semifinale di Amici 25, in onda in prima serata su Canale 5. Anche questa edizione del talent di Maria De Filippi è giunta quasi al termine e, stando alle anticipazioni di SuperguidaTV (la puntata è stata registrata giovedì 7 maggio 2026), non mancheranno colpi di scena. Vediamo insieme tutti i dettagli su sfide, ospiti ed eliminazioni.

Amici 25 Serale anticipazioni terza puntata (9 maggio): giudici, squadre e ospiti

Sabato 9 maggio 2026, su Canale 5, andrà in onda la semifinale del Serale di Amici 25 di Maria De Filippi. In giuria ci saranno Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale e la presenza di Alessandro Cattelan. Stando alle anticipazioni di SuperguidaTV, tra gli ospiti musicali sono attesi Irama, che canterà Cabana, e Giordana Angi, che presenterà il suo nuovo brano Quando poi ci lasceremo. Prevista anche la presenza di Giulia Michelini e Belen Rodriguez. Per quest’ultima si tratta della seconda ospita stagionale nello studio dello show di Canale 5, visto che aveva già partecipato alla puntata dello scorso 28 marzo.

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Le squadre in gara sono:

Zerbi-Celentano: Elena (canto), Emiliano e Nicola (ballo)

Emanuel Lo e Anna Pettinelli: Alessio (ballo)

Peparini e Cuccarini: Angie e Lorenzo (canto)

Amici 25 Serale, tre manche e doppia eliminazione: cos’è successo (SPOILER)

Dopo l’eliminazione di Gard e Riccardo, anche la semifinale del serale di Amici 25 si è svolta in tre manche. Nella prima manche, tenutasi tra Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo, ha fatto discutere il guanto di sfida flamenco tra Nicola e Alessio, vinto da Nicola, con un acceso confronto tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo sulle scarpe utilizzate nella prova. Nicola ha poi emozionato tutti con una coreografia dedicata alla madre scomparsa poco tempo fa per na brutta malattia sulle note di "Ovunque sarai", conquistando la maglia della finale. La performance ha lasciato un segno evidente sui giudici: Gigi D’Alessio gli ha detto che sua madre sarebbe orgogliosa del suo percorso, mentre Amadeus ha dichiarato di non riuscire a vedere la Finale senza la presenza del ballerino.

Anche Elena ha ottenuto una vittoria contro Alessio, mentre tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli non sono mancati gli immancabili momenti di tensione. Nella seconda manche, Zerbi-Celentano ha sfidato Cuccarini-Lo. Emiliano ha battuto Angie e successivamente Lorenzo, riuscendo così a diventare il secondo finalista, mentre Elena ha avuto la meglio su Angie nella comparata. La terza manche ha visto contrapposti Emanuel Lo e Pettinelli contro Cuccarini-Peparini. Alessio ha superato due volte Lorenzo, conquistando il posto in finale grazie alle sue esibizioni di danza, nonostante una sconfitta contro Angie.

Prima della consegna della maglia, Cristiano Malgioglio gli ha predetto un futuro da star. Alla fine della serata tutti i ballerini sono riusciti ad arrivare in finale, mentre i cantanti Elena, Lorenzo e Angie sono finiti al ballottaggio dopo aver presentato i loro inediti: la decisione dei giudici verrà svelata da Maria De Filippi al termine della puntata di stasera. Lorenzo ha inoltre vinto il premio Spotify e il premio Enel. Anche questa puntata si è conclusa con un nuovo scontro tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli.

Ricapitolando, gli allievi che hanno conquistato un posto in finale sono:

Nicola (ballo)

Emiliano (ballo)

Alessio (ballo)

Sono finiti al ballottaggio e rischiano l’eliminazione:

Elena (canto)

Lorenzo (canto)

Angie (canto)

Password, il gioco di Cattelan: Giulia Michelini in cerca di rivincita e Belen sfida Maria De Filippi

Al gioco di Cattelan, invece, Giulia Michelini e Maria De Filippi cercano la rivincita: questa settimana hanno battuto Belen Rodriguez e Amadeus indovinando le parole "mannaggia", "spilungone" e "pompon".

Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming

La semifinale del serale di Amici 25 andrà in onda questa sera, sabato 9 maggio 2026, dalle ore 21:20 su Canale 5. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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