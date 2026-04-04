Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis Oggi, sabato 4 aprile 2026, appuntamento imperdibile con la terza puntata del serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ iniziato da poco ma, come al solito, tiene incollati davanti alla tv milioni di persone. Anche questo sabato, 4 aprile 2026, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 25. Giovedì 2 aprile si è svolta la nuova registrazione e, grande a Superguidatv, siamo pronti a fornirvi tutte le anticipazioni. Di seguito, tutti i dettagli sulle sfide, gli ospiti e le eliminazioni.

Amici 25 Serale anticipazioni terza pintata (4 aprile): giudici, squadre e ospiti

Sabato 4 aprile 2026 va in onda su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici 25, e noi vi riportiamo tutte le anticipazioni grazie a Superguidatv. In giuria ci sono Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale e Alessandro Cattelan in un ruolo particolare. Tra gli ospiti figurano Tommaso Paradiso, Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas. Spazio anche alla comicità di Enrico Brignano, che propone un monologo ironico sui giovani e l’uso dei social. Le squadre sono:

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Squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Canto: Elena, Riccardo, Plasma, Caterina

Ballo: Emiliano, Nicola

Squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Canto: Gard, Valentina

Ballo: Kiara, Alessio

Squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

Canto: Angie, Lorenzo

Ballo: Alex

Amici 25 Serale, tre manche e un eliminato: cos’è successo (SPOILER)

Nella terza puntata del Serale si svolgono tre manche tra le squadre. Nella prima, gli Zerbi-Cele battono i Cucca-Pepa. Durante le sfide si mettono in evidenza Emiliano, che supera Angie, Lorenzo che vince contro Caterina e Nicola che ha la meglio su Alex, mentre un guanto di sfida tra Alex e Nicola viene annullato perché ritenuto non equo. Al ballottaggio finiscono Angie e Alex, con Angie che risulta la più a rischio. Nella seconda manche, i Petti-Lo vincono contro gli Zerbi-Cele e mandano al ballottaggio Emiliano, Caterina e Riccardo. Nelle varie prove Alessio supera Plasma, Elena batte Kiara e successivamente Kiara riesce a vincere contro il duetto formato da Riccardo e Caterina. Al ballottaggio finale tra Caterina, Riccardo ed Emiliano è Caterina ad avere la peggio.

Nella terza manche i Petti-Lo conquistano nuovamente la vittoria contro gli Zerbi-Cele, portando al ballottaggio Plasma, Nicola ed Elena. Fa discutere il guanto di sfida sull’intonazione tra Gard e Plasma, rifiutato più volte da quest’ultimo e quindi assegnato a Gard. Riccardo ottiene un punto importante contro Alessio con un’esibizione molto emotiva, mentre nell’ultima sfida di hip hop Alessio supera Nicola, nonostante gli applausi del pubblico per entrambi.

Nella gara, Valentina è stata eliminata definitivamente, mentre al ballottaggio finale sono finiti Angie, Plasma e Caterina, che hanno cantato i loro inediti. Plasma ha dichiarato di non essersi sentito al massimo durante la puntata. Uno di loro sarà il secondo eliminato della puntata. Il Premio Enel è andato a Gard, mentre Nicola si è commosso ricordando la madre scomparsa, ricevendo un bacio affettuoso da Maria De Filippi.

Password, il gioco di Cattelan: trionfa Elisabetta Canalis con Amadeus

A Password, il programma di Alessandro Cattelan, si sono sfidati Lorella Cuccarini e Nicolas Maupas contro Amadeus ed Elisabetta Canalis, con la vittoria di questi ultimi. Lorella e Nicolas hanno affrontato la penitenza.

Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming

La terza puntata del serale sarà trasmessa questa sera, sabato 4 aprile 2026, su Canale 5 alle 21:20 (e qui su Libero Magazine con le pagelle). È possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

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