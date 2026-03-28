Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen torna e trionfa, un’eliminazione 'sospesa' e parapiglia da paura tra prof Oggi sabato 28 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La settimana scorsa è iniziato il Serale di Amici 25 e non sono mancati colpi di scena. Il talent show di successo condotto da Maria De Filippi è ormai arrivato alla fase conclusiva e, molto presto, scopriremo anche il vincitore di questa edizione. Giovedì 26 marzo è stata registrata la seconda puntata del Serale (che vedremo stasera, sabato 28 marzo 2026), dove si sono svolte nuove sfide e ci sono stati nuovi eliminati. Di seguito, tutte le anticipazioni riportate da SuperGuidaTV.

Amici 25 Serale anticipazioni: giudici, squadre e ospiti

Stasera, sabato 28 marzo 2026, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25 e, adesso, vi sveliamo le anticipazioni grazie a SuperGuidaTV. Ebbene, in giuria troviamo Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, affiancati dal giudice speciale Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan ricopre un ruolo particolare. Tra gli ospiti musicali ci sono i The Kolors, che presentano il nuovo singolo "Rolling Stones", insieme a numerosi volti noti come Luca Argentero e Belen Rodriguez. Presenti anche le star internazionali Zendaya e Robert Pattinson, che promuovono il film "The Drama – Un segreto è per sempre" e si mostrano colpiti dal calore del pubblico, dando anche consigli ai ragazzi.

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Momento comico affidato a Francesco Cicchella, che imita Sal Da Vinci proponendo anche una versione in inglese del brano vincitore di Sanremo 2026, e imita poi Gigi D’Alessio. Le squadre del Serale sono così divise:

Zerbi-Celentano: Elena, Riccardo, Plasma e Caterina per il canto mentre Emiliano e Nicola per il ballo

Elena, Riccardo, Plasma e Caterina per il canto mentre Emiliano e Nicola per il ballo Pettinelli-Lo: Gard e Valentina per il canto e Kiara e Alessio per il ballo

Gard e Valentina per il canto e Kiara e Alessio per il ballo Peparini-Cuccarini: Angie e Lorenzo per il canto ed Alex e Simone per il ballo

La serata si apre infine con un emozionante omaggio a Gino Paoli, scomparso lo scorso 24 marzo, interpretato dai ballerini professionisti del talent con una coreografia dedicata.

Amici 25 Serale, le tre manche: cos’è successo

Nella seconda puntata del Serale, la squadra degli Zerbi-Cele domina entrambe le manche, battendo prima il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini e poi i Petti-Lo. Nella prima serata del Serale di Amici di Maria De Filippi, la squadra degli Zerbi-Cele domina la competizione. Nella seconda manche conquista il boccino e decide di sfidare Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, portando a casa anche questa vittoria. Tra le prove, Emiliano batte Alex nel guanto di sfida, mentre Elena ha la meglio su Simone. La manche viene vinta dagli Zerbi-Cele e al ballottaggio finiscono Alex, Simone e Lorenzo: è Simone a essere eliminato. Successivamente, gli Zerbi-Cele affrontano i Petti-Lo e vincono ancora. Nel guanto neoclassico Nicola supera Alessio, dando il via a una discussione accesissima tra Celentano ed Emanuel Lo, con quest’ultimo che sottolinea la poca esperienza dell’allievo nello stile. Il guanto di interpretazione tra Riccardo e Gard termina in parità e viene annullato. Alessio si riscatta vincendo contro Caterina, mentre nella sfida di canto Riccardo batte Gard,

Durante la serata scoppia anche uno scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, con quest’ultimo che ribadisce l’importanza dei cantanti e critica Gard, trovando per una volta l’accordo della Pettinelli. Ancora una volta vincono gli Zerbi-Cele e al ballottaggio finiscono Valentina, Alessio e Kiara: Alessio si salva per primo, mentre Valentina resta a rischio eliminazione. Zerbi e Celentano sfida Lorella e Veronica: a vincere è la squadra di Cuccarini, supportata da Peparini. Alex affronta Caterina: balla con Alessia ma a trionfare è Caterina con l’esecuzione di Malo. Elena si esibisce contro Lorenzo, la vittoria va a Lorenzo. Plasma canta contro Angie, che ottiene la vittoria. Nonostante la sconfitta, Plasma riceve elogi. Anna Pettinelli non riesce a trattenersi e comincia a ballare sul posto ascoltando le parole di Gigi D’Alessio. Al ballottaggio si sfidano Nicola, Riccardo e Caterina: Nicola balla Il Corsaro, mentre Riccardo interpreta A parte te. Il verdetto della sfida, con relativa eliminazione, non è stato svelato e lo scopriremo solo stasera nel corso della puntata.

Password, il gioco di Cattelan: vince Belen con Malgioglio

Belen Rodriguez e Luca Argentero hanno partecipato a Password con Alessandro Cattelan. Belen ha giocato con Cristiano Malgioglio, Argentero con Amedeus. A sorpresa, hanno vinto Belen e Malgioglio, mentre Argentero e Amedeus hanno dovuto pagare pegno rompendo uova in testa. Per l’argentina sarà un ritorno nello studio di Amici dove nel 2009 ha conosciuto Stefano De Martino, poi diventato suo marito.

Si sono svolti anche diversi guanti di sfida in questa puntata: Emiliano ha battuto Alex, Nicola ha vinto contro Alessio, mentre il duello tra Riccardo e Gard è stato annullato per pareggio. Tra i concorrenti non sono mancati momenti di amicizia: Alessio e Nicola, così come Gard e Lorenzo, si sono sostenuti e hanno riso insieme.

Non sono mancate le discussioni tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, concluse ironicamente con la proposta di una pizza. I giudici Zerbi e Celentano hanno affrontato il tema delle lacrime di Lorella Cuccarini della settimana precedente e il ballottaggio, ma Lorella ha rifiutato di scegliere i concorrenti da mandare al rischio eliminazione. Alessio si è aggiudicato il premio Enel da 10 mila euro.

Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming

La seconda puntata del serale andrà in onda stasera, sabato 28 marzo 2026 su Canale 5, alle 21:20. Potete seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity.

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