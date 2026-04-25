Amici 25 Serale, anticipazioni: Elena D’Amario si blocca, allievo crolla prima del ballottaggio e un’eliminazione soffertissima Stasera, sabato 25 aprile 2026, andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 25, talent condotto da Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Questa sera, sabato 25 aprile 2026, torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con la sesta puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, grazie alle anticipazioni diffuse da Superguidatv (relative alla registrazione effettuata giovedì 23 aprile), possiamo svelarvi in anteprima cosa accadrà nel corso della serata. Ecco tutti i dettagli su sfide, ospiti ed eliminazioni.

Amici 25 Serale anticipazioni terza puntata (25 aprile): giudici, squadre e ospiti

Sabato 25 aprile 2026 su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, la puntata si apre con i festeggiamenti per il compleanno di Malgioglio, celebrato in studio con l’arrivo di una torta. La serata vedrà in giuria Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio giudice speciale e la presenza di Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti musicali ci saranno Serena Brancale con Delia, che canteranno Al mio paese, ed Ermal Meta che presenterà Stella stellina. Ospiti anche Luca Laurenti e Luca Argentero, pronti a tornare per una "rivincita" nel gioco di Cattelan. Spazio poi alla comicità di Alessandro Siani, che ironizzerà soprattutto su Gigi D’Alessio mostrando immagini create con l’AI in cui appare in ruoli insoliti. Infine, coinvolgerà anche Amadeus, invitandolo a simulare un provino e a cantare il brano pubblicato nel 1990. Le squadre sono così composte:

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Team Zerbi-Cele:

Elena e Riccardo nel canto

Emiliano e Nicola nel ballo

Team Emanuel Lo-Anna Pettinelli:

Gard nel canto

Alessio nel ballo

Team Peparini-Cuccarini:

Angie e Lorenzo nel canto

Alex nel ballo

Amici 25 Serale, tre manche e un eliminato: cos’è successo (SPOILER)

La sesta puntata del Serale di Amici 25 si è sviluppata attraverso tre manche particolarmente intense. Nella prima manche si sono affrontati Zerbi-Celentano contro Peparini-Cuccarini: Nicola ha battuto Alex nel guantone di sfida sulla sensualità, Angie ha avuto la meglio su Emiliano dopo il duetto con Lorenzo e Riccardo ha conquistato il punto contro Lorenzo cantando Cose stupide. Al termine della manche era prevista un’eliminazione diretta, ma Elena D’Amario non è riuscita a scegliere tra Angie e Alex e, dopo ulteriori esibizioni e un confronto con gli altri giudici fuori dallo studio, si è deciso con l’approvazione di Maria De Filippi di rimandare l’eliminazione definitiva. Nella seconda manche, che ha visto contrapposti Zerbi-Celentano ed Emanuel Lo-Pettinelli, Nicola ha vinto ancora contro Alessio, mentre Alessio si è poi imposto sia contro Emiliano in una prova hip hop sia contro Elena, nonostante i complimenti ricevuti dalla cantante. Al ballottaggio sono finiti Emiliano, Nicola ed Elena, con quest’ultima che è risultata la più a rischio eliminazione.

L’ultima manche ha messo di fronte Emanuel Lo-Pettinelli e Peparini-Cuccarini. Gard ha superato Lorenzo nel guantone rock, ricevendo i complimenti di Amadeus, mentre Alessio ha vinto anche la successiva sfida contro Lorenzo. Quest’ultimo è quindi finito al ballottaggio provvisorio, suscitando le proteste sentite di Lorella Cuccarini che ribadisce di essersi commossa per la sua esibizione. Alla fine, i concorrenti a rischio eliminazione sono risultati Alex, Lorenzo ed Elena: Alex ha ballato Gozadera, mentre Lorenzo ha cantato Vedrai Vedrai, accusando un lieve malore causato dall’ansia e dall’emozione. Emiliano ha vinto il premio Enel. Le anticipazioni filtrata sui media non svelano il nome del concorrente eliminato, che sarà annunciato al termine della puntata di Amici 25 del 25 aprile.

Password, il gioco di Cattelan: Laurenti e Argentero tornano per una rivincita

Luca Argentero e Luca Laurenti hanno (ri)partecipato al gioco Password (in cerca di rivincita), condotto da Alessandro Cattelan. Argentero ha giocato in coppia con Cristiano Malgioglio, mentre Laurenti era in squadra con Amadeus. La vittoria è andata alla coppia Malgioglio-Argentero. Le parole da indovinare erano "Boh", "Tanga", "Indigestione" e "Zitella".

Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming

La sesta puntata del serale andrà in onda stasera, sabato 25 aprile 2026, alle 21:20 su Canale 5. Inoltre, sarà disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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