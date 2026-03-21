Serale Amici 25, si parte: subito tripla eliminazione choc, Annalisa super-ospite, i giudici. Cosa vedremo stasera Oggi sabato 21 marzo 2026 va in scena la prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi: arriva Cattelan, spoiler e dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’attesa è finita e tutto è pronto per il Serale di Amici 25. Oggi sabato 21 marzo 2026, infatti, inizia ufficialmente la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Dal cambio di regolamento alla giuria fino all’arrivo di Alessandro Cattelan, le novità non mancheranno, così come i colpi di scena: già alla prima puntata, infatti, è prevista una tripla eliminazione destinata a fare discutere. Cosa succederà? L’appuntamento, ovviamente, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli, dagli ospiti fino al cast e gli allievi.

Amici 25 Serale, la prima puntata: anticipazioni, giuria e ospiti. Tutte le novità

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Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e stasera si parte: il Serale di Amici 25 è al via e oggi venerdì 21 marzo 2026 andrà in onda la prima puntata su Canale 5. In occasione del debutto del talent show di Maria De Filippi sono attese tantissime novità, a partire dal cast. Dopo la rivoluzione delle squadre (confermati Zerbi-Celentano, vedremo le coppie inedite Pettinelli-Lo e Cuccarini-Peparini), la new entry sarà in giuria, quest’anno composta da quattro membri. Confermato in blocco il trio Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e (non senza polemiche) Amadeus, infatti, ci sarà una nuova poltrona destinata a Gigi D’Alessio, per la prima volta giudice del Serale. Un’altra grande novità sarà rappresentata da Alessandro Cattelan, sbarcato ad Amici in un ruolo inedito per condurre uno show dentro al talent.

In occasione della prima puntata del Serale di Amici 25 Maria De Filippi ha deciso di fare le cose in grande e di richiamare alcuni suoi ‘fedelissimi’ come super-ospiti. Secondo classificata nel 2011 e uno dei volti più di successo mai lanciati dal talent, Annalisa presenterà il suo nuovo singolo ‘Canzone estiva’. Nel corso della serata ritroveremo anche i comici Pio e Amedeo.

Le squadre e gli allievi in gara ad Amici

Una delle grandi novità del Serale della 25esima edizione di Amici – come detto – sarà la composizione delle squadre, che vedranno per la prima volta i team Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Lo. Di seguito l’elenco completo degli allievi in gara che, dopo il cambio di regolamento (che ha generato non poche polemiche), saranno ben 17:

Team Zerbi-Cele:

Caterina

Emiliano

Antonio

Plasma

Nicola

Riccardo

Elena

Caterina

Team Cucca-Pepa:

Angie

Lorenzo

Michele

Alex

Simone

Team Petti-Lo:

Alessio

Kiara

Opi

Gard

Valentina

Cosa succederà: tripla eliminazione clamorosa (SPOILER)

Come trapelato dalle prime anticipazioni emerse su SuperGuida Tv, nella prima puntata del Serale di Amici 25 la gara sarà composta da tre manche. Estratta a sorte, nella prima manche sarà la squadra Cuccarini-Peparini ha deciso di aprire (anche letteralmente) le danze battendo contro il duo Pettinelli-Lo. A rischio eliminazione, però, finiscono i cantanti della squadra sconfitta; l’allievo costretto a lasciare il talent sarà Opi. Un’eliminazione abbastanza clamorosa, soprattutto considerati gli sforzi di Anna Pettinelli per portarlo al Serale. Nella seconda manche, tuttavia, la squadra vincente dovrà arrendersi al team di Zerbi e Celentano: a essere eliminato sarà Michele. La terza manche sarà infine la sfida tra Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo, con vittoria di quest’ultima. In questo caso andranno a rischio i ballerini e il ballottaggio finale sarà tra Emiliano e Antonio, ma l’eliminato verrà svelato una volta in casetta.

Quando e dove vedere il Serale di Amici 25 stasera in tv e streaming (sabato 21 marzo 2026)

La prima puntata del Serale di Amici 25 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

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