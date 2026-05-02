Amici 25 Serale, anticipazioni: doppio addio, polemiche, lite in studio e Gard sulla graticola Stasera, sabato 2 maggio 2026, andrà in onda la settima puntata del serale di Amici 25, talent condotto di Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Stasera, sabato 2 maggio 2026, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima puntata del serale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, grazie alle anticipazioni pubblicate da SuperguidaTV (basate sulla registrazione di giovedì 30 aprile), è possibile anticipare in anteprima cosa succederà durante la serata. Di seguito, tutti i dettagli su sfide, ospiti ed eliminazioni.

Amici 25 Serale anticipazioni terza puntata (2 maggio): giudici, squadre e ospiti

Sabato 2 maggio 2026 su Canale 5 sarà trasmessa la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. In giuria ci saranno Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale e la presenza di Alessandro Cattelan. Stando alle anticipazioni di SuperguidaTV, tra gli ospiti musicali ci saranno Gaia, che presenterà il nuovo singolo Bossa Nostra, e Sarah Toscano, che si esibirà con Atlantide e un medley dei suoi brani. Tra gli altri ospiti Marco Bocci e Giulia Michelini, mentre la comicità sarà affidata a Carlo Amleto. Le squadre sono queste:

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Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Elena e Riccardo per il canto, mentre Emiliano e Nicola per il ballo.

Emanuel Lo e Anna Pettinelli: Gard per il canto e Alessio per il ballo.

Veronica Peparini e Lorella Cuccarini: Angie e Lorenzo nel canto.

Amici 25 Serale, tre manche e doppia eliminazione: cos’è successo (SPOILER)

La settima puntata del serale di Amici 25 ha visto lo svolgersi di tre manche. Nella prima manche si sfidano Zerbi-Cele e Petti-Lo, con la vittoria dei primi. Tra le esibizioni, Alessio balla contro Emiliano, mentre nel guanto di sfida tra Gard e Riccardo vince Gard, nonostante le critiche della Pettinelli a Riccardo, difeso però da Gigi D’Alessio. Tra il prof e il giudice andrà in scena un nuovo scontro dopo quelli già visti nelle scorse settimane. Nella sfida tra Alessio ed Elena ha la meglio Elena, e nell’ultima prova Gard, dopo aver cantato contro Alessio, finisce eliminato provvisorio. Nella seconda manche, ancora vittoria per Zerbi-Cele contro Cucca-Pepa. Elena batte Angie nel guanto di sfida, Emiliano supera Lorenzo, e infine Lorenzo finisce al ballottaggio finale dopo un’ulteriore sfida con Angie.

La terza manche vede invece il successo dei Cucca-Peppa. Angie è protagonista assoluta: vince sia contro Nicola, in un passo a tre, sia contro Riccardo, convincendo molto anche i giudici. Al ballottaggio finiscono Riccardo, Emiliano e Nicola, e l’eliminato provvisorio è Riccardo.

Alla fine, i concorrenti a rischio eliminazione sono Lorenzo, Riccardo e Gard: tutti e tre si esibiscono con i propri inediti in attesa del verdetto finale. Ne verranno eliminati due. Accedono alla semifinale di Amici 25 cinque allievi:

Elena

Angie

Alessio

Emiliano

Nicola

Password, il gioco di Cattelan: Bocci e Amadeus vincono

Marco Bocci e Amadeus hanno sfidato Giulia Michelini e Maria De Filippi, a Password, il gioco di Cattelan, vincendo la partita. Le parole da indovinare erano Rocky, cactus, scopettone e rimorchiare. Maria De Filippi ha giocato perché scelta dalla community: inizialmente voleva farsi sostituire da Rudy Zerbi, ma Alessandro Cattelan e il pubblico l’hanno incoraggiata a partecipare. Dopo la sconfitta, ha dovuto affrontare la penitenza, nonostante il tentativo di coinvolgere Zerbi al suo posto.

Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming

La settima puntata del serale verrà trasmessa questa sera, sabato 2 maggio 2026, a partire dalle 21:20 su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming in tempo reale sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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