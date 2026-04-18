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Amici 25 Serale, anticipazioni: la 'vendetta' di Nicolò Filippucci, lite furiosa tra prof e tre big tremano. Chi viene eliminato

Questa sera, sabato 18 aprile 2026, non perdete la quinta puntata del serale di Amici 25, talent condotto da Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stasera, sabato 18 aprile 2026, nuovissimo appuntamento con la quinta puntata del serale di Amici, di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Ovviamente, sempre grazie a Superguidatv, siamo in grado di fornirvi le anticipazioni dello show (la cui registrazione è avvenuta giovedì 16 aprile), quindi, cosa vedremo? Di seguito, troverete tutti i dettagli su ciò che è accaduto: sfide, ospiti ed eliminazioni.

Amici 25 Serale anticipazioni terza puntata (18 aprile): giudici, squadre e ospiti

Sabato 18 aprile 2026 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, e le anticipazioni di Superguidatv riportano una serata ricca di ospiti e momenti di spettacolo. In giuria troviamo Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale e la partecipazione di Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti della puntata ci sono Biagio Antonacci, Vanessa Incontrada, Luca Laurenti e Nicolò Filippucci. Quest’ultimo tornerà nello studio di Amici dopo l’eliminazione choc dello scorso anno, quando è uscito tra le polemiche generali a un passo dalla finale. In quell’occasione due giudici su tre, Amadeus e Cristiano Malgioglio, scelsero di preferirgli Antonia, causando una vera rivolta tra i fan del programma. Il cantante romano, quindi, oggi prendersi una piccola vendetta nei confronti dei giudici che lo hanno eliminato, presentandosi in studio fresco vincitore a Sanremo 2026 nella sezione Nuove proposte. Presente anche Carlo Amleto, protagonista di un monologo ambientato nella scuola e di un momento comico-musicale che coinvolge Maria De Filippi e i giudici, tra pianoforte e giochi musicali. Le squadre sono:

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Zerbi-Cele

  • Canto: Elena, Riccardo
  • Ballo: Emiliano, Nicola

Emanuel Lo – Anna Pettinelli

  • Canto: Gard
  • Ballo: Kiara, Alessio

Peparini – Cuccarini

  • Canto: Angie, Lorenzo
  • Ballo: Alex

Amici 25 Serale, tre manche e un eliminato: cos’è successo (SPOILER)

Anche la quinta puntata del Serale di Amici 25 ha visto lo svolgersi di tre manche. Nella prima manche, si è tenuta la sfida tra il team Cuccarini–Peparini e Zerbi–Cele. Nel guanto di tango Alex vince su Nicola, mentre Emiliano supera Angie nel canto/danza. Elena vince la sfida contro Alex, ma alla fine del giro di prove finiscono al ballottaggio Lorenzo e Alex: è Lorenzo a rischiare l’eliminazione. Nella seconda manche, gli Zerbi–Cele sfidano i PettiLo. Riccardo vince il guanto del cuore contro Gard, Kiara ha la meglio su Riccardo nel confronto successivo e Nicola vince il passo a due. Al ballottaggio vanno Alessio e Kiara, con quest’ultima che finisce a rischio eliminazione. Nella terza manche, gli Zerbi–Cele si scontrano, questa volta, con le Cucca–Pepa. Angie batte Elena, Alex vince contro Emiliano nel passo a due con Marisol, e la manche va ai Cucca–Pepa. Al ballottaggio finiscono Riccardo, Emiliano e Nicola. Al ballottaggio finale, invece, vanno Kiara, Riccardo e Lorenzo, tre dei big di questa edizione. Il nome dell’eliminato verrà svelato da Maria De Filippi nel corso della puntata.

Password, il gioco di Cattelan: chi si è sfidato

Alessandro Cattelan, nel gioco Password, ha guidato due squadre: Luca Laurenti e Amadeus contro Malgioglio e Vanessa Incontrada. Tra le parole da indovinare, Malgioglio è riuscito a far indovinare "Cacao" con una sola parola.

Cosa succede nel corso della puntata: toni alti tra Pettinelli e D’Alessio

Nel corso della puntata, c’è stato uno scontro durissimo tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, nato da un commento di lui dopo l’interruzione di Gard, che ha fatto arrabbiare la Pettinelli. Tra i momenti ‘più leggeri’, invece, Amadeus ha ballato con Lorella Cuccarini, ricordando il musical fatto insieme anni fa. D’Alessio ha poi ironizzato dicendo di aver pianto di nuovo, lasciando intendere che l’esibizione di Amadeus non lo abbia convinto molto.

Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming

La quinta puntata del serale sarà trasmessa questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21:20 su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguirla in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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