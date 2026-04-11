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Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addio

Oggi, sabato 11 aprile 2026, andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 25, talent condotto da Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nuovo ed emozionante appuntamento quello di stasera, sabato 11 aprile 2026, con Amici 25, giunto ormai alla quarta puntata del serale, in onda su Canale 5. Giovedì 9 aprile si è svolta la nuova registrazione e, grazie a Superguidatv, siamo pronti a svelarvi tutte le anticipazioni del talent condotto da Maria De Filippi. Proseguendo la lettura troverete tutti i dettagli su quanto accaduto: sfide, ospiti ed eliminazioni.

Amici 25 Serale anticipazioni terza puntata (11 aprile): giudici, squadre e ospiti

Sabato 11 aprile 2026 va in onda su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e, noi, siamo pronti a svelarvi le anticipazioni grazie a Superguidatv. In giuria ci sono Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale e la partecipazione di Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti figurano J-Ax, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, mentre il momento comico è affidato a Vincenzo Comunale, che ironizza sul mondo dello spettacolo e sui volti noti della TV e in particolare sulla carriera in ascesa di Stefano De Martino, senza risparmiare stoccate scherzose al padrone di casa del prossimo Festival e alla sua ex moglie Belen.

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Le squadre sono:

Team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano

  • Canto: Elena, Riccardo, Caterina
  • Ballo: Emiliano, Nicola

Team Emanuel Lo – Anna Pettinelli

  • Canto: Gard
  • Ballo: Kiara, Alessio

Team Veronica Peparini – Lorella Cuccarini

  • Canto: Angie, Lorenzo
  • Ballo: Alex

Amici 25 Serale, tre manche e un eliminato: cos’è successo (SPOILER)

La quarta puntata del serale di Amici 25, così come le altre, vede lo svolgersi di tre manche. Nella prima manche si sfidano Zerbi-Celentano contro Emanuel Lo e Anna Pettinelli, e vincono gli Zerbi-Cele. Nicola batte Alessio nel guanto di sfida multi-stile, nonostante le polemiche sull’equità. Gard supera Caterina nel canto e presenta un inedito, mentre Emiliano vince contro Kiara. Al ballottaggio vanno Gard e Alessio: perde Alessio, che finisce a rischio eliminazione. Nella seconda manche, gli Zerbi-Cele affrontano Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che vincono 2 a 1 (con una prova annullata per parità). Angie batte Elena e riceve i complimenti di Gigi D’Alessio, mentre Emiliano vince contro Angie. Pareggio tra Riccardo e Alex. Lorenzo ha la meglio su Caterina. Al ballottaggio finiscono Caterina, Emiliano ed Elena: a rischio eliminazione va Caterina.

Nella terza, si ripete la sfida tra le stesse squadre, ma stavolta vincono gli Zerbi-Cele (2 a 1). Alex vince il guanto di latino contro Emiliano, Nicola batte Angie ed Elena supera Alex nel canto. Al ballottaggio vanno Alex e Lorenzo: Lorenzo si salva, mentre Alex finisce a rischio eliminazione. Al ballottaggio finale finiscono Alessio, Caterina e Alex: Alessio balla con Samu Segreto su "90 minuti", Alex su "Arrogante" e Caterina canta "Take My Breath Away". L’eliminato si scoprirà nella puntata di sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, dato che l’annuncio avviene in casetta.

Password, il gioco di Cattelan: trionfa Orietta Berti con Amadeus

Nel programma Password, condotto da Alessandro Cattelan, la squadra formata da Amadeus e Orietta Berti vince contro quella di Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon. Durante la penitenza, Rudy Zerbi rompe un uovo sulla testa della Pettinelli. La situazione tra tra i prof è degenerata rapidamente, dando il via a una sorta di "vendetta" a base di uova lanciate in studio. Ne è nato un siparietto caotico che ha spezzato l’atmosfera formale della trasmissione, mettendo in evidenza come il rapporto tra i due – anche nello scherzo – sia ormai acceso e difficilmente contenibile.

Cosa succede nel corso della puntata: ritorno graditissimo di una professionista

All’inizio della seconda manche, Celentano e Zerbi hanno chiesto di mostrare un’immagine con due lupi "travestiti" da pecora con parrucche bionde, in una sfida contro Peparini e Cuccarini. Durante la settimana Alex ha vinto il premio Enel, mentre Angie ha ricevuto una standing ovation da Gigi D’Alessio. Elena è stata elogiata per la sua energia, paragonata a una leonessa. Infine, l’ex allieva Isobel Kinnear è tornata nel corpo di ballo dei professionisti di Amici 25 dopo l’esperienza a Caduta Libera nel pomeriggio di Canale 5.

Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming

La quarta puntata del serale va in onda stasera, sabato 11 aprile 2026, su Canale 5 alle 21:20, e sfiderà come di consueto lo show Canzonissima su Rai 1 (QUI le anticipazioni) È disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

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