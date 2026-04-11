Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addio
Oggi, sabato 11 aprile 2026, andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 25, talent condotto da Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler.
Nuovo ed emozionante appuntamento quello di stasera, sabato 11 aprile 2026, con Amici 25, giunto ormai alla quarta puntata del serale, in onda su Canale 5. Giovedì 9 aprile si è svolta la nuova registrazione e, grazie a Superguidatv, siamo pronti a svelarvi tutte le anticipazioni del talent condotto da Maria De Filippi. Proseguendo la lettura troverete tutti i dettagli su quanto accaduto: sfide, ospiti ed eliminazioni.
Amici 25 Serale anticipazioni terza puntata (11 aprile): giudici, squadre e ospiti
Sabato 11 aprile 2026 va in onda su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e, noi, siamo pronti a svelarvi le anticipazioni grazie a Superguidatv. In giuria ci sono Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale e la partecipazione di Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti figurano J-Ax, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, mentre il momento comico è affidato a Vincenzo Comunale, che ironizza sul mondo dello spettacolo e sui volti noti della TV e in particolare sulla carriera in ascesa di Stefano De Martino, senza risparmiare stoccate scherzose al padrone di casa del prossimo Festival e alla sua ex moglie Belen.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le squadre sono:
Team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano
- Canto: Elena, Riccardo, Caterina
- Ballo: Emiliano, Nicola
Team Emanuel Lo – Anna Pettinelli
- Canto: Gard
- Ballo: Kiara, Alessio
Team Veronica Peparini – Lorella Cuccarini
- Canto: Angie, Lorenzo
- Ballo: Alex
Amici 25 Serale, tre manche e un eliminato: cos’è successo (SPOILER)
La quarta puntata del serale di Amici 25, così come le altre, vede lo svolgersi di tre manche. Nella prima manche si sfidano Zerbi-Celentano contro Emanuel Lo e Anna Pettinelli, e vincono gli Zerbi-Cele. Nicola batte Alessio nel guanto di sfida multi-stile, nonostante le polemiche sull’equità. Gard supera Caterina nel canto e presenta un inedito, mentre Emiliano vince contro Kiara. Al ballottaggio vanno Gard e Alessio: perde Alessio, che finisce a rischio eliminazione. Nella seconda manche, gli Zerbi-Cele affrontano Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che vincono 2 a 1 (con una prova annullata per parità). Angie batte Elena e riceve i complimenti di Gigi D’Alessio, mentre Emiliano vince contro Angie. Pareggio tra Riccardo e Alex. Lorenzo ha la meglio su Caterina. Al ballottaggio finiscono Caterina, Emiliano ed Elena: a rischio eliminazione va Caterina.
Nella terza, si ripete la sfida tra le stesse squadre, ma stavolta vincono gli Zerbi-Cele (2 a 1). Alex vince il guanto di latino contro Emiliano, Nicola batte Angie ed Elena supera Alex nel canto. Al ballottaggio vanno Alex e Lorenzo: Lorenzo si salva, mentre Alex finisce a rischio eliminazione. Al ballottaggio finale finiscono Alessio, Caterina e Alex: Alessio balla con Samu Segreto su "90 minuti", Alex su "Arrogante" e Caterina canta "Take My Breath Away". L’eliminato si scoprirà nella puntata di sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, dato che l’annuncio avviene in casetta.
Password, il gioco di Cattelan: trionfa Orietta Berti con Amadeus
Nel programma Password, condotto da Alessandro Cattelan, la squadra formata da Amadeus e Orietta Berti vince contro quella di Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon. Durante la penitenza, Rudy Zerbi rompe un uovo sulla testa della Pettinelli. La situazione tra tra i prof è degenerata rapidamente, dando il via a una sorta di "vendetta" a base di uova lanciate in studio. Ne è nato un siparietto caotico che ha spezzato l’atmosfera formale della trasmissione, mettendo in evidenza come il rapporto tra i due – anche nello scherzo – sia ormai acceso e difficilmente contenibile.
Cosa succede nel corso della puntata: ritorno graditissimo di una professionista
All’inizio della seconda manche, Celentano e Zerbi hanno chiesto di mostrare un’immagine con due lupi "travestiti" da pecora con parrucche bionde, in una sfida contro Peparini e Cuccarini. Durante la settimana Alex ha vinto il premio Enel, mentre Angie ha ricevuto una standing ovation da Gigi D’Alessio. Elena è stata elogiata per la sua energia, paragonata a una leonessa. Infine, l’ex allieva Isobel Kinnear è tornata nel corpo di ballo dei professionisti di Amici 25 dopo l’esperienza a Caduta Libera nel pomeriggio di Canale 5.
Amici 25, dove vedere il Serale in tv e in streaming
La quarta puntata del serale va in onda stasera, sabato 11 aprile 2026, su Canale 5 alle 21:20, e sfiderà come di consueto lo show Canzonissima su Rai 1 (QUI le anticipazioni) È disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.
Potrebbe interessarti anche
Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis
Oggi, sabato 4 aprile 2026, appuntamento imperdibile con la terza puntata del serale...
Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen torna e trionfa, doppia eliminazione e scontro durissimo tra Celentano ed Emanuel Lo
Oggi sabato 28 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fase ...
Serale Amici 25, si parte: subito tripla eliminazione choc, Annalisa super-ospite, i giudici. Cosa vedremo stasera
Oggi sabato 21 marzo 2026 va in scena la prima puntata della fase finale del talent ...
Amici 25 Serale, recap terza puntata: Plasma eliminato, fuori anche Valentina, lacrime e polemiche. Il discorso di Maria De Filippi
La terza puntata del serale di Amici 25 è stata davvero ricca di momenti emozionanti...
Amici 25, rivoluzione al Serale: Cuccarini con Peparini e Pettinelli-Lo, squadre ribaltate e le novità del regolamento
L’inizio ufficiale della fase finale del talent show di Maria De Filippi è anticipat...
Amici 25, anticipazioni: gara ‘sospesa’ e caos regolamento prima del Serale. Cosa succede
L'ultima puntata prima del Serale sarà un omaggio agli allievi e ai loro percorsi al...
Amici 25 serale, cosa è successo: Anna Pettinelli punge Gigi D'Alessio, Cattelan non convince. Addio Opi, Antonio e Michele
Nel corso della prima puntata, il clima in studio si è subito surriscaldato con lo s...
Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico
Oggi, domenica 1° febbraio 2026, su Canale 5 c'è la 17esima puntata di Amici 25: ecc...