Amici 25, anticipazioni e caos: lite furiosa tra prof e Alessandra Celentano 'scappa' dallo studio Questa domenica, 9 novembre, un nuovo e super atteso appuntamento con Amici 25, talent di Maria De Filippi: giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Che domenica sarebbe senza Amici 25? Anche oggi, 9 novembre 2025, torna su Canale 5 l’immancabile e attesissimo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi e che, fino ad ora, ha trionfato negli ascolti. Cosa vedremo in questa settima puntata registrata giovedì 6 novembre? Le anticipazioni, come ogni settimana, sono già disponibili e ve le sveleremo: gli allievi (sia di canto che di ballo) si sfideranno davanti a una giuria, che stilerà una classifica e determinerà chi di loro andrà poi in sfida. Chi saranno gli ospiti musicali che vedremo in studio? Scopriamo tutto insieme.

Amici 25, settima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 9 novembre)

Stando a quanto riportano le anticipazioni di SuperGuida TV, nella settima puntata di Amici 25, in onda oggi, domenica 9 novembre, su Canale 5, alcuni allievi si sono trovati nuovamente a dover affrontare una sfida. Prima di scoprire i risultati, vediamo però come si sono svolti i confronti e cosa è accaduto durante la puntata. I giudici sono Ornella Vanoni e Annalisa per il canto, mentre per la danza il giudizio è affidato a Virna Toppi. Tra gli ospiti musicali, Annalisa si esibisce con il brano Esibizionista, mentre Diana Del Bufalo presenta il suo nuovo spettacolo teatrale. Per quanto riguarda le esibizioni degli allievi, invece, Valentina ha aperto la puntata con Man! I Feel Like a Woman! ricevendo elogi per la voce intonata e per la sicurezza nell’affrontare un brano più complesso di quanto sembri. Angie ha emozionato con Minuetto di Mia Martini, colpendo Annalisa e avvicinandosi molto all’intensità dell’originale. Gard ha convinto con The Power of Love, grazie a una voce potente e a un vibrato apprezzato dalla giuria.

Riccardo ha portato Il mondo di Jimmy Fontana, ottenendo il massimo dei voti dalla Vanoni. Plasma ha stupito con Alors on danse di Stromae, aggiungendo barre rap che hanno incuriosito i giudici. Michelle ha cantato Chiamo io, chiami tu di Gaia e Michele Per me è importante dei Tiromancino, ma entrambi hanno ricevuto critiche per scelte e interpretazioni poco convincenti. A chiudere, Opi con You Give Love a Bad Name, energico ma giudicato troppo sicuro di sé.

Questa la classifica di canto:

Valentina

Angie

Gard

Riccardo

Plasma

Michele

Michelle

E cos’è accaduto nel ballo? Ve lo diciamo subito. Emiliano conquista la vetta con Ordinary, mostrando una grande passione e bravura nella danza.

Alex, sulle note di Baila Baila Baila di Ozuna, si distingue per la precisione e l’umiltà nei movimenti. Maria Rosaria, in coppia con Mattia, interpreta A città e Pulecenella con sensualità ed eleganza, anche se deve migliorare nella postura. Alessio si posiziona subito dopo, mentre Pierpaolo con Cielo dammi la luna di Sangiovanni e Anna con Io e io di Angelina Mango e Madame occupano le ultime posizioni. Chiude la classifica Paola, che balla Per un’ora d’amore: sensuale ma ancora acerba, secondo il giudizio della Toppi.

Questa la classifica di ballo:

Emiliano

Alex

Maria Rosaria

Alessio

Pierpaolo

Anna

Paola

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e la rabbia di Alessandra Celentano

Prima di dirvi chi sono gli allievi a rischio eliminazione oggi ad Amici 25, diamo uno sguardo a come sono andate le sfide. Pierpaolo ha vinto la sua sfida, mostrata nel daytime di mercoledì 5 novembre. Maria Rosaria ha affrontato la sfida all’inizio della puntata contro Desiree, giudicata da Francesca Tocca. Quest’ultima ha riconosciuto la bravura e la preparazione della sfidante Diana, ma ha premiato Maria Rosaria per il suo stile personale e la sensibilità che trasmette. Flavia ha vinto la sfida cantando Dangerous Woman, contro Angelica, che ha interpretato Voilà. La vittoria è andata a Flavia. Angie ha superato la sua sfida e sarà protagonista nei prossimi daytime. I nuovi allievi in sfida sono: Michelle e Opi per il canto, e Paola e Pierpaolo per il ballo.

C’è stato un momento particolare, durante la puntata, che riguarda Alessandra Celentano, ma andiamo con ordine. Riccardo ha svolto con successo il compito assegnato da Lorella Cuccarini, ottenendo elogi per le sue esibizioni su Il mondo e Comunque andare. Ornella Vanoni gli aveva dato un 10 nella gara di canto. Alex ha affrontato un compito della maestra Celentano, ballando con Giulia Pauselli una coreografia moderna su I Put a Spell on You. Pur essendo un ballerino latino, si è impegnato, ma Emanuel lo ha criticato duramente dandogli 4. La Celentano ha riconosciuto i suoi miglioramenti e ha detto che potrà pentirsi di non averlo scelto solo quando risolverà alcune questioni fisiche.

Alessio, invece, ha presentato il compito su Gold della Celentano, dimostrato da Francesco. La prova ha scatenato un acceso confronto tra i tre professori di canto, al termine del quale Alessandra Celentano ha lasciato lo studio furiosa con Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Non perdete, allora, la settima puntata di Amici 25, in onda oggi, domenica 9 novembre, su Canale 5, alle 14:10. Potrete seguirla anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

