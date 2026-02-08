Amici 25: cambia il regolamento, Kiara in bilico e Pettinelli (perfida) 'cancella' la prima maglia del Serale Oggi, domenica 8 febbraio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: ecco gli ospiti, le classifiche e le importanti novità

Più andiamo avanti e più la strada verso il Serale si stringe: la puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda oggi – domenica 8 febbraio – rappresenta un passaggio chiave nel percorso degli allievi. Nel pomeridiano di Canale 5 (dalle 14 alle 15.30), il talent entra in una fase di selezione vera e propria: cambiano le regole, le aspettative sono elevate e le esibizioni diventano determinanti. Gare, giudizi contrastanti e prime esclusioni tecniche dal Serale: ecco ciò che succede.

Amici 25, diciottesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 8 febbraio)

Grazie alle anticipazioni di Superguida Tv, possiamo anticipare che a valutare le performance degli allievi giungono in studio tre personalità molto diverse. L’attrice Ilenia Pastorelli, sempre diretta e istintiva; Alex Britti, cantautore e musicista che si concentra su musicalità, interpretazione e maturità artistica; Marcello Sacchetta, coreografo e già ben noto agli appassionati di Amici, che osserva soprattutto presenza scenica, tecnica e potenzialità espressive nel ballo.

Spazio anche alla musica con Antonia, che torna sul palco del programma per presentare il brano Luoghi perduti, parentesi più raccolta e introspettiva, che spezza il ritmo serrato della competizione.

Con questa puntata si chiude definitivamente il capitolo delle sfide. Da ora in avanti, chi arriva ultimo in classifica non potrà essere proposto per il Serale, una regola che rende ogni graduatoria decisamente pesante. Tra gli allievi finiti sotto osservazione nella scorsa settimana, Kiara riesce a superare la prova contro una sfidante e a mantenere il banco, dimostrando maggiore versatilità e capacità espressiva rispetto alla sfidante.

Amici 25 (SPOILER): sfide, classifiche e prima maglia del Serale

E, a proposito di Serale, si apre ufficialmente la partita per la prima maglia. Lorella Cuccarini propone Angie, che si esibisce due volte nel tentativo di convincere l’intera commissione. La sua prova divide: c’è chi la considera pronta e centrata, e chi invece la giudica ancora troppo levigata, poco disposta a "sporcarsi". Il confronto tra i professori evidenzia uno dei temi centrali di questa edizione: non basta l’esecuzione impeccabile, serve personalità. Fatto sta che la giovane cantante, almeno per il momento, ha dovuto rinunciare al sogno di essere la prima a staccare il biglietto per la fase finale di Amici 25: dopo aver cantato due volte, infatti, ha dovuto rinunciare all’ambita maglia a causa del no di Anna Pettinelli.

La classifica canto riflette una puntata molto discussa, con giudizi spesso divergenti e interpretazioni che evidenziano approcci artistici differenti.

Classifica di canto:

Caterina

Lorenzo

Angie

Riccardo

Gard

Opi

Caterina si piazza in cima grazie a una prova elegante e controllata di Sant’allegria, capace di valorizzare sensibilità e misura. Lorenzo segue con un’esibizione solida di Amaro, mentre Angie, con Sei bellissima, continua a dividere, apprezzata per l’intensità ma ancora oggetto di perplessità. Più complessa la posizione di Riccardo (Un mondo a parte), finito al centro di critiche sull’interpretazione, mentre Gard e Opi chiudono la classifica, rispettivamente con Arriverà e Come mi pare in una fase del programma in cui arrivare ultimi può avere conseguenze importanti.

I primi due classificati hanno inoltre la possibilità di presentare i propri inediti davanti ai referenti radiofonici: un banco di prova che mette in evidenza chi appare già pronto per il mercato e chi necessita ancora di maturazione.

Anche il ballo vive una puntata delicata, segnata da valutazioni molto attente e da una classifica che pesa soprattutto in ottica Serale. Le esibizioni ci dicono chi è davvero in crescita e ha reali capacità di emozionare.

Classifica di ballo:

Nicola

Kiara

Antonio

Giulia

Simone



Nicola conquista la vetta della classifica danzando su Fiamme di Parigi, imponendosi per precisione tecnica e solidità nei giri e nei passaggi più complessi; Antonio si esibisce in un passo a due con Alessia, mostrando affiatamento e naturalezza; Giulia balla su Tutta colpa mia, offrendo una performance intensa e sentita; chiude la classifica Simone, protagonista di un’esibizione su Me so’ mbriacato :purtroppo un elemento scenico finisce per disturbare la coreografia.Certo, il percorso è ancora aperto, ma – occhio! – il tempo delle prove generali sembra finito e ogni esibizione può fare la differenza.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 25 è visibile oggi, domenica 8 febbraio 2026, dalle 14:10 su Canale 5. La puntata del programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

