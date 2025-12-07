Amici 25 anticipazioni: una nuova concorrente, un big 'sospeso' e Celentano furiosa con tutti Anche oggi, domenica 7 dicembre 2025, nuovo appuntamento con Amici 25 su Canale 5: tutti gli ospiti, l'esito delle sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Che domenica sarebbe senza vedere Amici 25? Non una domenica spensierata! Dunque, proprio per questo, non perdetevi oggi, 7 dicembre 2025, un nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, sempre campione di ascolti. Nell’undicesima puntata, registrata giovedì 4 dicembre, i giovani cantanti e ballerini si affronteranno per conquistare il primo posto in classifica davanti alla giuria. In studio arriveranno, inoltre, alcuni ospiti musicali molto amati dal pubblico. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Amici 25, undicesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 7 dicembre)

Come riportato da SuperGuida TV, nell’undicesima puntata di Amici 25, in onda oggi, domenica 7 dicembre, su Canale 5, alcuni allievi si sono messi alla prova in una nuova sfida. Prima di conoscere chi l’ha superata, ripercorriamo lo svolgimento dei vari "duelli" e i momenti più significativi del pomeridiano.

Le esibizioni sono state giudicate da Cristiano Malgioglio per il canto e da Anbeta Toromani, Kledi Kadiu e Francesca Tocca per il ballo. Tra gli ospiti musicali, lo stesso Malgioglio ha presentato il suo nuovo singolo; e Alberto Urso. Per quanto concerne le esibizioni degli allievi, state tranquilli: ora vi racconteremo tutto ciò che è successo nei minimi dettagli. Lorenzo apre cantando La moglie del mio amico, sorprendendo per la voce e l’interpretazione valorizzata dal pianoforte, nonostante sia un allievo nuovo. Valentina e Riccardo si distinguono con le loro performance, e Malgioglio apprezza in particolare la cura estetica e la voce di Valentina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Angie canta Love on the Brain, mentre Opi si esibisce con Ho imparato a sognare, ricevendo elogi per l’interpretazione. Gard propone I migliori anni e conquista Cristiano, che sottolinea quanto la canzone gli calzi perfettamente. Flavia ed Elena finiscono al ballottaggio: Flavia canta Concedimi ma non trasmette appieno le emozioni, mentre Elena interpreta What About Us al pianoforte con grande abilità. Infine, Plasma si esibisce con Affogare, e Malgioglio apprezza soprattutto la voce.

Questa la classifica di canto:

Lorenzo

Riccardo e Valentina

Angie

Opi

Gard

Flavia

Elena

Plasma

Per quanto riguarda il ballo, invece, Alessio ha ballato con Giulia Stabile sulle note di un brano di Geolier, mostrando grande energia, ma Francesca Tocca ha sottolineato la necessità di lavorare sull’espressione del volto. Emiliano, danzando con Chiara Bacci, ha dimostrato maturità e precisione, impressionando per la sua tecnica. Maria Rosaria, insieme ad Alessia, ha offerto un duo piacevole, anche se avrebbe potuto essere più dinamico; le sue capacità sono state comunque apprezzate. Alex si è esibito da solo con Animals di Martin Garrix, e Anbeta ha evidenziato i notevoli miglioramenti rispetto alle sue precedenti performance. Paola, ballando con Francesco, è stata brava, ma le espressioni facciali risultavano poco naturali. Anna e Giorgia si sono trovate al ballottaggio: Giorgia ha ricevuto molte critiche, con Anbeta che ha riconosciuto come l’assegnazione potesse essere discutibile, ma l’ha incoraggiata a migliorare; Kledi le ha consigliato di impegnarsi molto. Anna ha mostrato buone qualità, ma Francesca Tocca si aspetta ancora di più da lei.

Infine, Pierpaolo ha ballato con Elena sulle note di Senza una stupida scusa. Nonostante alcuni miglioramenti, ha ricevuto critiche sui piedi, con Anbeta che ha condiviso le osservazioni della Celentano, augurandogli comunque di trovare il suo "raggio di sole".

Questa la classifica di ballo:

Alessio

Emiliano

Maria Rosaria

Alex

Paola

Anna

Giorgia

Pierpaolo

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e le liti tra i prof

Prima di scoprire chi indosserà la maglia rossa, vediamo le sfide. Alessio vince la sua sfida giudicata da Marcello Sacchetta e poi balla un pezzo di hip hop insieme all’avversario. Nella sfida di Michele, la sua avversaria Caterina, scelta da Zerbi, che ha conquistato la giuria e quindi farà il suo ingresso nel cast di allievi del programma. Michele non viene eliminato: Rudy cambia idea su di lui dopo il secondo brano eseguito e Zerbi annulla la sfida. Michele avrà un’altra occasione di sfidarsi la prossima settimana, mentre il pubblico e Zerbi si mostrano emozionati per la sua performance.

Nel corso della puntata di oggi di Amici 25, ci sono stati diversi litigi: Anbeta e Celentano hanno discusso a causa di opinioni contrastanti su Pierpaolo. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono scontrati dopo l’esibizione di Riccardo, mentre Celentano e Veronica Peparini hanno discusso sul compito dato a Paola, giudicato troppo audace da Veronica. Infine, Celentano ed Emanuel hanno avuto un confronto sul compito di latino assegnato a Emiliano. Quest’ultimo, dopo la registrazione, ha svolto un compito di latino americano assegnato da Emanuel Lo. Non ha preso la sufficienza né da lui né da Alessandra Celentano, ricevendo un 4 da entrambi, e è tornato in casetta con la maglia sospesa. Solo Veronica Peparini ha riconosciuto il suo potenziale e gli ha dato la sufficienza. Questo, però, verrà trasmessa nel day time della prossima settimana.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

L’undicesima puntata di Amici 25 sarà trasmessa oggi, domenica 7 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 14:10. Sarà inoltre disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche