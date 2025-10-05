Amici 25, anticipazioni: scontro di fuoco tra due prof, un’allieva si ribella e caos regolamento Oggi domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5 c’è la seconda puntata di Amici 25: il nuovo cast di allievi, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Finalmente, la scorsa settimana è iniziata la nuova edizione di Amici e non sono mancate sorprese. La classe è stata formata e il ritorno al banco dei professori di ballo di Veronica Peparini, ha reso felice molte persone. Oggi, domenica 5 ottobre 2025 andrà in onda la seconda puntata del pomeridiano del talent condotto da Maria De Filippi, alle ore 14:10, su Canale 5. Registrata giovedì 2 ottobre, secondo le anticipazioni la puntata vedrà ballerini e cantanti affrontare le prime sfide davanti alla giuria, che esprimerà giudizi e stilerà una classifica. In studio saranno presenti anche diversi ospiti musicali. Attenzione, perché nei prossimi paragrafi saranno presenti SPOILER.

Amici 25, seconda puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 5 ottobre)

Secondo le anticipazioni riportate da SuperGuida TV, nella seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025, in onda oggi, domenica 5 ottobre, alcuni allievi saranno già in bilico per l’eliminazione. Tra loro ci sono Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde, che dovranno affrontare una sfida. Ma andiamo con ordine. I giudici saranno Garrison Rochelle e Kledi Kadiu, che valuteranno le performance di ballo, mentre Paola Turci e Ilary Blasi (quest’ultima autrice di una piccola gaffe prima della puntata) si occuperanno di giudicare il canto. Tra gli ospiti musicali ci sarà Gaia, che si esibirà con il brano Nuda, e Sarah Toscano insieme a Mida, che interpreteranno Semplicemente, la canzone della serie TV Netflix Riv4li. Inoltre, Sarah presenterà anche un brano tratto dal suo nuovo album, intitolato Bilocale. La prima gara di canto della scuola di Maria De Filippi ha visto i nuovi allievi esibirsi con stili diversi, ricevendo giudizi variegati. Valentina ha aperto con un brano dei Negramaro al pianoforte, conquistando Paola Turci per la sua bravura e la capacità di suonare uno strumento. Penelope si è distinta con "Tu si na cosa grande", mostrando misura e precisione, mentre Riccardo ha cantato "Margherita", ma non è riuscito a convincere del tutto la giuria. Plasma e Opi hanno ricevuto commenti contrastanti, rispettivamente per lo staging e la voce, mentre Flavia è stata apprezzata per la maturità vocale. Michele si è accompagnato al violoncello con "Viva la vida" e Frasa ha presentato una sua versione di "Lazy Song", suscitando reazioni tra il serio e l’ironico.

Nella gara di ballo, Emiliano ha impressionato per sensibilità e tecnica, ricevendo una standing ovation, mentre Alessio e Alex hanno mostrato stile ed eleganza, con qualche osservazione sulla gestualità e il fisico. Pierpaolo è stato apprezzato per la capacità di raccontare con la danza, Tommaso ha cercato di ribattere alle critiche sul fisico, e Maria Rosaria e Anna hanno ricevuto suggerimenti su come usare meglio lo spazio scenico. Matilde, infine, non è riuscita a trasmettere pienamente la propria personalità attraverso la coreografia.

Amici 25, gli allievi in sfida e le discussioni nel corso della puntata: chi rischia l’eliminazione (SPOILER)

Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde finiscono in sfida: Frasa e Matilde perché ultime nelle loro categorie, mentre Flavia e Michele rischiano a causa del voto dei compagni, visto che Penelope – contravvenendo al nuovo regolamento – si è rifiutata di votare e loro quindi hanno deciso di sfidarsi volontariamente. Tra Anna e Maria Rosaria, invece, i ballerini scelgono di mandare in sfida Anna. Ovviamente, non sono mancati anche altri momenti interessanti nel corso della puntata. La maestra Celentano ha scherzato sui "piedi fucilati" di Pierpaolo. Sono state consegnate due scatole: Matilde ha letto un pensiero sul supporto ricevuto ai casting, mentre Plasma ha trovato un quadernino e il peluche del suo bassotto, definito "l’essere vivente che mi manca di più". Non sono mancati i battibecchi tra Rudy e la Pettinelli, protagonisti di uno scontro davvero infuocato.

E ancora, un filmato ha mostrato Emiliano alle prese con la cucina in casetta, combinando disastri come piadine bruciate e aglio che saltava dalle mani. Opi ha spiegato quanto i tatuaggi siano importanti per lui, mostrando Spiderman sulla gamba e Axl Rose sul braccio, e sottolineando che raccontano storie personali e costano meno dello psicologo.

Amici 25, nuovo regolamento: cosa cambia rispetto al passato

Rispetto alle edizioni precedenti, Amici 25 rivoluziona il meccanismo delle sfide. Prima, solo l’ultimo in classifica affrontava una sfida settimanale, e lo sfidante veniva scelto di volta in volta dalla produzione. Quest’anno, invece, a rischio ci sono anche il penultimo e il terzultimo, evidenziati nelle classifiche con caselle gialle. La grande novità è che a decidere chi sfiderà l’ultimo saranno i compagni di scuola, esprimendo un voto segreto tramite bigliettino, in stile "nomination". L’obiettivo è rendere le sfide più imprevedibili e stimolare nuove dinamiche nella scuola, ma il nuovo regolamento di Amici 25 ha già suscitato polemiche: molti temono che simpatia, antipatia o strategia possano influenzare le scelte, più del merito artistico.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

La seconda puntata di Amici 25 andrà in onda oggi, domenica 5 ottobre 2025, su Canale 5 alle 14:00. Potrete seguirlo anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity, attraverso l’app o il sito ufficiale.

