La domenica non sarebbe la stessa senza Amici 25, il celebre talent show di Maria De Filippi che continua a dominare gli ascolti settimana dopo settimana. Anche oggi, 25 gennaio 2026, cantanti e ballerini torneranno a mettersi alla prova davanti ai giudici per scalare la classifica e puntare alla vetta. Naturalmente non mancheranno gli ospiti musicali, ma per ora non sveliamo troppo. Proseguite con le anticipazioni qui sotto per scoprire tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di SuperGuida TV, nella puntata in onda oggi, domenica 18 gennaio 2026, su Canale 5, gli allievi della scuola più famosa d’Italia sono tornati a mettersi alla prova in una nuova sfida. In attesa di scoprire i risultati finali, ripercorriamo l’andamento della competizione e i momenti più significativi del pomeridiano. A giudicare le esibizioni di canto sono stati Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino, mentre per il ballo ha valutato Garrison Rochelle. Tra gli ospiti musicali, i Modà insieme a Bianca Atzei hanno presentato il loro nuovo brano, seguiti dall’esibizione di Senza Cri. Durante l’interpretazione di Spiaggia da parte di Senza Cri, Elena D’Amario ha accompagnato il pezzo con una performance di danza. Vediamo adesso come sono andate le esibizioni. Elena conquista i giudici con Anema e core, resa molto personale chitarra e voce, mentre Michele colpisce con Sign of the times al violoncello per leggerezza e qualità interpretativa. Gard affronta Attenti al lupo di Lucio Dalla, un brano fuori dalla sua zona di comfort, ricevendo apprezzamenti anche per il valore emotivo che suscita in Niccolò. Riccardo canta Per due come noi e, dopo un inizio più tecnico, riesce a lasciarsi andare nel ritornello. Plasma si mette in gioco con Sui muri, scelta non semplice ma apprezzata per il coraggio.

Opi emoziona il pubblico con Portami via di Fabrizio Moro, ottenendo una standing ovation. Caterina e Lorenzo si esibiscono entrambi: Lorenzo viene lodato per l’equilibrio vocale in Come si cambia, mentre Caterina porta 7 years con le barre, che piacciono ma con il consiglio di sentire di più il testo; è lei ad andare in sfida. Angie interpreta Meraviglioso amore mio, ma riceve critiche sul confronto con l’autrice che la lasciano amareggiata. Assente, invece, Valentina.

Questa la classifica di canto:

Elena e Michele (parimerito)

Gard

Riccardo

Plasma

Opi

Caterina

Lorenzo

Angie

E cos’è successo nel ballo? Dunque, Simone ha ricevuto molti commenti positivi per le sue acrobazie, mentre Kiara ha colpito con Always Remember Us This Way, ottenendo apprezzamenti soprattutto dalla Celentano. Anche Emiliano, con Nuvola di Holden, ha convinto i professori, che hanno detto che quando balla sembra non esserci gravità. Giulia ha ballato una canzone di Alessandra Amoroso e, nonostante fosse entrata da poco, ha ricevuto applausi da Garrison. Al ballottaggio sono finiti Alex e Alessio: Alex ha ballato con Alessia sulle note di Umbrella, ricevendo applausi per la velocità nel jive, mentre Alessio si è esibito su Without You di David Guetta, convincendo il pubblico ma meno Garrison, che ha sottolineato come potesse dare di più.

Infine Maria Rosaria, che ha ballato con Alessia su un remix di Toxic, è stata criticata da Garrison, che ha detto di non aver capito il messaggio dell’esibizione, dando vita a un confronto con la maestra sulla sua interpretazione e sulla sua fisicità.

Questa la classifica di ballo:

Simone

Kiara

Emiliano

Giulia

Alex

Alessio

Maria Rosaria

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e le liti tra i prof

Per quanto riguarda le sfide, la scorsa settimana Pierpaolo, Maria Rosaria, Valentina e Angie hanno ottenuto la maglia rossa. Pierpaolo ha già abbandonato, mentre Valentina si è presa una settimana di pausa a causa di una crisi. In sfida vanno Angie e Caterina per il canto, Alex e Maria Rosaria per il ballo.Tre esperti radiofonici hanno valutato gli inediti di Riccardo, Opi e Lorenzo. Il brano di Lorenzo emoziona Caterina ed è stato ritenuto adatto a Radio Zeta, quello di Riccardo è stato giudicato molto radiofonico e giovane, mentre il pezzo di Opi sarà trasmesso su Radio Kiss Kiss. Garrison si è mostrato felice perché Kiara e Simone sono della sua stessa altezza. Maria ha notato che Chiara parla la sua lingua. Un momento di svago è stato la visione di un video, che mostra Elena, la quale racconta di essere colpita dalla maestra Celentano vista nella penombra, e da allora tutti i cantanti ripetono "Nella penombra". Bianca Atzei approfitta del video per salutare la sua professoressa di pianoforte, che le provoca la stessa strana sensazione.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Il nuovo appuntamento di Amici 25 vi aspetta oggi, domenica 25 gennaio 2026, su Canale 5, alle 14:10. Potete seguire la puntata anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

