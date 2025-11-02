Amici 25, anticipazioni: un ritiro choc, lo scivolone di Maria De Filippi e un’allieva scoppia in lacrime Oggi, domenica 2 novembre, nuovissimo e imperdibile appuntamento con Amici 25, talent di Maria De Filippi: giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Oggi, domenica 2 novembre 2025, Canale 5 trasmetterà il sesto appuntamento della nuova edizione di Amici, talent che da tanti anni è seguitissimo dal pubblico di Mediaset, come confermano anche gli ottimi ascolti. La puntata è stata registrata giovedì 30 ottobre e siamo pronti a fornirvi le anticipazioni quanto accaduto nel sul talent show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, gli allievi di canto e ballo si sfideranno davanti alla giuria, che valuterà le loro performance e aggiornerà la classifica. Non mancheranno, inoltre, ospiti musicali speciali in studio. (ATTENZIONE, SPOILER!).

Amici 25, sesta puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 2 novembre)

Secondo le anticipazioni di SuperGuida TV, nella sesta puntata di Amici 25, in onda oggi, domenica 2 novembre, su Canale 5, altri allievi si sono trovati a dover affrontare una sfida. Ma prima, scopriamo insieme come si sono svolti i confronti e cosa è successo durante la puntata. I giudici sono Dardust, che ha presentato il nuovo bravissimo artista accompagnato dal corpo di ballo composto da Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis per il canto, e Samantha Togni per il ballo. Tra gli ospiti musicali si sono invece esibiti Dardust e Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Dammi un bacio.

Le scuse di Maria De Filippi a Gard

Oggi ad Amici 25 assisteremo a un momento delicato: Maria De Filippi si scuserà con Gard dopo un commento sul suo peso che lo aveva ferito profondamente. Durante le registrazioni, la conduttrice aveva infatti definito il concorrente "cicciottello" e fuori forma, parole che lo avevano messo a disagio e fatto riflettere sulla propria immagine. Nel corso dello speciale, Maria riconoscerà l’errore e chiederà scusa pubblicamente, cercando di rassicurarlo e sostenere la sua autostima.

Amici, le classifiche di canto e ballo (SPOILER)

Per quanto riguarda le esibizioni degli allievi di Amici, Gard ha cantato Fai rumore con grande intensità, mentre Michele ha interpretato River di Bishop Briggs con presenza scenica. Valentina ha proposto Thousand Miles di Vanessa Carlton; le è stato consigliato di migliorare l’interpretazione, ma Maria De Filippi l’ha elogiata per educazione e ha fatto i complimenti ai genitori, confermando che la critica aveva toccato un tasto dolente.

Michelle ha cantato Dieci, ricevendo apprezzamenti per la dolcezza della performance, e Vanessa ha detto di volerla rivedere. Riccardo con Cinque giorni ha coinvolto il pubblico e Nicolò ha riconosciuto il suo talento e la passione per la musica come futuro mestiere. Angie ha eseguito 100 messaggi, ma Dardust ha notato mancanza di forza, mentre Opi con Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè ha mostrato un timbro graffiato interessante, anche se dovrà continuare a lavorare. Flavia ha cantato Fiamme negli occhi: la performance è stata considerata un po’ piatta, ma con un timbro originale da valorizzare.

Questa la classifica di canto:

Gard

Michele

Valentina

Michelle

Riccardo

Opi

Angie

Flavia

Sul fronte ballo, invece, Alex si esibisce con Alessia su Suavemente, e la Celentano lo prende in giro per il piede, paragonandolo a una bistecca congelata, mentre Maria scherza sul fatto che dovrebbe diventare un filetto. Alessio balla Sports Car e riceve elogi dalla Togni per tecnica ed espressioni, anche se deve evitare di esagerare; le sue facce continuano a scatenare discussioni, ma stavolta ottiene un 7,5. Paola esegue un passo a due con Michele, ma la Togni nota che sembra entrare e uscire dalla coreografia e che deve acquisire maggiore sicurezza. Maria Rosaria, ballando con Mattia sulle note di Bring Me to Life, viene elogiata come talento dalla Togni, che la conosce da sempre, ma il suo punto debole è l’inarcamento della schiena. Ad Anna vengono dati gli stessi consigli dati a Paola. Pierpaolo interpreta Piangere a 90, ma la maestra segnala che alza troppo le spalle e non respira correttamente. Non ci sono aggiornamenti, invece, su Emiliano, il quale potrebbe avere ancora la maglia sospesa.

Questa la classifica di ballo:

Alex

Alessio

Paola

Maria Rosaria

Anna

Pierpaolo

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER)

Prima di svelarvi chi sono gli allievi finiti in sfida nella puntata di oggi di Amici, vediamo come sono andate le sfide. In principio erano cinque ma sono state solo quattro poiché Penelope, che avrebbe dovuto partecipare, ha deciso di ritirarsi. Durante le sfide, Plasma vince contro Cristian nonostante quest’ultimo fosse "perfetto", perché il giudice Charlie Rapino apprezza l’imperfezione. Anche Anna e Pierpaolo vincono le loro rispettive sfide, con Pierpaolo giudicato da Garrison Rochelle. I nuovi allievi in sfida sono: Maria Rosaria e Pierpaolo (ballo); Flavia e Angie (canto).

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Il nuovo appuntamento con Amici 25 andrà in onda oggi, domenica 2 novembre 2025, su Canale 5 a partire dalle 14:00. Sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

