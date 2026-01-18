Amici 25, anticipazioni: Anna Pettinelli ai ferri corti con un allievo, nuovi inediti e tensione in studio Anche oggi, domenica 18 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: tutti gli ospiti, l'esito delle sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ormai lo sappiamo, non sarebbe una domenica piacevole senza Amici 25, il talent show di Maria De Filippi che, ogni settimana, batte la concorrenza in ambito ascolti. Anche oggi, domenica 18 gennaio 2026, cantanti e ballerini si sfideranno davanti ai giudici per conquistare il primo posto della classifica. Ovviamente, come orami saprete, non mancheranno ospiti musicali ma, non vi sveliamo tutto adesso. Seguite le anticipazioni di seguito per saperne di più.

Amici 25, quindicesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 18 gennaio)

Secondo le anticipazioni di SuperGuida TV, nella puntata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, su Canale 5, gli allievi della scuola più ambita d’Italia si sono sfidati nuovamente. Nell’attesa di conoscere gli esiti della competizione, analizziamo lo svolgimento della gara e i momenti più rilevanti di questo pomeridiano. Per le valutazioni, Brunori Sas ha giudicato gara di canto, mentre Rossella Brescia quella di ballo. Tra gli ospiti musicali, Mida, il quale ha presentato il suo nuovo brano inedito, intitolato Canzone d’amore. Vediamo ora nel dettaglio lo svolgimento delle esibizioni.

Plasma è stato descritto come un "malacarne", duro all’apparenza ma sensibile dentro, mentre Gard ha colpito soprattutto per la voce, tanto da coinvolgere molto il giudice. Opi è stato apprezzato per la sua determinazione e per il percorso di crescita favorito anche dai confronti con la docente. Michele ha convinto per l’originalità di suonare il violoncello mentre cantava, scelta complessa ma identitaria; Elena ha ricevuto complimenti per interpretazione e timbrica. Su Riccardo non sono emersi giudizi particolarmente rilevanti. Caterina è stata valorizzata come autrice dei propri brani e per il suo background internazionale, mentre Valentina è stata riconosciuta per l’estetica curata, il personaggio e la coerenza tra immagine e musica.

Lorenzo ha offerto una buona interpretazione ma è stato ritenuto poco riconoscibile da alcuni, mentre Angie ha mostrato un’esibizione in crescita, superando l’emozione iniziale. Brunori SAS ha osservato che tutte le canzoni seguivano strutture simili e ha invitato tutti a cercare nuove direzioni artistiche, indicando Michele, Plasma, Opi e Gard come i più convincenti. I professori hanno scelto chi, a loro avviso, meritasse l’ultimo posto: Anna Pettinelli ha scelto Plasma, Lorella Cuccarini ha indicato Caterina, mentre Rudy Zerbi ha puntato il dito contro Lorenzo. Dopo le esibizioni, Zerbi ha fatto cantare a Lorenzo una canzone di Vasco Rossi giudicandolo poco riconoscibile, ma la Cuccarini non era d’accordo. Lorella ha fatto cantare a Caterina un brano nuovo perché la considera trasparente, dando origine a un acceso confronto tra i professori. Gli inediti potranno essere presalvati da domenica sera.

Questa la classifica di canto:

Plasma e Gard

Opi

Michele

Elena

Riccardo

Caterina

Valentina

Lorenzo

Angie

Per quanto riguarda il ballo, invece, Emiliano si è distinto ballando su una canzone di Geolier, facendo sembrare tutto semplice grazie a salti e linee naturali. Kiara ha danzato su Reliquia di Rosalía e viene apprezzata per la sua fluidità, espressività e per la bella intesa con il partner. Alex, Alessio e Pierpaolo sono finiti al ballottaggio: Pierpaolo viene definito da Rossella Brescia ‘un vero miracolo della danza’, pur avendo ancora margini di miglioramento; Alessio ha colpito per la sicurezza e la presenza accanto a Giulia; Alex ha mostrato una crescita evidente, soprattutto nel rapporto con la partner e nell’impegno. Maria Rosaria, infine, ha ballato un passo a due con Mattia risultando pulita e gradevole, anche se le sue espressioni sono apparse un po’ costruite.

I professori hanno indicato Pierpaolo come ultimo, che ha ballato sulle note di Cenere, criticando la mancanza di progressi nei movimenti. Maria Rosaria è stata l’ultima per Peparini con Barbie Girl, ma Celentano l’ha difesa, lodando la sua grinta.

Questa la classifica di ballo:

Emiliano

Kiara

Alex, Alessio, Pierpaolo (Ballottaggio)

Maria Rosaria

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e le liti tra i prof

Sul fronte sfide, non ce ne sono state in questa puntata. Gli allievi che hanno preso la maglia rossa sono: Pierpaolo e Maria Rosaria per il ballo, e Valentina e Angie per il canto, decise in base alla classifica. I professori hanno inoltre indicato chi meritava l’ultimo posto e fatto esibire i ragazzi per confermare le loro valutazioni: Lorenzo ha cantato E … di Vasco, Caterina Girls Just Wanna Have Fun, Plasma Le luci della città. Nel ballo, Pierpaolo ha danzato su Cenere e Maria Rosaria su Barbie Girl. La puntata si è aperta con il confronto tra Opi e la Pettinelli, dopo un video in cui Opi ammetteva di non fidarsi più della sua maestra. I due hanno cercato di chiarirsi, ma Opi è rimasto con molti dubbi, spiegando a Maria De Filippi che vuole vedere come andranno le cose col tempo.

Maria De Filippi ha preso le difese di Opi, sottolineando che la sua posizione in classifica (bassa) era dovuta a un brano imposto da Anna fuori dalla lista preparata da lui. La Pettinelli ha affermato di essere delusa dalla mancanza di fiducia, mentre Opi fatica a fidarsi della prof ("perché cambia spesso idea) e cita l’esempio di Flavia eliminata pochi giorni fa tra le polemiche,

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Non perdete questo nuovo appuntamento con Amici 25, oggi, domenica 18 gennaio 2026, su Canale 5, alle 14:10. Potete seguire la puntata anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

