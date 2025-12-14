Amici 25 anticipazioni, Celentano ed Emanuel Lo ai ferri corti, Peparini furiosa e un'allieva crolla Oggi, domenica 14 dicembre 2025, non perdete un nuovo appuntamento con Amici 25 su Canale 5: tutti gli ospiti, l'esito delle sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Una nuova domenica in compagnia di Amici 25 vi aspetta oggi, 14 dicembre, alle 14:10 su Canale 5. Maria De Filippi e il suo talent di grande successo sono pronti a conquistare il grande pubblico di Mediaset con una puntata ricca di emozioni. Nel dodicesimo appuntamento, registrato giovedì 11 dicembre, i cantanti e i ballerini si sfideranno dinanzi alla giuria per accaparrarsi il primo posto. Tanti gli ospiti musicali ma, non vi sveliamo troppo per ora perché, di seguito, troverete tutte le anticipazioni.

Amici 25, dodicesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 14 dicembre)

Secondo quanto riportato da SuperGuida TV, nella dodicesima puntata di Amici 25, trasmessa oggi, domenica 14 dicembre, su Canale 5, gli allievi hanno affrontato una nuova sfida. Prima di scoprire chi è riuscito a superarla, vediamo come si è svolta la competizione e i momenti più importanti del pomeridiano. Le performance sono state valutate da Maura Pararo e Rebecca Bianchi per il ballo, Orietta Berti e Michele Bravi per il canto. Come ospiti musicali: Carl Brave, che presenta Occhiaie, e Luk3, ex allievo della scuola, con il suo nuovo singolo Slalom, accompagnato da Francesco, Alessia e Chiara. Adesso, vediamo come si sono svolte le esibizioni. Caterina inizia con Nessuno mi può giudicare e viene lodata per la voce personale e per come rende suo il brano. Anche Riccardo convince con Com’è straordinaria la vita, ricevendo molti complimenti per l’interpretazione. Valentina affronta grossi problemi di voce: cambia canzone più volte, è in difficoltà e Maria De Filippi le propone persino di ritirarsi. Nonostante ciò prosegue, si scusa ripetutamente e viene incoraggiata da Orietta Berti per il coraggio dimostrato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lorenzo canta Take a Look at Me Now ottenendo apprezzamenti per la maturità con cui gestisce un pezzo difficile, mentre Michele propone Luce e viene elogiato per aver saputo farla sua. Elena presenta Goodnight Moon. Opi è molto giù di voce, non si sente bene e non vuole spiegare cosa non vada, ma comunque si esibisce con Un’altra vita, riuscendo a trasmettere forti emozioni. Flavia con Jaded riceve complimenti per i toni bassi e un suggerimento per mantenere la stessa intensità nelle parti alte. A Gard viene riconosciuta la capacità di lasciarsi andare su un brano movimentato, anche se lui confessa di essere stato ansioso. Angie chiude con Espresso, mostrando grande personalità, ma le viene consigliato di curare meglio alcuni aspetti e cercare più contatto con il pubblico.

Questa la classifica di canto:

Caterina

Riccardo

Valentina

Lorenzo e Michele

Elena

Opi

Gard

Flavia

Angie

Sul fronte ballo, Emiliano si esibisce su The Days e, nonostante si scusi alla fine, riceve elogi per talento, passione e anima bella. Pierpaolo viene apprezzato per il racconto della coreografia e i movimenti, ma la Celentano lo critica, e una discussione accesa nasce tra i giudici a causa della tecnica. Anche la Peparini si infuria e sbotta. Alex, in coppia con Alessia su Sweet like Cola, viene lodato per l’intesa con la partner e il suo atteggiamento solare, mentre Alessio si distingue per il carisma. Maria Rosaria balla con Mattia: apprezzata per la bellezza scenica, le viene suggerito di dare di più.

Anna e Paola ricevono critiche, con un confronto favorevole ad Anna, mentre Maria chiarisce che Chiara era sul palco per ballare la coreografia, non per il confronto. Anna su Golden Hip Hop viene considerata energica ma poco femminile e sensuale. Infine, Giorgia danza Carmen con Francesco: la parte superiore del corpo e la presenza scenica vengono lodate, ma serve lavoro sulla parte inferiore.

Questa la classifica di ballo:

Emiliano

Pierpaolo

Alex

Alessio

Maria Rosaria

Anna e Paola

Giorgia

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e le liti tra i prof

Prima di conoscere i nuovi detentori della maglia rossa, esaminiamo come sono andate le sfide. La puntata si è aperta con la sfida di Giorgia, allieva di Peparini, giudicata da Cristian Cellini. Vince Giorgia. La seconda sfida vede Plasma sfidare Simo con i loro inediti. Vince Plasma, che però non parteciperà alla gara di canto. I prossimi allievi in sfida sono: Giorgia e Angie, e Paola e Gard che si sono offerti. Sono stati svolti anche i compiti assegnati dai prof, che sono stati protagonisti di alcuni battibecchi. Alessio svolge il compito deciso da Celentano: un passo a due con Giulia Pauselli, eseguito insieme a Simone Nolasco sulle note di Statte zitta di Mannarino. La prova scatena una discussione tra i professori: Lorella Cuccarini critica la coppia per la differenza di statura. In prova Alessio aveva preso un voto non classificabile dalla Celentano, ma in puntata il punteggio sale a 3.

Emanuel vuole propone di far fare lo stesso compito di Alessio insieme a Giulia, a Emiliano, scatenando un confronto tra i fisici dei due ballerini. Celentano inizialmente non vuole far ripetere la stessa coreografia per motivi di diritti d’autore, ma Emanuel considera sufficiente il compito di Alessio e mantiene la maglia. Alessio si dichiara comunque soddisfatto.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

La dodicesima puntata di Amici 25 andrà in onda oggi, domenica 14 dicembre, su Canale 5, alle 14:10. Potrete seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche