Amici 25, anticipazioni: Pettinelli canta con D’Alessio e un allievo crolla in lacrime Oggi, domenica 12 ottobre, imperdibile appuntamento con la terza puntata di Amici 25: chi sono i giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Anche oggi, domenica 12 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici, il terzo precisamente, della nuova edizione iniziata due settimane fa e che tiene già incollati davanti alla tv milioni di persone (basta guardare gli ascolti). La puntata del talent condotto da Maria De Filippi, è stata registrata giovedì 9 ottobre e noi siamo pronti a riportarvi le anticipazioni. Gli allievi di canto e ballo affronteranno nuove sfide davanti alla giuria, che valuterà le performance e definirà una classifica. In studio saranno presenti anche vari ospiti musicali. Ecco cosa vedremo questo pomeriggio (ATTENZIONE, SPOILER!).

Amici 25, terza puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 12 ottobre)

In base a quanto si apprende dalle anticipazioni riportate da SuperGuida TV, nella terza puntata di Amici 25, che andrà in onda oggi, domenica 12 ottobre su Canale 5, altri allievi sono finiti in sfida. Ma vediamo come sono andate le sfide e cos’è successo. Innanzitutto, i giudici di ballo e canto sono Oriella Dorella e Gigi D’Alessio. Come ospiti musicali: Fabrizio Moro (che canta Non ho paura di niente) e Achille Lauro (Senza una stupida storia). Per quanto riguarda le esibizioni degli allievi, Penelope ha cantato The Hardest Part dimostrando grande talento e controllo, senza urlare, il che ha soddisfatto Zerbi. Opi, con Amandoti, ha ricevuto critiche soprattutto da Lorella Cuccarini per l’eccesso di urla e qualche problema di intonazione, finendo ultimo e a rischio eliminazione; Gigi D’Alessio gli ha comunque riconosciuto un bel timbro e lo ha invitato a cantare con più cuore. Riccardo ha interpretato Amare, mostrando progressi ma deve dosare meglio il tono di voce. Flavia, con Diario degli Errori, ha convinto tutti, commettendo solo una piccola imperfezione, mentre Gard ha reso personale La Canzone del Sole, distinguendosi dai numerosi confronti possibili. Frasa si è divertito con Felicità puttana, ma deve migliorare l’intonazione; Plasma ha mostrato sicurezza nel rap di Che gusto c’è, pur dovendo curare la parte cantata. Valentina ha emozionato con Brividi, ottenendo il primo 10 dell’anno, mentre Michelle, con Altalene, ha mostrato un bel timbro, ma ha faticato nelle note alte per l’emozione, ricevendo osservazioni dalla giuria.

Questa la classifica di canto:

Flavia

Valentina

Penelope e Plasma

Riccardo e Gard

Michelle e Frasa (probabilmente)

Opi

Sul fronte ballo, invece, Tommaso ha iniziato ballando con Chiara sulle note di Sto bene al mare, impressionando la giudice per la precisione tecnica e l’abilità nei movimenti. Emiliano, molto duttile e dinamico, è stato definito una gioia da guardare. A sorpresa, Matilde si è classificata terza con una coreografia teatrale su Mariposa, dimostrando capacità narrativa e uno sguardo attento al pubblico, nonostante la scarsa tecnica. Maria Rosaria, insieme a Mattia Zenzola su Proud Mary, è stata apprezzata per simpatia ed eleganza, pur potendo dare di più. Pierpaolo e Alessio si sono esibiti rispettivamente su Volevo essere un duro e No vabbeh: Alessio ha mostrato grande energia, ma deve imparare a dosarla. Pierpaolo invece ha avuto un piccolo crollo al termine dell’esibizione, scoppiando in lacrime. Infine, Alex, danzando sulle note di Volare con Alessia, è stato definito frizzante e divertente, ma troppo manierato; la giudice gli ha consigliato di studiare flamenco per migliorare le dinamiche.

Questa, la classifica di ballo:

Tommaso

Emiliano

Matilde

Maria Rosaria

Pierpaolo e Alessio (anche se non sono stati mostrati)

Alex

Amici 25, gli allievi in sfida e le discussioni nel corso della puntata: chi rischia l’eliminazione (SPOILER)

Prima di parlarvi degli allievi finiti in sfida, vediamo come sono andate le sfide di Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde. Nel day time di questa settimana ne abbiamo visto diverse: Matilde è andata in onda mercoledì 8 ottobre, Flavia giovedì 9 ottobre, mentre Frasa venerdì 10 ottobre. Michele ha vinto la sua sfida cantando Glicine di Noemi al pianoforte, convincendo il giudice Wad con la sua semplicità, mentre Marco, pur dotato di buona vocalità, non ha avuto la meglio. Anna ha invece vinto sotto la valutazione di Maura Paparo, che ha deciso di darle fiducia e permetterle di proseguire il suo percorso, nonostante qualche lacuna tecnica, rispetto alla sfidante Claudia, ballerina neoclassica.

I nuovi allievi in sfida, invece, sono: Michelle, Opi (canto), Alex e Alessio (ballo).

Dove vedere Amici in tv e in streaming

La terza puntata di Amici 25 sarà trasmessa oggi, domenica 12 ottobre 2025, su Canale 5 a partire dalle 14:00. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

