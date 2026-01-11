Amici 25, anticipazioni: doppio addio e scelta choc di Plasma. Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli finisce male Oggi, domenica 11 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: tutti gli ospiti, l'esito delle sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Anno nuovo e nuovo appuntamento con Amici 25, oggi, domenica 11 gennaio 2026. Maria De Filippi torna con il talent più amato di Mediaset con una puntata in cui non mancheranno battibecchi, discussioni e soprattutto sfide. Cantanti e ballerini si metteranno alla prova davanti alla giuria per conquistare la vetta della classifica. Presenti anche ospiti musicali d’eccezione, ma per scoprire tutti i dettagli vi rimandiamo alle anticipazioni che seguono.

Amici 25, quattordicesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 11 gennaio)

Stando a quanto si apprende da SuperGuida TV, nella prima puntata di Amici 25 del 2026, andata in onda oggi, domenica 11 gennaio, su Canale 5, gli allievi si sono messi alla prova in una nuova sfida. In attesa di scoprire chi ha superato la competizione, ripercorriamo lo svolgimento della gara e i momenti salienti del daytime. Per quanto riguarda le valutazioni, la gara cover è stata giudicata dai professori di canto, mentre le esibizioni di ballo sono state affidate ai docenti di danza: nessun giudice esterno. Tra gli ospiti musicali invece, Mara Sattei e Nicolò Filippucci. Vediamo ora nel dettaglio come si sono svolte le esibizioni. Michele ha colpito tutti cantando Biblical accompagnandosi con il violoncello, ricevendo una doppia standing ovation. È stato elogiato per la grande crescita mostrata nelle ultime settimane e per l’unicità della sua scelta musicale. Gard si è esibito in All by Myself al pianoforte, affrontando un brano complesso con sicurezza. Plasma ha portato Personal Jesus, convincendo Zerbi per ritmo ed energia, mentre Caterina ha cantato Che freddo fa, inserendo strofe in spagnolo e risultando credibile in entrambe le lingue. Angie ha interpretato I’ll Never Love Again al pianoforte, dividendo i professori: Lorella è stata entusiasta della sua intensità emotiva, mentre Anna è rimasta critica, dando vita a un confronto acceso. Elena si è esibita con Raggamuffin: lodata da Anna e apprezzata da Lorella, ha ricevuto invece una critica sul finale da Zerbi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Valentina ha cantato Born with a Broken Heart, distinguendosi per eleganza e misura, mentre Opi ha scelto Oceani e Tsunami di Nesli, anche se lui stesso non si è detto del tutto soddisfatto della propria performance. Lorenzo ha portato Dieci donne: Lorella ha notato un miglioramento sul palco rispetto alle prove, mentre Anna ha ritenuto l’esibizione più un esercizio di stile che un’interpretazione davvero sentita. Infine, Flavia ha inizialmente ottenuto la maglia, ma è stata eliminata dopo la gara cover con Diamonds, giudicata da Anna priva di miglioramenti. L’eliminazione ha acceso una discussione tra i professori, in particolare tra Rudy e Anna, con Zerbi che ha criticato duramente la Pettinelli. Plasma ha deciso di uscire insieme a lei per starle vicino, ribadendo che, secondo lui, non è stata compresa fino in fondo.

Questa la classifica di canto:

Michele

Gard

Plasma

Caterina

Angie ed Elena

Valentina

Opi

Lorenzo

Sul fronte ballo, Kiara (che entra al posto di Anna, la quale perde la sfida) convince tutti, tanto che viene definita una ballerina incredibile. Buona prova anche per Emiliano e Alessio. Alessio balla sulle note di Sexyback e viene apprezzato per la potenza e la naturalezza con cui affronta la coreografia. Emiliano, invece, convince soprattutto dal punto di vista tecnico. Alex si esibisce in un passo a due con Alessia e riceve complimenti per la danza e per la forte sintonia con la partner. Maria Rosaria balla un passo a due con Mattia e sorprende per una grinta inaspettata. Giorgia e Pierpaolo incontrano maggiori difficoltà. Giorgia danza un passo a due con Francesco sulle note di Nothing’s Real But Love: viene apprezzata per lo stile elegante, ma le viene consigliato di variare di più le coreografie e l’espressività.

Pierpaolo si esibisce su Balla balla ballerino: viene riconosciuto il coinvolgimento emotivo e un miglioramento rispetto al passato, anche se permangono problemi tecnici, soprattutto nell’uso dei piedi. Paola chiude con un’esibizione segnata da alti e bassi. Secondo i giudizi, durante la coreografia appare insicura in alcuni momenti; lei stessa ammette di essere stata condizionata emotivamente dalle recenti eliminazioni.

Questa la classifica di ballo:

Kiara

Emiliano e Alessio

Alex

Maria Rosaria

Giorgia

Pierpaolo

Paola

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e le liti tra i prof

La puntata si apre con la sfida di Anna, che viene eliminata e sostituita da Kiara, molto apprezzata da Emanuel, che la vorrebbe nella sua squadra. La sfida di Riccardo, giudicata da Carlo Di Francesco, andrà in onda nel daytime di lunedì 12 gennaio e lo vede vincitore contro Spinosa. Vengono, infine, annunciate le prossime sfide: Pierpaolo e Paola per il ballo, Lorenzo e Valentina per il canto. Dopo la gara, Maria Rosaria rischia la sostituzione con Maddalena, che ha convinto la Celentano durante la settimana. L’ingresso di Nicolò Filippucci viene annunciato da Maria De Filippi e Alessio, mentre Veronica Peparini chiede di parlare con Paola e Giorgia dopo la puntata. Non sono mancano, infine, i battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

La prima puntata del 2026 di Amici 25 andrà in onda oggi, domenica 11 gennaio, su Canale 5, alle 14:10. Potrete seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche