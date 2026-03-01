Amici 25, le anticipazioni: doppia promozione e Anna Pettinelli detta una nuova regola (perfida) Oggi, domenica 1° marzo 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: ospiti,classifiche, nuove maglie e novità

Il traguardo del Serale si avvicina e, per forza di cose, l’aria nello studio di Amici 25 si fa sempre più elettrica. Nella puntata del 1° marzo 2026, le maglie d’oro iniziano a trovare nuovi proprietari, le gerarchie cambiano e una singola esibizione può adesso ribaltare il destino di un allievo. Dopo i pass già conquistati da Emiliano, Alex, Michele e Angie, la domanda è inevitabile: chi si aggiunge alla corsa finale?

Amici 25, ventunesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 1° marzo)

Avvalendoci, come d’abitudine, delle anticipazioni di Superguida Tv, possiamo dire che Nicola e Gard ottengono l’accesso diretto al Serale con una sola performance, convincendo la commissione senza bisogno di un secondo tentativo. Giudici della nuova puntata sono Irene Grandi, Don Joe, Giorgio Madia e Francesca Bernabini. Ma il cast degli ospiti prevede anche la partecipazione del cantautore Bresh e dell’attrice Giusy Buscemi, che presenta la nuova stagione di Vanina, in partenza mercoledì 4 marzo su Canale 5.

Ma torniamo alla gara. Nicola punta tutto sulla tecnica pura con una variazione classica da Il cigno nero: controllo, linee pulite e tensione emotiva. Quando Maria De Filippi gli chiede perché desideri tanto il Serale, il ballerino si lascia andare e parla dei sacrifici, dei momenti difficili e dedica il suo percorso alla madre. Gard sceglie invece Quando di Pino Daniele, una prova intensa e misurata. Per lui la maglia arriva subito, segnale di una crescita riconosciuta anche da chi, fino a poche settimane fa, lo vedeva più fragile.

Non riescono a conquistare il pass Elena, Plasma e Opi. Elena si gioca due carte molto diverse tra loro (It’s a Wonderful Life e Les Étoiles), Plasma alterna urban e pop con Superclassico e Sesso occasionale, mentre Opi spazia da Coez a Nek. Ma la commissione si divide e i no pesano. Particolarmente netta la posizione di Anna Pettinelli, che in un filmato manda un messaggio chiaro: finché i suoi allievi non avranno la maglia, non darà più alcun sì. Una presa di posizione che promette future scintille.

Gara canto: la classifica

La competizione tra i cantanti offre spunti interessanti, contanto conferme e piccoli scivoloni.

Classifica canto:

Elena

Lorenzo

Caterina

Opi

Gard

Elena conquista la vetta con Une belle histoire: timbro riconoscibile, eleganza e presenza scenica convincente. Lorenzo, con Riptide, mostra solidità e buona musicalità, ma viene invitato a "uscire" di più dall’introspezione. Caterina, energica e centrata su El talismán, colpisce per personalità. Opi risulta meno incisivo del solito, mentre Gard chiude la graduatoria con Piccola stella senza cielo, pur mostrando maggiore sicurezza rispetto al passato. Nota a parte per Plasma: non partecipa alla gara tradizionale ma accede direttamente alla fase Serale dopo essere stato votato dai compagni nel daytime.

Gara ballo: la classifica

Anche tra i ballerini la classifica pesa in ottica Serale. L’odierna classifica del ballo ci dice:

Nicola

Antonio

Simone

Giulia

Nicola domina con un neoclassico su Haven’t Met You Yet: tecnica pulita e interpretazione convincente, anche se perde qualcosa nel finale. Antonio, in passo a due con Alessia su Rabiosa, convince per carisma e presenza, ma deve evitare di forzare troppo l’espressività.

Simone si misura in coppia con Simone Nolasco, mentre Giulia, pur trasmettendo emozione su Diamanti grezzi, viene spronata ad acquisire maggiore consapevolezza scenica.

Le dinamiche tra professori sono dunque più rigide e le maglie iniziano a ridursi. Il rush finale del pomeridiano sembra chiedere – bravura a parte – maturità, identità e capacità di reggere la pressione.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 25 è visibile oggi, domenica 1° marzo 2026, dalle 14:10 su Canale 5. La puntata del programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

