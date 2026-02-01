Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico Oggi, domenica 1° febbraio 2026, su Canale 5 c'è la 17esima puntata di Amici 25: ecco ospiti, l'esito delle sfide e spoiler su eliminazioni e nuovi concorrenti.

Il mese si apre con una puntata particolarmente significativa di Amici di Maria De Filippi. Oggi, domenica 1° febbraio 2026, il pomeridiano di Canale 5 entra sempre più nel vivo, con la corsa al Serale che si fa serrata, in un’atmosfera elettrica: sfide decisive, nuovi ingressi e qualche inevitabile lacrima. Nonostante la durata ridotta (dalle 14 alle 15.30) il talent garantisce diversi momenti destinati a far discutere. Ecco le anticipazioni.

Amici 25, diciassettesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 1 febbraio)

Affidandoci alle anticipazioni di Superguidatv, a giudicare le performance degli allievi arrivano due coppie di ospiti d’eccezione: Irma Di Paola e Giuseppe Giofrè per il ballo, Al Bano e Jake La Furia per il canto. Sul fronte musicale, riflettori puntati sulla voce unica di Giorgia, che presenta il brano Corpi Celesti accompagnata dalle coreografie di Elena e Francesco. Durante l’ospitata si parla anche del tour imminente della cantante: inutile dire che le battute e i momenti di leggerezza coinvolgono il suo compagno Emanuel Lo. Spazio inoltre a Petit e Mimì, che tornano in studio.

Sul versante canto la gara premia Elena, che conquista la vetta della classifica con Castle in the Snow, convincendo tutti per intensità e coerenza interpretativa. Alle sue spalle si piazzano Michele e Valentina (con I Don’t Wanna Miss e Thing e Don’t Care), entrambi apprezzati per la solidità vocale e la personalità artistica: Albano definisce Michele una delle voci più interessanti dell’edizione. Più divisive, invece, le esibizioni di Lorenzo (con Che cosa c’è), Caterina (Right to Be Wrong), Angie (Lover in the Dark) e Riccardo (Tutti qui), che finiscono al centro di giudizi contrastanti e alimentano nuove scintille tra i professori di canto. Chiudono la classifica Opi con Colpa di chi e Gard con Recordans.

Questa la classifica di canto:

Elena

Michele e Valentina

Lorenzo

Caterina

Riccardo e Angie

Plasma (in sfida in quanto più votato al ballottaggio)

Opi

Gard (in sfida)

Nel ballo svetta invece Alex, che convince tutti grazie a un passo a due particolarmente coinvolgente, seguito da Emiliano e Simone, entrambi considerati in forte crescita. Più indietro Alessio e Giulia, mentre Kiara chiude la classifica nonostante il riconoscimento della sua qualità tecnica, penalizzata però sul piano espressivo. Da menzionare c’è anche un momento sponsor che vede protagonista Giulia, in difficoltà nel raccontarsi.

Questa la classifica di ballo:

Alex

Emiliano

Simone

Alessio

Giulia (in sfida in quanto più votata dagli altri allievi)

Kiara (in sfida)

Amici 25: eliminato, nuovi concorrenti, chi è in sfida e liti tra prof (SPOILER)

Il momento più delicato della puntata è legato all’eliminazione di Maria Rosaria. La ballerina del team di Alessandra Celentano perde la sfida contro Antonio, nuovo ingresso specializzato nei balli latini. Dopo un confronto diretto e due stili molto diversi, Francesca Tocca (giudice della prova) riconosce il talento della ragazza, ma sottolinea come in questa occasione sia mancato qualcosa sul piano dell’energia e della presenza scenica. L’addio è carico di emozione e commozione per Maria Rosaria, che in lacrime confessa tutto il suo dispiacere di non poter mettersi in mostra al serale, ma Maria De Filippi invita la ragazza a non abbattersi. Poco dopo la Celentano chiede e ottiene un nuovo banco, ed entra Nicola, ballerino classico, definito dalla maestra un elemento di grande valore tecnico, in linea con la sua idea di danza.

A non convincere la giuria sono stati Giulia e Kiara nel ballo, insieme a Plasma e Gard nel canto. Per loro, nei prossimi giorni, si prospettano nuove sfide contro altri aspiranti concorrenti, con l’obiettivo di difendere il proprio banco proprio ora che si inizia a intravedere il traguardo del Serale.

Come di consueto, non mancano discussioni accese tra i prof. Scoppia la baronda tra la Pettinelli e Lorella sul voto dato ad Angie, dopo la visione del video delle prove: a quanto pare, le due giudici non hanno visto lo stesso filmato. Al Bano, come sempre senza peli sulla lingua, ha contraddetto platealmente Rudy Zerbi sul giudizio della performance di Opi, difendendo l’allievo (spalleggiato dal pubblico)

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 25 è visibile oggi, domenica 1° febbraio 2026, dalle 14:10 su Canale 5. La puntata del programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

