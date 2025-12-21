Amici 25, anticipazioni: Angelo Madonia realizza il suo sogno (e spera), Pettinelli perfida sospende un’allieva Oggi domenica 21 dicembre 2025 su Canale 5 va in scena l’ultimo appuntamento del talent di Maria De Filippi prima dello stop: ospiti, sfide, spoiler e dettagli

Ultimo appuntamento dell’anno per Amici 25. Oggi domenica 21 dicembre 2025, infatti, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi prima del lungo stop natalizio. Appuntamento nel consueto slot del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, prima di lasciare spazio a Silvia Toffanin e al salotto di Verissimo. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli, dagli ospiti alle sfide fino agli spoiler.

Amici 25, la nuova puntata: anticipazioni e ospiti

Oggi domenica 21 dicembre 2025 prosegue la 25esima edizione di Amici con la tredicesima puntata della fase pomeridiana, l’ultima di questo anno. Il talent show di Maria De Filippi andrà infatti in ‘pausa’ in occasione delle festività natalizie e tornerà in onda solo nel 2026 (QUI tutti i dettagli sulla programmazione). Nell’ultimo appuntamento del 2025, tuttavia, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Tra gli allievi della scuola del programma sono rimasti Angie, Caterina Lumina, Elena D’Elia, Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Lorenzo Salvetti, Michele Ballo, Opi, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi per la categoria canto; Alessio Di Ponzio, Alex Calu, Anna Iseppi, Emiliano Fiasco, Giorgia Foglini, Maria Rosaria Dalmonte, Paola e Pierpaolo Monzillo per la categoria ballo.

Maria De Filippi ha deciso di fare le cose in grande e, in occasione dell’ultima puntata dell’anno di Amici 25, ci sarà tra giudici d’eccezione: Arisa per il canto, Garrison Rochelle e Angelo Madonia per il ballo. Quest’ultimo, uscito con polemica da Ballando con le stelle lo scorso anno, in passato non ha mai nascosto di sognare un posto nel cast di prof o giudici del programma: "Se andrei ad Amici a fare il giudice o il coreografo? Come no?! Mi farebbe piacere portare il mio contributo in quel programma". Forse anche per questo Sonia Bruganelli ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram alcuni scatti della partecipazione del ballerino ad Amici. Non è da escludere che la presenza di Madonia nella puntata di oggi sia solo il preludio a un suo ingresso in pianta stabile nella prossima edizione del programma.

Non mancheranno, ovviamente, i super-ospiti: la stessa Arisa canterà il suo ultimo singolo "Nuvole", mentre ci sarà spazio anche per un grande ritorno come quello di Jacopo Sol (arrivato al settimo appuntamento del Serale dell’ultima edizione), che presenterà la sua canzone "Gran Finale".

Cosa succederà ad Amici (spoiler)

Come rivelato dalle prime anticipazioni emerse su SuperGuida Tv dopo le registrazioni della puntata, ad Amici 25 non mancheranno i colpi di scena. Per quanto riguarda la gara di canto, sarà Michele a ‘stregare’ Arisa cantando "With or without you" e conquistando il primo posto. Podio per Valentina, seguita da Angie, Caterina ed Elena a pari merito. Ultimo posto per Riccardo, che pagherà a caro prezzo l’emozione.

La gara di ballo verrà invece vinta da Emiliano (tra gli applausi di tutti); secondo posto per Pierpaolo, ultimo per Anna. Oltre al duro confronto tra Garrison ed Emanuel Lo sull’esibizione di Alessio (difeso, un po’ a sorpresa, dalla maestra Celentano), non mancheranno batibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Quest’ultima, inoltre, prenderà una decisione inattesa e sospenderà la maglia della cantante Flavia. Spazio, infine, agli auguri di Natale sulle note di "All I Want for Christmas is you".

Quando torna in onda Amici 25

La puntata in onda oggi, 21 dicembre, sarà l’ultima emissione del 2025 di Amici, che a partire da domani sarà in pausa natalizia. Il programma tornerà in onda a gennaio 2026: il daytime dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. La prima registrazione dopo la sosta invernale, invece, sarebbe in programma per giovedì 8 gennaio

Quando e dove vederlo (domenica 21 dicembre 2025)

Amici 25 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:00. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

