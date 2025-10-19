Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof Oggi domenica 19 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 va in onda il quarto appuntamento del talent show di Maria De Filippi: ospiti, classifiche e spoiler

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento per Amici di Maria De Filippi. Oggi domenica 19 ottobre 2025, infatti, va in onda la quarta puntata della 25esima edizione del talent show più longevo della televisione italiana. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, nel pomeriggio di Canale 5, prima di lasciare spazio a Silvia Toffanin e al salotto di Verissimo. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli, dagli allievi agli ospiti fino alle classifiche e agli spoiler sul concorrente eliminaot.

Amici 25, oggi 19 ottobre la quarta puntata: anticipazioni e ospiti

Amici non possa mai di moda e a testimoniarlo sono i numeri. La scorsa puntata è volata ancora oltre i 3 milioni di spettatori e ha toccato il 26,4% di share: Maria De Filippi non sbaglia un colpo e oggi domenica 19 ottobre 2025 è pronta a tornare al timone del suo talent show per quella che sarà la quarta puntata di questa 25esima edizione. Al suo fianco, nel cast, gli insegnanti di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e quelli di ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la new entry Veronica Peparini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In occasione del quarto appuntamento stagionale di Amici 25 ci sarà spazio anche per il ritorno di due amati ex volti del programma. Cantante arrivata alla fase Serale dell’ultima edizione, Chiamamifaro si esibirà sulle note della sua "Foglie". Fresco dell’uscita del suo nuovo album ADVDM (di cui canterà il singolo "Tutto tranne questo"), Irama sarà in studio anche per giudicare la gara di canto. Per il ballo ci sarà invece Anbeta Toromani, altra ex Amici.

Al momento gli allievi nella scuola di Amici 25 sono i cantanti:

Flavia Buoncristiani

Frasa (Francesco Saias)

Gard (Gabriele Gard)

Michele Ballo

Michelle Cavallaro

Opi (Simone Opini)

Penelope Maria Massa

Plasma (Antonio Silvestri)

Riccardo Stimolo

Valentina Pesaresi

Per quanto riguarda il ballo, invece, abbiamo:

Alessio Di Ponzio

Alex Calu

Anna Iseppi

Emiliano Fiasco

Maria Rosaria Dalmonte

Matilde Sofia Fazio

Pierpaolo Monzillo

Tommaso Troso (assente, fermato dall’influenza)

Cosa succederà ad Amici 25: sfide ed eliminato (spoiler)

Stando alle prime anticipazioni trapelato su Superguida Tv dopo le registrazioni di giovedì Michelle, Alex e Opi avrebbero superato le rispettive sfide, mentre quella di Alessio si sarebbe tenuta dopo la puntata e l’esito non è noto. A finire in sfida saranno Matilde e Frasa e, ancora una volta, Michelle e Alex. Spazio anche a due emozionanti esibizioni corali: i ballerini esiguiranno una coreografia sulle note di "Days are over" di The Dog, mentre i cantanti faranno un medley con "Credo negli essere umani", "Africa" e "Tuta Gold". Clima infuocato tra i professori, con confronti tesissimi tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo (su Alessio) e tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli (su Frasa); per la prima volta la baraonda tra prof vedrà impegnata anche Veronica Peparini, che per la prima volta in questa stagione vivrà momenti di tensione con un suo collega.

Le classifice e le esibizioni di oggi (SPOILER)

Canto, ecco la classifica di Irama e i brani portati dagli allievi

Gard interpreta "Don’t Stop Believin’" dei Journey e conquista il plauso unanime dei professori. Penelope propone una versione intensa di "Scrivimi". Valentina si misura con "Try" di P!nk, mostrando sensibilità e controllo vocale. Riccardo porta sul palco "Non ho paura" di Fiorella Mannoia: Irama apprezza la sua voce e confessa curiosità per i suoi brani inediti, ma gli suggerisce di muoversi con più energia. Plasma accende lo studio con "Let’s Get It Started", aggiungendo alcune barre originali che rendono la performance personale. Flavia sceglie "Think": per Lorella e Rudy l’esibizione non coinvolge abbastanza, ma Irama la promuove con entusiasmo. Michele emoziona con "Sognami". Michelle si cimenta in "Call Me". Frasa chiude la parte dedicata al canto con "Per te" di Ernia.

Ballo:

Alessio danza con Giulia su "4 Minutes", in un numero energico e ben sincronizzato. Emiliano si esibisce in coppia con Francesco. Pierpaolo interpreta in chiave coreografica "Cuore rotto". Anna presenta un passo a due con Isobel sulle note di "Hollaback Girl". Maria Rosaria danza al ritmo di "Échame la culpa". Matilde balla con Francesco su "Una notte a Napoli. Alex conclude con Mattia sulle note di "Everybody Needs Somebody", in una performance piena di energia e complicità.

Quando e dove vedere Amici (domenica 19 ottobre 2025)

La quarta puntata di Amici 25 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:00. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche