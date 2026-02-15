Amici 25: torna Todaro (dopo le polemiche), in tre al Serale e Valentina crolla dopo l’addio a Rudy Zerbi Oggi domenica 15 febbraio 2026 su Canale 5 va in scena un nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi: ospiti, esiti sfide, spoiler e tutte le ultime news

Nuovo appuntamento con Amici 25. Il talent show di Maria De Filippi si avvicina al Serale e oggi domenica 15 febbraio 2026 su Canale 5 va in scena una puntata decisiva per i primi allievi destinati a battagliare nella fase finale del programma. Appuntamento, come sempre, nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, prima di lasciare spazio a Silvia Toffanin e al salotto di Verissimo. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli, dagli ospiti alle sfide fino agli spoiler.

Amici 25, diciannovesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 15 febbraio)

Oggi domenica 15 febbraio 2026 torna in onda Amici. La 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi si avvicina al Serale e tutti gli allievi sognano di staccare il pass e avanzare alla fase finale del programma. In corsa sono rimasti Angie, Caterina Lumina, Elena D’Elia, Gabriele Gard, Lorenzo Salvetti, Michele Ballo, Opi, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi per la categoria canto; Alessio Di Ponzio, Alex Calu, Antonio Stillante, Emiliano Fiasco, Giulia Nicolai, Kiara Fina, Nicola Marchionni e Simona Gallo per quanto riguarda il ballo. In occasione della puntata di oggi ci saranno due ospiti e giudici d’eccezione: Giusy Ferreri, reduce dal successo di A Testa Alta, e Drusilla Foer, ma anche il rientrante Raimondo Todaro (che ha lasciato Amici due stagioni fa tra le polemiche), Oriella Dorella e Anbeta Toromani.

Cosa succederà ad Amici (spoiler)

Come rivelato dalle anticipazioni trapelate su SuperGuida Tv al termine delle registrazioni, la puntata di oggi di Amici 25 sarà decisiva per la fase Serale, che continua a prendere forma. Prima andrà in scena la gara di canto, che vedrà le esibizioni di Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele. Quest’ultimo avrà la meglio e, dopo avere cantato per ben tre volte (prima col piano, poi con la chitarra e infine col violoncello), strapperà finalmente il ‘sì’ anche di Anna Pettinelli regalandosi un posto al Serale. Ancora in difficoltà Valentina che, dopo avere cambiato squadra e avere abbandonato il team di Rudy Zerbi per passare nel team Pettinelli, si è ritrovata in fondo alla classifica. Il dominatore della gara di ballo sarà invece Emiliano che, dopo avere conquistato la maggioranza delle preferenze dei suoi compagni, convincerà subito anche i tre giudici e volerà alla fase finale. Percorso più complesso per Alex, che dovrà esibirsi due volte dopo l’iniziale ‘no’ di Emanuel Lo fino a conquistare un posto. Di seguito l’esito delle sfide e le classifiche finali di entrambe le gare:

Canto:

Michele (al serale)

Lorenzo

Elena

Gard

Plasma

Valentina

Ballo:

Emiliano (al serale)

Alex (al serale)

Simone

Kiara

Nicola

Quando e dove vederlo (domenica 15 febbraio 2026)

Amici 25 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:00. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

