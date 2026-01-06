Affari tuoi - Lotteria Italia 2026, la Befana milionaria di De Martino: il giallo Raoul Bova e il super premio Stasera 6 gennaio su Rai 1 l'Epifania in compagnia del ‘gioco dei pacchi’ al termine del quale verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia.

È ufficialmente arrivata anche l’Epifania che come dice lo storico detto "Tutte le feste porta via". Per celebrare questo ultimo giorno di festa, tra calze, doni e dolcetti, Rai 1 proporrà in prima serata Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, una serata all’insegna del divertimento, del gioco e anche della fortuna, dato che al termine della partita verranno estratti i biglietti vincenti legati ai cinque premi più alti della Lotteria Italia 2026. Ecco le anticipazioni e i dettagli di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Affari Tuoi, puntata speciale dell’Epifania: cosa vedremo

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, la puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino inizierà con una classica partita del game show, giocata dal concorrente della regione che come sempre verrà estratta a sorte dal notaio. Inoltre, ad inaugurare la serata, ci sarà poi l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al termine della partita, alcuni dei grandi ospiti in studio si metteranno alla prova in un gioco legato alla Lotteria e ai cinque biglietti vincenti di prima categoria, con il premio più alto del valore di 5milioni di euro. L’elenco completo dei biglietti vincenti di prima categoria e delle altre categorie minori (compresi i premi giornalieri) sarà disponibile sul sito ufficiale www.lotteria-italia.it a partire da mercoledì 7 gennaio 2026.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: tutti gli ospiti di stasera (6 gennaio)

E come ogni anno, durante la puntata speciale di Affari Tuoi legata alla Lotteria Italia non potranno mancare grandi ospiti della tv e dello spettacolo. Al Teatro delle Vittorie approderanno per l’occasione gli ormai iconici Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina, ai quali si aggiungerà la comicità di Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Nicola Savino.

Non mancheranno le divertentissime imitazioni di Vincenzo De Lucia, così come la presenza di altri grandi ospiti del calibro di Francesca Chillemi, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt e Giovanni Esposito. Infine spazio all’astrologo Simon & The Stars che informerà gli italiani sull’oroscopo di questo 2026. Ciò che vedremo sarà dunque una serata imperdibile ricca di spettacolo, musica e divertimento, al termine della quale qualche fortunato (per non dire fortunatissimo) potrà dirsi milionario.

Il giallo Raoul Bova

La puntata di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia avrà però anche un piccolo giallo. Inizialmente, infatti, nella lista degli ospiti era previsto anche Raoul Bova, annunciato dallo stesso De Martino nella puntata trasmessa lo scorso 2 gennaio. "Ci saranno tanti amici che vengono a trovarci (in studio, ndr). Quale nome? Francesco Paolantoni, ma anche Raoul Bova, Nino Frassica", aveva detto il conduttore. L’attore protagonista di Don Matteo, però, non figura nella lista degli ospiti della serata diramata dall’ufficio stampa Rai. La sua partecipazione, quindi, sarebbe saltata all’ultimo minuto.

Quando e dove vederlo

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia andrà in onda questa sera, martedì 6 gennaio 2026, in diretta dalle ore 20.35 circa su Rai 1. La puntata speciale sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Una serata veramente imperdibile.

