Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, De Martino celebra l'amore in prima serata: anticipazioni Tutto pronto per un imperdibile speciale del 'gioco dei pacchi' in occasione dell'imminente festa degli innamorati: ecco nel dettaglio e cosa vedremo.

Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, la rete ammiraglia ha deciso di celebrare la vigilia di San Valentino trasformando uno dei game show più amati della sua programmazione in una vera e propria serata evento. Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte", uno speciale di prima serata ricco di emozioni, con il suggestivo Teatro delle Vittorie allestito per l’occasione con una scenografia dedicata alla festa degli innamorati. A giocare sarà una coppia di promessi sposi accompagnata da amici e famiglia, che tenterà di vincere una bella somma in vista del grande giorno: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Affari Tuoi, De Martino festeggia la vigilia di San Valentino con una puntata speciale

In questa puntata speciale dell’amatissimo game show Affari Tuoi, il consueto meccanismo del gioco andrà ad intrecciarsi con una narrazione romantica e sentimentale: la protagonista della serata sarà una coppia di fidanzati prossimi al matrimonio, chiamati a confrontarsi con fortuna, decisioni strategiche e complicità per vincere uno dei premi in palio. A fare da cornice, amici e familiari dei concorrenti saranno al loro fianco per aprire progressivamente i pacchi e sostenere ogni loro scelta.

Nel corso della serata non mancheranno nemmeno sorprese, musica, momenti di grande ironia e divertimento. Una prima serata che non vedrà nemmeno la competizione diretta con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, dato che dopo diversi venerdì sera monopolizzati da La Ruota dei Campioni su Canale 5, Mediaset ha deciso di interrompere l’esperimento. Lo speciale di Affari Tuoi si ritroverà dunque a competere con una nuova puntata della seria turca Io Sono Farah.

Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, tutti gli ospiti di stasera

Cosa sarebbe Affari Tuoi senza qualche grassa risata? Anche nello speciale di questa sera, Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, non mancheranno momenti di spettacolo e di leggerezza grazie alla presenza di numerosi ospiti d’eccezione. Tra i volti annunciati ritroveremo due coppie innamoratissime: Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa, e la coppia formata da Federica Nargi e Alessandro Matri.

Accanto a loro anche il grande Massimo Ranieri, l’esilarante Brenda Lodigiani, l’immancabile Francesco Paolantoni, gli attori comici Giovanni Esposito e Peppe Iodice e l’imperdibile oroscopo di Simon & The Stars. Ovviamente non mancheranno nemmeno le presenze fisse del programma: Herbert Ballerina e Martina Miliddi. La serata sarà inoltre animata dalle note e dall’eleganza dell’orchestra diretta dal Maestro Pino Perris. Insomma, un appuntamento veramente imperdibile per un po’ di sano divertimento.

