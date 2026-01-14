Trova nel Magazine
A testa alta, anticipazioni seconda puntata (14 gennaio), Virginia sotto scacco: la sua vita è in pericolo

Cosa accadrà nella seconda puntata della fiction con Sabrina Ferilli che ha già conquistato i telespettatori italiani? Ecco cosa vedremo stasera.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

La prima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna, la nuova fiction di Canale 5 che vede protagonista Sabrina Ferilli, ha letteralmente conquistato tutti. Grandi apprezzamenti sia per la trama, coinvolgente e dai temi particolarmente attuali, che per la magistrale interpretazione dell’attrice nei panni della protagonista Virginia Terzi, una donna che si ritrova a dover affrontare le terribili conseguenze del Revenge porn, e non solo. Grande attesa, dunque, per la seconda puntata che andrà in onda proprio questa sera, mercoledì 14 gennaio: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

A testa alta – Il coraggio di una donna, anticipazioni seconda puntata (14 gennaio)

Nel corso della prima puntata abbiamo visto la protagonista Virginia Terzi, preside della scuola, travolta dalle conseguenze generate da un video intimo, che la ritrae con l’amante Marco, diffuso in rete. Un terribile caso di Revenge Porn messo in atto da qualcuno che la vuole palesemente distruggere sia nel privato che sul lavoro. Il matrimonio con il marito finisce, il figlio non le parla più e il suo amato lavoro come preside viene messo a forte rischio. Dopo un primo momento di enorme sconforto, Virginia decide di rialzarsi e scoprire, grazie all’aiuto della sorella Cecilia, in polizia, chi vi sia dietro a un tale gesto. Nel finale, l’esplosione dell’auto di Virginia è il segno di un pericolo che va ben oltre il revenge porn, e di qualcuno fermamente intenzionato a distruggerla.

Nella seconda puntata di questa sera, continua la persecuzione nei confronti di Virginia, circondata da minacce, giudizi, atti persecutori e una situazione davvero difficile da affrontare. Dopo l’esplosione della sua auto, Virginia è ormai sicura che qualcuno voglia distruggerla e, ad un passo dalla verità, compare una donna misteriosa che sembra avere una profonda sete di vendetta a seguito di un torto subito. Più Virginia si avvicina a scoprire chi c’è dietro a tutto ciò che le sta accadendo, più comprende che a pagarne le conseguenze non sarà soltanto lei. Marco, amante di Virginia e professore del liceo, rischia improvvisamente la vita, mentre Virginia si ritrova nuovamente sotto minaccia, ormai consapevole che qualcuno stia tentando in ogni modo di sabotarla sia come preside che come donna.

Quando e dove vederlo

La seconda puntata della fiction A testa alta – Il coraggio di una donna andrà in onda questa sera, mercoledì 14 gennaio, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.50 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Guida TV

