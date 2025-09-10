'Chi l'ha visto?', svolta nel caso Liliana Resinovich: i video di Visentin spariti nel nulla. Chi è stato
Stasera torna Chi l'ha visto?, la prossima puntata si alternerà tra il mistero della donna di Chivasso e i casi irrisolti dell'estate. Ecco cosa aspettarci.
Una nuova puntata del talk sulla cronaca nera attende il pubblico di Rai 3, con Federica Sciarelli pronta a tornare sugli schermi per affrontare storie complesse e ancora senza risposta. Tra indagini in corso, segnalazioni e testimonianze esclusive, la puntata si preannuncia ricca di spunti e di colpi di scena. Stasera assisteremo ad una scaletta intensa e tanti punti ancora da svelare, la trasmissione di Federica Sciarelli promette di offrire non solo aggiornamenti ma anche nuovi spunti di riflessione, confermandosi ancora una volta uno dei programmi di servizio pubblico più seguiti e attesi anche in questa stagione televisiva.
Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’ (stasera 10 settembre): il giallo della donna di Chivasso
Questa sera Chi l’ha visto? ripartirà dalla vicenda inquietante della donna di Chivasso, protagonista di un caso che ha spinto la Procura a diffondere un appello ufficiale tramite i carabinieri. La donna, infatti, avrebbe dichiarato più identità, tutte risultate false, e continua a rimanere un enigma. Chi è davvero? Perché ha inventato così tante versioni di sé stessa? La trasmissione cercherà di far luce su una storia che lascia aperti molti interrogativi e che rischia di nascondere risvolti ancora più profondi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le scomparse dell’estate rimaste irrisolte
Spazio poi ai numerosi casi di scomparsa avvenuti durante i mesi estivi. Tra questi quello di un uomo che, dopo aver conosciuto una giovane donna presentatasi come francese e residente a Firenze, non ha dato più notizie. È stato attirato in una trappola? Sarà a questa domanda che la Sciarelli proverà a rispondere in studio. Saranno ricostruiti gli ultimi movimenti e le possibili piste. Come sempre, il contributo dei telespettatori con segnalazioni e testimonianze resta fondamentale per aprire nuove ipotesi.
Il caso Liliana Resinovich: i video spariti nel nulla di Visentin
Non mancheranno gli aggiornamenti su storie che da tempo dividono opinione pubblica e inquirenti. In particolare, si tornerà sul caso di Liliana Resinovich, con un’attenzione particolare al dettaglio della modifica della GoPro di Sebastiano Visintin, avvenuta il 3 giugno 2023 intorno alle ore 20:37, proprio il giorno in cui il gip aveva disposto nuove indagini. Stando a quanto svelato ieri dall’Ansa, la scheda risulterebbe praticamente vuota e sarebbero stati cancellati i video registrati da Visentin durante una sgambata in bici la mattina del 14 Dicembre 2021, cioè nelle stesse ore in cui sua moglie Liliana spariva nel nulla per essere poi trovata senza vita cadavere il 5 gennaio. L’uomo ha sempre detto che considerava quei filmati il proprio alibi.
ùQuando e dove seguire la puntata
L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 10 settembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti. Oltre ai casi principali, come da tradizione, ci sarà spazio per gli appelli e le richieste di aiuto di chi cerca un familiare scomparso o ha bisogno di far arrivare loro un messaggio.
Potrebbe interessarti anche
Caso Resinovich in tv: lo sfogo choc di Visintin e la teoria di Sterpin sul suicidio di Liliana
Il marito della donna scomparsa, e poi ritrovata senza vita, è intervenuto oggi a Mo...
"Chi l'ha visto?" (2 luglio), cosa è successo: l’impronta 33 che scagionerebbe Sempio e le nuove balle Kaufmann
Nella puntata di mercoledì 2 luglio, Federica Sciarelli punta i riflettori sul caso ...
Quarto Grado, svolta a Garlasco: si cerca ignoto numero 3 tra conoscenti e amici
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero stasera parleranno anche delle novità sulla morte...
Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', la firma del killer di Garlasco: parla l'avvocato di Alberto Stasi
Oltre alle indagini sulla morte di Chiara Poggi, Federica Sciarelli torna sul giallo...
Stasera in tv (10 settembre), Federica Sciarelli allo scontro con un rivale pericoloso. Papi minaccia Fiorella Mannoia
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 10 settembre 20...
'Chi l’ha visto?', il caso Liliana Resinovich verso la svolta: la testimonianza contro il marito
Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', Sciarelli torna stasera, mercoledì 28 maggio, anche...
Ore 14, la cronaca di Milo Infante incassa ancora critiche: "Un frullato di ovvietà"
Anche il secondo appuntamento pomeridiano del talk ha sollevato le ire dei social: "...
‘Chi l'ha visto?’, nuove ombre sul caso Liliana Resinovich: la querela e l’accusa di bluff
Oltre alle novità sulla morte della 63enne, Federica Sciarelli tornerà sulla scompar...