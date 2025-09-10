'Chi l'ha visto?', svolta nel caso Liliana Resinovich: i video di Visentin spariti nel nulla. Chi è stato Stasera torna Chi l'ha visto?, la prossima puntata si alternerà tra il mistero della donna di Chivasso e i casi irrisolti dell'estate. Ecco cosa aspettarci.

Una nuova puntata del talk sulla cronaca nera attende il pubblico di Rai 3, con Federica Sciarelli pronta a tornare sugli schermi per affrontare storie complesse e ancora senza risposta. Tra indagini in corso, segnalazioni e testimonianze esclusive, la puntata si preannuncia ricca di spunti e di colpi di scena. Stasera assisteremo ad una scaletta intensa e tanti punti ancora da svelare, la trasmissione di Federica Sciarelli promette di offrire non solo aggiornamenti ma anche nuovi spunti di riflessione, confermandosi ancora una volta uno dei programmi di servizio pubblico più seguiti e attesi anche in questa stagione televisiva.

Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’ (stasera 10 settembre): il giallo della donna di Chivasso

Questa sera Chi l’ha visto? ripartirà dalla vicenda inquietante della donna di Chivasso, protagonista di un caso che ha spinto la Procura a diffondere un appello ufficiale tramite i carabinieri. La donna, infatti, avrebbe dichiarato più identità, tutte risultate false, e continua a rimanere un enigma. Chi è davvero? Perché ha inventato così tante versioni di sé stessa? La trasmissione cercherà di far luce su una storia che lascia aperti molti interrogativi e che rischia di nascondere risvolti ancora più profondi.

Le scomparse dell’estate rimaste irrisolte

Spazio poi ai numerosi casi di scomparsa avvenuti durante i mesi estivi. Tra questi quello di un uomo che, dopo aver conosciuto una giovane donna presentatasi come francese e residente a Firenze, non ha dato più notizie. È stato attirato in una trappola? Sarà a questa domanda che la Sciarelli proverà a rispondere in studio. Saranno ricostruiti gli ultimi movimenti e le possibili piste. Come sempre, il contributo dei telespettatori con segnalazioni e testimonianze resta fondamentale per aprire nuove ipotesi.

Il caso Liliana Resinovich: i video spariti nel nulla di Visentin

Non mancheranno gli aggiornamenti su storie che da tempo dividono opinione pubblica e inquirenti. In particolare, si tornerà sul caso di Liliana Resinovich, con un’attenzione particolare al dettaglio della modifica della GoPro di Sebastiano Visintin, avvenuta il 3 giugno 2023 intorno alle ore 20:37, proprio il giorno in cui il gip aveva disposto nuove indagini. Stando a quanto svelato ieri dall’Ansa, la scheda risulterebbe praticamente vuota e sarebbero stati cancellati i video registrati da Visentin durante una sgambata in bici la mattina del 14 Dicembre 2021, cioè nelle stesse ore in cui sua moglie Liliana spariva nel nulla per essere poi trovata senza vita cadavere il 5 gennaio. L’uomo ha sempre detto che considerava quei filmati il proprio alibi.

ùQuando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 10 settembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti. Oltre ai casi principali, come da tradizione, ci sarà spazio per gli appelli e le richieste di aiuto di chi cerca un familiare scomparso o ha bisogno di far arrivare loro un messaggio.

