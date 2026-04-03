Garlasco in Tv, le analisi sul pc di Chiara Poggi e la lettera (sorprendente) della prof di Stasi C’è grande attesa per l’esito della nuova consulenza informatica sul computer della giovane vittima: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ancora tanti punti interrogativi sul delitto di Garlasco. A più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, le zona d’ombra su cui bisogna fare luce restano tante e il futuro di Alberto Stasi (e di Andrea Sempio) ancora da definire. C’è ovviamente grande attesa per l’esito della nuova consulenza informatica sul computer di Chiara; oggi venerdì 3 aprile 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la lettera della prof di Alberto Stasi e la nuova perizia informatica

Il delitto di Garlasco si avvia verso la svolta. Con la chiacchieratissima perizia Cattaneo e la nuova relazione del Ris di Cagliari, infatti, il terzo documento su cui tutti gli occhi sono puntati è la consulenza informatica commissionata dalla Procura di Pavia. Dopo il computer di Alberto Stasi sono i contenuti del pc di Chiara Poggi che potrebbero risultare decisivi proprio per il futuro dell’ex fidanzato della giovane vittima. Ieri in tv è intervenuta anche la sua vecchia professoressa del liceo, prendendo le sue difese. Rimasta anonima, l’insegnante di Stasi fino alla quinta del liceo scientifico Angelo Omodeo di Mortara: "Come persona era sempre molto educato e mai aveva una parola fuori posto". "Durante le interrogazioni pur essendo sempre preparato si agitava e gli tremava la voce" ha aggiunto la donna, tornando anche al 13 agosto del 2007: "Vorrei dire a chi lo giudica per la sua telefonata al 118 la mattina del delitto, telefonata che può sembrare fredda e senza emozioni che quella è proprio la sua voce". Poi la convinzione: "Da mamma posso solo immaginare quale sia il dolore dei genitori di Chiara. Ma allo stesso modo posso solo immaginare che cosa la signora Elisabetta Ligabò, la mamma di Alberto, abbia dovuto soffrire in questi anni. Sono convinta da sempre che Alberto sia innocente. E credo che tutti coloro che lo conoscono almeno un po’ la pensino come me".

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 3 aprile 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. La puntata di stasera si aprirà proprio con le prime indiscrezioni sull’analisi del consulente della Procura che ha esaminato il pc di Chiara. La redazione del programma è inoltre tornata nella villetta di via Pascoli. Spazio anche al giallo di Rimini e al femminicidio di Pamela Genini. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Caterina Collovati, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Paolo Colonnello, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 3 aprile 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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