Anthony Stewart Head, morto l'attore di Buffy e Bridgerton: la causa della morte e il dolore della famiglia È morto l'attore di Buffy, conosciuto anche per i suoi ruoli in serie tv come Ted Lasso e Merlin: cosa è successo e il dolore delle figlie

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Anthony Stewart Head è morto all’età di 72 anni. L’attore inglese, noto soprattutto per i ruoli di Rupert Giles in Buffy l’ammazzavampiri, il Primo Ministro in Little Britain, Uther Pendragon in Merlin e Rupert Mannion in Ted Lasso, ha lasciato le sue due figlie. Sono state proprio loro, Emily e Daisy, a parlare con BBC News, rivelando anche la causa della morte di Anthony Stewart Head: "È venuto a mancare serenamente a causa di complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia". Poi il dolore: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro straordinario padre. È stato, e sarà per sempre, un onore e un privilegio essere le sue figlie e aver potuto constatare di persona l’impatto che sia lui che il suo lavoro hanno avuto su così tante persone". Ricordiamo che la compagna di Head, Sarah Fisher, è deceduta nel dicembre del 2025: i due non si erano mai sposati poiché "non ne sentivamo la necessità", nonostante siano stati insieme per oltre 30 anni.

Morto l’attore Anthony Stewart Head: dal debutto in teatro al successo in tv con Buffy

Anthony Head è nato a Camden Town nel 1954 e ha iniziato la carriera come attore di musical teatrali alla fine degli anni ’70. Spettacoli che ha continuato a interpretare, ottenendo ruoli di indubbio valore, anche nel decennio successivo, quando ha mosso i primi passi nella televisione con parti minori rispetto a quella interpretata in Buffy – L’ammazzavampiri, la serie tv con protagonista Sarah Michelle Geller approdata sullo schermo in Italia nel 2000 e prodotta tra il 1997 e il 2003 su una sceneggiatura scritta dal celebre Joss Whedon.

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La notorietà è arrivata proprio con il personaggio di Rupert Giles, guida e Osservatore di Buffy, che lo ha portato a trasferirsi negli USA per le riprese. Ma l’attore non ha mai dimenticato le sue origini e infatti tante sono le produzioni britanniche, tra televisione e cinema, che lo hanno scritturato per un ruolo. Tra questi ricordiamo le serie tv di successo Little Britain e Merlin e i film Persuasion e The Iron Lady, la pellicola con Meryl Streep, una delle più sorprendenti di quegli anni, in cui Head ha vestito i panni di Geoffrey Howe.

Di recente lo abbiamo visto nella serie TV di Apple TV+ Ted Lasso, tra le più seguite del momento, dove ha interpretato il ruolo del vendicativo ex marito di Rebecca Welton. Nella sua carriera ha partecipato a molte altre produzioni televisive di spicco, come Bridgerton (nell’episodio 2×05 nel 2022), Jack Ryan (negli episodi 2×04-2×05 nel 2019) e Doctor Who (nell’episodio 2×03 nel 2006, in cui veste i panni di Mr. Finch, un alieno preside di una scuola). Per quanto riguarda il cinema, vi ricordiamo la sua presenza in film quali Scoop di Woody Allen e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton. E ancora in Ghost Rider – Spirito di vendetta e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri.

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