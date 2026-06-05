Anthony Stewart Head, morto l'attore di Buffy e Bridgerton: la causa della morte e il dolore della famiglia
È morto l'attore di Buffy, conosciuto anche per i suoi ruoli in serie tv come Ted Lasso e Merlin: cosa è successo e il dolore delle figlie
Anthony Stewart Head è morto all’età di 72 anni. L’attore inglese, noto soprattutto per i ruoli di Rupert Giles in Buffy l’ammazzavampiri, il Primo Ministro in Little Britain, Uther Pendragon in Merlin e Rupert Mannion in Ted Lasso, ha lasciato le sue due figlie. Sono state proprio loro, Emily e Daisy, a parlare con BBC News, rivelando anche la causa della morte di Anthony Stewart Head: "È venuto a mancare serenamente a causa di complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia". Poi il dolore: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro straordinario padre. È stato, e sarà per sempre, un onore e un privilegio essere le sue figlie e aver potuto constatare di persona l’impatto che sia lui che il suo lavoro hanno avuto su così tante persone". Ricordiamo che la compagna di Head, Sarah Fisher, è deceduta nel dicembre del 2025: i due non si erano mai sposati poiché "non ne sentivamo la necessità", nonostante siano stati insieme per oltre 30 anni.
Morto l’attore Anthony Stewart Head: dal debutto in teatro al successo in tv con Buffy
Anthony Head è nato a Camden Town nel 1954 e ha iniziato la carriera come attore di musical teatrali alla fine degli anni ’70. Spettacoli che ha continuato a interpretare, ottenendo ruoli di indubbio valore, anche nel decennio successivo, quando ha mosso i primi passi nella televisione con parti minori rispetto a quella interpretata in Buffy – L’ammazzavampiri, la serie tv con protagonista Sarah Michelle Geller approdata sullo schermo in Italia nel 2000 e prodotta tra il 1997 e il 2003 su una sceneggiatura scritta dal celebre Joss Whedon.
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La notorietà è arrivata proprio con il personaggio di Rupert Giles, guida e Osservatore di Buffy, che lo ha portato a trasferirsi negli USA per le riprese. Ma l’attore non ha mai dimenticato le sue origini e infatti tante sono le produzioni britanniche, tra televisione e cinema, che lo hanno scritturato per un ruolo. Tra questi ricordiamo le serie tv di successo Little Britain e Merlin e i film Persuasion e The Iron Lady, la pellicola con Meryl Streep, una delle più sorprendenti di quegli anni, in cui Head ha vestito i panni di Geoffrey Howe.
Di recente lo abbiamo visto nella serie TV di Apple TV+ Ted Lasso, tra le più seguite del momento, dove ha interpretato il ruolo del vendicativo ex marito di Rebecca Welton. Nella sua carriera ha partecipato a molte altre produzioni televisive di spicco, come Bridgerton (nell’episodio 2×05 nel 2022), Jack Ryan (negli episodi 2×04-2×05 nel 2019) e Doctor Who (nell’episodio 2×03 nel 2006, in cui veste i panni di Mr. Finch, un alieno preside di una scuola). Per quanto riguarda il cinema, vi ricordiamo la sua presenza in film quali Scoop di Woody Allen e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton. E ancora in Ghost Rider – Spirito di vendetta e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri.
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