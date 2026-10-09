Anthony Peth: "Per 20 anni ho tenuto nascosta la malattia per paura di perdere il lavoro in TV. A Maurizio Costanzo il mio ringraziamento più grande" Il ricordo di Gigi Proietti, la prefazione di Silvana Giacobini e la battaglia contro il tabù della parola "cancro": Anthony Peth presenta Le parole che servono

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Per oltre vent’anni ha tenuto nascosta la malattia, anche a chi lavorava con lui. Oggi Anthony Peth, conduttore televisivo e regista, la racconta in Le parole che servono (Armando Editore, con la prefazione di Silvana Giacobini), in libreria dal 1° settembre. Sono cinquanta parole per ripercorrere gli anni dell’osteosarcoma, il raro tumore osseo che lo ha colpito da ragazzo: quasi quattro anni di cure, 18 interventi e 21 cicli di chemioterapia. Il libro vuole dare coraggio a chi sta affrontando lo stesso percorso. Dopo il monologo a Le Iene, Peth porta ora la sua testimonianza nei reparti oncologici delle città italiane. Lo abbiamo intervistato e ne è nata una conversazione sincera su paura, verità, fragilità e sul valore delle parole giuste al momento giusto.

Anthony, hai aspettato più di vent’anni prima di raccontare la malattia e hai detto di non aver mai voluto usarla per ottenere visibilità. Cos’è cambiato tra quel silenzio e il monologo a Le Iene del giugno 2024? E cosa ti ha convinto, due anni dopo, a scrivere un libro?

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Prima di tutto è cambiato il mio percorso oncologico. Per vent’anni ho tenuto nascosta questa paura, insieme al percorso che portavo avanti con visite periodiche che mi dicevano se andava bene o no. Avevo timore di raccontare una storia così forte agli addetti ai lavori: mi avrebbero considerato una persona fragile, fisicamente ed emotivamente, incapace di reggere gli orari di set e le trasferte. Per questo ho preferito non dire niente.

A volte zoppico, perché ho delle protesi, e ho sempre mentito dicendo che mi ero fatto male in palestra o facendo boxe. Cercavo di allontanare la verità che faceva parte di me: una verità fatta di paure e di ricordi che si costruiscono nella mente e si forgiano attraverso l’anima. Sono ferite che restano, e che formano un paziente oncologico.

Poi, dopo vent’anni, ho concluso le visite. L’ultima è stata un periodo difficile: c’era il sospetto di una metastasi polmonare, e per mesi ho creduto che la malattia fosse tornata, che dopo vent’anni non l’avessi eliminata del tutto. Mi sono ritrovato a dover riaffrontare e risolvere quella paura. Quando ho fatto l’ulteriore TAC per capire di cosa si trattasse, per fortuna non era una metastasi.

Ricordo che in quella visita, alla fine del periodo del Covid, la dottoressa si alzò, emozionata, per salutarmi. Mi disse che non c’era nessuna metastasi e che avevo raggiunto il follow-up che mi permetteva di considerarmi fuori pericolo secondo il protocollo medico. Lì ho capito che potevo smettere di avere paura. Non facevo più visite e affrontavo la vita con i miei deficit fisici, ma senza la paura che mi aveva oppresso per vent’anni, e sentivo che fosse giusto fare qualcosa.

Poi è mancato il maestro Gigi Proietti, testimonial dell’AISOS, l’Associazione Italiana Studio Osteosarcoma. Andava in televisione a raccontare la malattia, a portare il messaggio positivo che il cancro alle ossa si può sconfiggere. Quando è venuto a mancare, i medici hanno chiesto a me di andare in tv, sia come testimonial sia come testimone.

All’inizio non sapevo cosa fare. Mostrare un personaggio televisivo che negli anni aveva costruito i suoi tasselli nel mondo della tv come una persona che aveva avuto una malattia così grave, per la quale tanti bambini purtroppo ancora muoiono, mi ha fatto pensare parecchio. Poi mi sono confrontato con i miei genitori, e sono stati loro a dirmi che era giusto farlo: me l’avevano chiesto i medici, e i medici mi hanno salvato la vita. Hanno condiviso con me una battaglia durata quattro anni, con 18 interventi e 21 cicli di chemioterapia. Era giusto dire di sì. Ho accettato e ho iniziato a promuovere la ricerca sul cancro alle ossa e l’Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, e ad andare in tv con un messaggio sociale chiaro, preciso e lineare.

Non è una questione di visibilità, perché la visibilità, grazie a Dio, l’ho avuta nel mio percorso artistico, presentando programmi: non facendo l’opinionista o la comparsa, ma avendo un ruolo ben preciso. Ho voluto usare quella minima visibilità che La7 e la Rai mi hanno dato in questi anni per arrivare a più persone possibile, ma l’ho fatto da persona guarita e sopravvissuta al cancro. Credo sia importante che noi artisti, quando andiamo in televisione, lanciamo messaggi positivi. Ma soprattutto la risposta a questa domanda è anche la missione umanitaria che porto negli ospedali. Lì, nei reparti oncologici, non ci sono telecamere: lo faccio come forma di riconoscenza verso i medici e verso questa seconda vita.

Sai cosa mi ha colpito di questa lunga risposta? Il fatto che temevi che la tua condizione potesse pregiudicare un percorso lavorativo fatto anche di ritmi importanti. Umanamente fa venire i brividi, perché è un pensiero naturale. Nei giorni scorsi ho parlato di una cosa molto simile con Giorgio Pasotti, in occasione del lancio del suo film Sotto a chi tocca. Se ne avrai occasione, ti consiglio di vederlo: è molto bello e racconta una società fatta di performance, è incentrato sul mondo del lavoro.

Andrea, a dire la verità, ora ti faccio io la domanda al contrario. Se a te proponessero un collaboratore e, mentre te lo propongono, ti dicessero: «Sai, Andrea, lui ha avuto un cancro, fa delle visite, ogni tanto zoppica, a volte è un po’ fragile», ci penseresti prima di sceglierlo per condurre un programma e mandarlo in giro per l’Italia?

Il problema è che uno ci pensa, ma non dal punto di vista umano: ci pensa in chiave di macchina, in chiave di sistema. Noi non siamo macchine, e purtroppo viviamo in una società in cui troppo spesso lo si dimentica, ed è grave. Viviamo in un mondo in cui viene portata la luce in maniera anche dominante: si mostra solo la parte bella della vita, secondo me bisognerebbe cambiare un po’ rotta… quello che stai facendo tu è molto importante.

Sono contento di parlare con te oggi… quello che sto facendo non lo faccio solo io: lo faccio insieme a te, Andrea, e a tanti altri colleghi giornalisti. La mia battaglia non è solo mia. La missione che vado a fare negli ospedali non è solo la mia, è anche la tua che hai deciso di accettarla. Un articolo è importante, può arrivare a quel ragazzo che magari ha avuto le stesse paure che ho avuto io, e leggere le tue parole può essergli molto utile.

Hai 15 anni, hai appena sentito per la prima volta la parola «steosarcoma». Delle tante parole presenti nel tuo libro, quale vorresti che qualcuno ti avesse detto allora?

Tra le tante parole del libro, quella che avrei voluto che mi dicessero allora è «cancro». Io, purtroppo, l’ho letta quando è arrivata la cartella clinica a casa: leggendola mi sono trovato davanti alla realtà di ciò che avevo davvero. Essendo molto giovane, e per una protezione voluta dai miei genitori, mi avevano parlato di un’infezione al ginocchio, non di un cancro alle ossa.

Dopo tanti mesi, quando ormai avevo perso i capelli e tanti chili, e pesavo 35 chili, l’ho scoperto leggendo la mia cartella. Ho pianto tantissimo, perché da quel momento non era più un’infezione: era la paura di morire. Poi, nel corso del periodo oncologico, durato quasi quattro anni, in cui tra l’altro non camminavo più (sono stato quattro anni in carrozzina), ricordo molto bene l’aiuto professionale dei medici, sia per me sia per la mia famiglia: di giorno e di notte li chiamavi e loro c’erano sempre.

Quindi tu avresti voluto la verità?

Avrei voluto la verità in quel momento. Ed è ciò che sottolineo anche in questa intervista: bisogna smetterla di essere così timorosi, questo termine va usato, perché esiste. Ogni malattia ha un nome. Spesso, quando si sente pronunciare la parola «cancro», fa paura, tiene a distanza. In realtà bisogna semplicemente abbracciare la malattia e cercare di sconfiggerla, non allontanarla già nella pronuncia del termine esatto. Spesso si fa proprio fatica a dirlo: è come se esistesse una sorta di tabù nel pronunciare questa paura.

Certo, è un po’ il concetto del self-talk, molto importante in ambito terapeutico. E senti, sappiamo che ripetevi una frase davanti allo specchio per trovare la forza di andare avanti…

Sì. Ripetevo spesso davanti allo specchio che ce l’avrei fatta, che ce l’avrei fatta a uscire da lì. Non mi facevo mai vedere fragile: nei miei momenti di debolezza mi chiudevo in bagno e mi guardavo allo specchio. All’inizio ripetevo sempre che non mi riconoscevo più, perché i capelli cadevano man mano: mi guardavo e dicevo «non mi riconosco». Poi ripetevo tante volte che ce l’avrei fatta e che non avevo paura.

C’è un’altra cosa che secondo me è importante: spesso si pensa ai malati e un po’ meno alle persone che li circondano. A volte queste persone non sono in grado di aiutare, di fare la cosa giusta al momento giusto, semplicemente perché non hanno gli strumenti, non sono preparate. Penso a un genitore in balia di una situazione così: ti crolla il mondo addosso, non riesci nemmeno ad andare a lavorare, un po’ come è successo ai miei genitori. Tu che ci sei passato: se un genitore leggesse questa intervista, qual è la frase che non andrebbe mai detta? Una frase che, anche se pronunciata con affetto, fa più male che bene al ragazzo, alla ragazza, alla persona che in quel momento sta vivendo la malattia. C’è qualcosa che, involontariamente, non andrebbe fatto?

Non bisogna usare la retorica. «Ti capisco», «andrà tutto bene», «devi essere forte per tuo figlio»: dal mio punto di vista sono frasi scontate, fredde, che alla fine non hanno un nocciolo di verità. Ogni dolore non è per sempre, e una ferita definisce il valore della nostra vita. Quando hai un figlio malato, disteso in un letto, che potrebbe morire, la cosa più importante è accettare le proprie fragilità di genitore, senza mai vergognarsi dei momenti brutti che ti portano a doverti sfogare.

Ovviamente non va fatto davanti al malato, ma in un posto isolato, dove il bambino non ti vede: lui è già preoccupato per la sua salute, e poi si preoccupa anche per i genitori, perché si sente in colpa, convinto di essere lui la causa di quel malessere. Per questo anch’io mi chiudevo in bagno.

Se dovessi dare un consiglio ai genitori, e lo farò, perché questo tour e questa missione umanitaria negli ospedali non saranno un incontro soltanto per i bambini e gli adolescenti ma, per scelta dei primari e degli psicologi oncologici, anche per i genitori, vorrei dimostrare loro che da questa malattia si può guarire: si diventa grandi, si diventa uomini o donne, si cresce. E i genitori, con le loro fragilità, non sono dei perdenti. Sono esseri umani come tutti, che devono affrontare una realtà arrivata proprio a loro, e devono farlo per l’amore che hanno verso i figli, senza sentirsi deboli. La debolezza non è quella: la debolezza è scappare, non accettare questa realtà. La realtà, bella o brutta che sia, va accettata, con le proprie debolezze e fragilità, perché tanto non puoi farci nulla: devi affidarti ai medici e far sì che curino tuo figlio.

Ok, sul percorso negli ospedali torneremo dopo. Rispetto invece a quella che è stata, e che è tuttora, la tua carriera: hai sempre desiderato lavorare in televisione?

No. Prima di entrare in ospedale, sai, quando sei ragazzino hai le idee confuse. Come tutti, fai un percorso nell’adolescenza, che io però ho vissuto solo all’inizio, perché poi sono stato dentro l’ospedale per quattro anni: quel periodo della mia vita, l’adolescenza, non l’ho conosciuto. Ricordo che all’inizio, per scegliere l’indirizzo di studi, ero indeciso tra fare l’audioprotesista e il veterinario. L’idea di lavorare in televisione è arrivata un giorno, ma io volevo fare il regista televisivo, non il conduttore.

Era il 31 dicembre, uno dei Capodanni che ho passato nel reparto oncologico. In televisione davano uno di quei programmi negli studi di Buona Domenica, dove c’erano tanti personaggi che facevano il conto alla rovescia, cantavano, parlavano, tutti felici. Io ero molto felice di guardarlo, e feci una promessa a me stesso: se un giorno fossi uscito da quella realtà che mi opprimeva, avrei fatto sicuramente qualcosa in campo televisivo, cancellando tutte le idee e le ipotesi che avevo prima. Volevo realizzare programmi che permettessero a chi sta male negli ospedali di estraniarsi, attraverso il mezzo televisivo, dalla realtà che viveva.

Quella promessa l’ho mantenuta. Ho iniziato come assistente alla regia, lavorando a Boris, Colpi di sole, Suburra 2 e mi sono affacciato a dei ruoli da regista. Quando entri a far parte di un cast tecnico, i primi ruoli che ti fanno fare sono quelli di assistente alla regia… non diventi subito regista. Nel frattempo studiavo Lettere all’università, con indirizzo spettacolo e comunicazione, un percorso pensato proprio per fare il regista. Poi la vita mi ha portato davanti alla telecamera, e mi sono reso conto che anche lì il risultato era lo stesso: fare programmi che mi permettessero di raggiungere un pubblico vasto, e tra quel pubblico anche chi si trova in ospedale e magari si sarebbe distratto guardando quei contenitori televisivi che io presentavo.

Il tuo esordio è stato nel 2004 su Canale 5, giusto?

Su Canale 5 e Italia 1, con un programma la cui direzione artistica era di Maurizio Costanzo e che si chiamava Voglia. Eravamo dieci ragazzi in cerchio che parlavano e discutevano dei loro problemi adolescenziali.

Hai avuto modo di conoscere Maurizio personalmente?

L’ho visto una volta sola nella vita. Venne a conoscere, per così dire, il cast di noi ragazzi che presentavamo il programma, e registravamo negli studi di Buona Domenica. Ricordo che gli feci tante domande, perché ero molto spigliato, e lui si mise a ridere: ero sardo, avevo l’accento molto più marcato di adesso, ed ero il più piccolo del cast. Da lì nacque anche l’idea del nome con cui mi conoscete: Anthony mi hanno sempre chiamato tutti così, e Peth è metà del mio cognome, che richiama «pet», cucciolo, piccolo. Ho tanti bei ricordi di quegli studi televisivi. Dopo Maurizio ho conosciuto, in quegli anni, Fioretta Mari, che all’epoca era insegnante di dizione ad Amici: il percorso era tutto intorno a quei set. Mi diceva che dovevo studiare dizione, ma poi anche lei si è ricreduta e mi ha detto: «Vabbè, tu non devi fare l’attore, sei un comunicatore nel mondo della televisione. Ed è giusto che tu sia te stesso e che porti avanti la cultura attraverso il tuo percorso».

C’è un nome, in ambito televisivo, di una persona che hai incontrato nel tuo percorso e che aveva una marcia in più, dal punto di vista umano o professionale, e ti ha aiutato? Un ringraziamento…

Il ringraziamento in assoluto è sicuramente per Maurizio Costanzo. Il primissimo programma che ho fatto davanti a un pubblico ampio, la mia prima esperienza televisiva, è stato Voglia, di cui lui era il direttore artistico. Mi sono ritrovato catapultato davanti a milioni di telespettatori grazie a un suo programma. Il ringraziamento più grande, per ogni artista, va alla prima persona che ti permette di fare un programma televisivo.

Mi risulta che ti chiamino «ambasciatore del gusto». Lo trovo interessante rispetto a quello che mi hai detto prima: dopo un lungo periodo di chemio e di cure eri arrivato a pesare 35 chili, e poi hai girato l’Italia a raccontare cibo, tavola, convivialità. Com’è cambiato nel tempo il tuo rapporto con il cibo? Perché arrivare a 35 chili, immagino, lascia un segno.

Sì, è così. Pesavo 35 chili negli anni in cui facevo la chemioterapia. Quando fai una terapia del genere ti ritrovi a vomitare tutto quello che mangi, sono proprio gli effetti collaterali. Di cicli ne ho fatti oltre venti, quindi quel peso l’ho avuto per tanti anni. Poi, man mano, ho ripreso la cura del mio fisico: sono un amante dello sport, ho ricominciato a mangiare, a stare bene, e negli anni dell’università ho recuperato la forma fisica, che oggi è più difficile da mantenere. Col tempo, ovviamente, bisogna mangiare bene e sano. Negli anni ho avuto l’onore di raccontare storie di discendenza e di tradizione attraverso i sentieri del gusto, e ti posso garantire che l’Italia ha tante eccellenze enogastronomiche che vanno valorizzate. Spesso, dietro l’angolo, c’è chi vende verdura fresca che costa persino meno di quella, magari non così fresca, dei supermercati. Bisogna usare con intelligenza il metro di giudizio su dove fare la spesa.

Silvana Giacobini…avete lavorato insieme ed è lei che firma la prefazione del libro. Di solito, quando si chiede una prefazione, ci sono diversi motivi dietro. Cosa ha visto in te che il pubblico magari non conosceva? Immagino che gliel’abbia proposto tu.

Silvana è un’amica, una persona che mi ha insegnato tanto. Gliel’ho proposto per due motivi, e questa è una domanda molto bella, perché non l’ho mai dichiarato. Il primo è che Silvana è un’amica, ma un’amica vera: nel mondo dello spettacolo ci conosciamo tutti, ma ci sono amicizie importanti e amicizie professionali, che sono due cose diverse. L’altro motivo, il più importante, è che lei è stata una delle poche persone a cui avevo confidato questo segreto.

Io e Silvana ci frequentavamo moltissimo, in un periodo in cui conducevo un programma il sabato su La5, sulle reti Mediaset, che si chiamava Trend. Lei era la mia opinionista nel salotto. Durante una trasferta di lavoro, una mattina, ero molto stanco fisicamente per il cambio di tempo, dal freddo al caldo. Cominciò a piovere, e a me, quando piove e fa freddo, si irrigidiscono gli arti. Quella mattina camminavo male. Ci siamo incontrati a colazione in albergo e lei mi chiese cosa avessi. Io le dissi una delle mie solite bugie bianche: «Mi sono fatto male in palestra, mi fa male un po’ il ginocchio». Lei mi guardò negli occhi e mi disse: «Anthony, ma perché non mi dici la verità?».

In quel momento ho riconosciuto la grande sensibilità di una grande professionista che ha fatto, secondo me, la storia del giornalismo in Italia. Silvana ha diretto numerosi giornali importanti, è stata invitata a importanti manifestazioni reali, è stata tante volte in America, ha conosciuto anche capi di Stato. Potrebbe raccontare tante vicende che l’hanno vista protagonista, e non le ha mai raccontate come un vanto. La sua umiltà e la sua eleganza la contraddistinguono come professionista e come donna. Quella mattina ho riconosciuto anche una sensibilità che poche persone hanno: un’empatia che va oltre lo sguardo, un dono della vita.

Sono scoppiato in un pianto e le ho raccontato cosa avevo. In quel periodo dovevo ripetere i controlli, avevo la mia paura, i miei attacchi di panico, e lei, ricordo, mi guardò sempre negli occhi e mi disse: «Io sento che va tutto bene».

Passiamo al tour nei reparti. Cosa ti aspetti che accada dentro di te entrando in quel corridoio da ex paziente?

È una domanda molto particolare, perché questa grande emozione non l’ho ancora vissuta, ma credo che la vivrò. All’inizio avrò sicuramente molta tensione, e anche preoccupazione di essere all’altezza. Poi lascerò fare tutto al cuore.

Quando ho deciso di intraprendere questa missione, ci tengo a ricordare che io non faccio raccolta fondi e non ho sponsor. Tutto quello che faccio lo faccio attraverso il mio lavoro e con le mie risorse economiche: mi pago i viaggi, le trasferte, compro io i libri. Quello che accade, accade perché nasce con forza da dentro di me. E poi cambierà da paziente a paziente, perché non tutti vivono il dolore allo stesso modo. Mi farò aiutare dai medici: saranno loro a introdurmi nelle camere, nei reparti, dai pazienti e dai loro genitori. Poi lascerò fare al caso. Li guarderò, stringerò loro la mano e dirò che in quel letto, prima di loro, c’ero io, e che oggi sono diventato grande. Sarà un po’ il mio discorso iniziale, che porterò avanti in questo lungo anno in cui entrerò negli ospedali.

Un altro tema: lanci un messaggio, «curate i corpi, ma ricordatevi di proteggere anche le anime». Cosa senti che sia mancato a te, in quegli anni, in termini di ascolto, se c’è qualcosa? E cosa cambieresti concretamente in un reparto? Cosa pensi che potrebbe essere migliorato sotto questo punto di vista?

Niente, perché in quei reparti non manca niente. Mi ricordo che, nel mio periodo, sono stato uno dei primi casi in Italia ad aver fatto il percorso «scuola in ospedale»: non ho nemmeno perso un anno di studi. Attraverso il mio percorso e quello di altri ragazzi di quel periodo siamo stati un po’ le cavie del Ministero dell’Istruzione. Poi hanno strutturato un percorso scolastico riconosciuto dal Ministero, che permette ai pazienti, allora come oggi, di studiare comunque. È vero che vivi in ospedale, ma puoi studiare anche lì, senza rinunciare a un percorso culturale e formativo.

Tu dici di essere la prova vivente che l’osteosarcoma può essere sconfitto, ma è evidente che non tutti guariscono. La linea è sottilissima: come si porta una storia a lieto fine senza che suoni ingiusta verso chi non ce la fa? È complicata come cosa.

È difficile, hai ragione, però qualcosa va fatto comunque. Le parole giuste possono salvarci in quel momento. La comunicazione non passa solo attraverso una diagnosi: passa anche attraverso le testimonianze, un po’ come la mia. Quello che dico sempre anche a chi mi scrive è di affidarsi totalmente ai medici, perché i medici sanno come trattare ogni paziente che entra in ospedale, anche in base al grado di malattia riscontrato. È ovvio che nei casi in cui la malattia è purtroppo molto avanzata e non c’è possibilità di guarigione, io non sono nemmeno la persona in grado di incontrare quel paziente: sarei fuori luogo anch’io. Però posso dirti che la mente può fare qualcosa, come ha fatto tanto per me il mio carattere. La mente è forza di volontà, coraggio e determinazione, sempre affiancate dalla forza di una grande squadra formata dai medici.

Credo che la chiave sia quello che mi hai detto alla seconda domanda: la verità. Credo che la verità sia sempre la via giusta e, soprattutto, sana. Perché quando uno porta una verità, alla fine, è sempre sana, anche quando è una brutta verità.

Sai che cos’è? Io dico sempre che l’autenticità di ogni persona è l’energia che trasmetti, non l’energia che costruisci.

Se tu potessi scrivere una sola parola sulla porta di un reparto oncologico, quale sarebbe?

Bianco. Mi ricordo queste mura bianche: tutto molto bianco e ovattato. Ci vorrebbe qualche colore, qualcosa che dia anche un senso all’esterno.

E cosa vorresti che portasse con sé chi chiude il libro, magari senza aver mai affrontato una diagnosi? Perché il tuo libro può, anzi deve, essere letto a prescindere: porta sensibilizzazione.

Spero che le persone, leggendo il mio libro, indipendentemente dal fatto di aver avuto o meno una malattia come la mia, si rendano conto che non devono vergognarsi delle proprie fragilità, perché non sono debolezze. È una condizione umana: ognuno di noi ha periodi no e periodi positivi. Nei periodi no non bisogna sentirsi terribilmente inadeguati, come ho fatto io per tanto tempo. Bisogna sdoganare un po’ anche il diritto al pianto, quando devi soffrire. Poi scegli tu se farlo in separata sede, da solo, come ho fatto io, o davanti agli altri. Perché anche attraverso le lacrime passa la guarigione, e anche attraverso un momento di debolezza ognuno di noi può trovare la vera forza interiore, che ha il proprio valore e la propria dignità.

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