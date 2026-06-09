È morto Anthony Guidera, l'attore de Il Padrino III aveva 65 anni: la causa della morte e il messaggio commovente della moglie L'attore de Il Padrino III, The Rock e Armageddon ha lasciato il figlio e la moglie, che ha confermato la notizia con un messaggio commovente

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Paramount Pictures

CONDIVIDI

Anthony Guidera, attore de Il Padrino – Parte III, è morto sabato scorso all’età di 65 anni. Dopo aver trascorso le ultime settimane in terapia intensiva nell’ospedale dove era stato ricoverato dall’11 maggio scorso per un collasso avuto nella sua casa in California, l’attore è passato a miglior vita, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema, ma soprattutto nelle vite del figlio Nick e della moglie Valerie. Proprio quest’ultima ha parlato dell’accaduto a TMZ, svelando che, mentre si trovavano nel salotto della loro abitazione, il cuore del marito si è fermato improvvisamente ed è poi stato portato d’urgenza in ospedale.

Nel confermare la notizia della morte del marito, la donna ha raccontato altri dettagli: dopo l’attacco cardiaco, Anthony Guidera è stato portato in rianimazione, dove ha mantenuto le funzioni vitali grazie ai macchinari per circa tre settimane, finché non è stato deciso che era giunto il momento di staccare le apparecchiature e portarlo a casa sua. L’attore è poi morto sabato 6 giugno nella sua amata casa nel sud della California, che era esattamente ciò che voleva. Al momento non è chiara la causa del malore improvviso: i medici non sono ancora riusciti a capire cosa abbia provocato l’arresto cardiaco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo la diffusione della notizia, la moglie di Anthony Guidera ha scritto su Facebook un commovente messaggio d’addio, annunciando al mondo la sua morte: "È con il cuore pesante che annunciamo l’improvvisa scomparsa del nostro amato Anthony. Siamo devastati e cerchiamo di respirare attraverso l’impossibile, vivendo ogni momento come viene. Vi preghiamo di custodire questa luce eterna nei vostri cuori e di includere la nostra famiglia nelle vostre preghiere".

Morto Anthony Guidera: la carriera dell’attore

Anthony Guidera è nato a San Francisco il 18 ottobre 1960. Dopo aver lavorato per molti anni in Europa come modello usando il nome di James Guidera, ha frequentato l’Actors Studio di New York per diventare un attore. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 1990: ha interpretato una guardia del corpo di nome Anthony ne Il Padrino – Parte III, ultimo film di una trilogia che ha fatto la storia del cinema. Ma quest’ultima non è l’unica pellicola per cui viene ricordato. Tra le più note ci sono The Rock (1996) e Armageddon (1998). In entrambe le opere dirette da Michael Bay ha vestito i panni di un pilota. E ancora: The Postman (1997) e il film di fantascienza horror Specie Mortale, la cui scena del bacio (diventata iconica) con Natasha Henstridge (l’aliena Sil) gli è valso il premio agli MTV Movie Awards del 1996 per il "Miglior bacio".

Non solo cinema: Anthony Guidera ha fatto anche televisione, partecipando a serie tv molto note al grande pubblico come Renegade, Baywatch, Angel e Star Trek: Deep Space Nine.

Potrebbe interessarti anche