Un amore nato da un delitto, la serie tv turca su Mediaset Infinity è un piccolo gioiello: il motivo vi conquisterà

Un thriller turco sorprendente dove amore e mistero si intrecciano: segreti, passioni e un delitto sconvolgeranno la vita dei protagonisti.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La serialità turca continua a sorprendere e a rinnovarsi, passando con naturalezza dal romanticismo più puro alla tensione del thriller psicologico. È il caso di questa storia, disponibile su Mediaset Infinity, una serie che intreccia mistero, passione e segreti inconfessabili in una storia che non lascia scampo né ai suoi protagonisti né allo spettatore. La piattaforma offre infatti un racconto oscuro, dove l’amore diventa la chiave – e al tempo stesso il pericolo – di un intrigo dal ritmo serrato.

Another Love, di cosa parla la serie turca

Al centro della vicenda troviamo Leyla Gediz, una giovane procuratrice che tenta di ricostruirsi una vita dopo un passato tormentato. Determinata a lasciarsi alle spalle il dolore e gli errori, Leyla accetta un nuovo incarico in un’altra città, sperando di poter finalmente ricominciare da zero. Ma il destino ha altri piani per lei. Il suo cammino incrocia infatti quello di Kenan Ozturk, un giornalista di successo, carismatico e brillante, la cui esistenza ordinata verrà anch’essa travolta da eventi imprevisti.

Il loro primo incontro avviene in circostanze drammatiche: un omicidio sconvolgente, quello di Hamdi Atilbay, ritrovato senza vita in un bosco. Leyla e Kenan si ritrovano così coinvolti in un caso che non è solo professionale, ma anche profondamente personale. Mentre indagano per scoprire la verità, la loro relazione si fa sempre più intensa, fino a intrecciarsi indissolubilmente con i segreti che emergono dal passato di entrambi. In un continuo gioco di ombre e rivelazioni, i due protagonisti saranno costretti a chiedersi se conoscano davvero l’altro – e soprattutto se possano fidarsi.

Una serie tv da non perdere

Il fascino di questa nuova serie sta proprio nella sua capacità di combinare la tensione del giallo con la forza emotiva del melodramma. Non si tratta solo di un’indagine su un delitto, ma di un viaggio dentro le fragilità umane, tra sentimenti contrastanti e scelte morali difficili. L’amore, in Another Love, è un’arma a doppio taglio: cura e ferita, rifugio e trappola. È ciò che avvicina Leyla e Kenan, ma anche ciò che rischia di distruggerli.

A dare corpo e anima a questa storia sono due interpreti amatissimi dal pubblico italiano: Hande Erçel, già protagonista della romantica Love is in the Air, e Burak Deniz, noto per Interrupted – L’amore incompiuto. La loro alchimia sullo schermo è palpabile e conferma la capacità del duo di sostenere anche ruoli più complessi e sfaccettati, in un registro che unisce passione e mistero. Insomma, la serie promette una vera e propria maratona di emozioni su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno immergersi gratuitamente in un racconto avvolgente e ad alta tensione.

