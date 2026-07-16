Dopo Francesco Gabbani salta anche il concerto di Edoardo Bennato a Vinovo: la "maledizione" dell'Ippodromo colpisce ancora Dopo l’annullamento del live di Gabbani, anche il concerto di Edoardo Bennato a Vinovo non si farà: lo spettacolo del 28 agosto è stato cancellato.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo Francesco Gabbani, anche Edoardo Bennato deve rinunciare al palco dell’Ippodromo di Vinovo. Il concerto del cantautore napoletano, previsto per il 28 agosto 2026, è stato ufficialmente cancellato e non verrà recuperato. La decisione arriva a pochi giorni dall’annuncio dello stop al live di Gabbani, programmato nella stessa struttura il giorno precedente. Una doppia cancellazione che ha acceso i riflettori sulla situazione organizzativa degli eventi previsti nella location torinese.

Annullato il concerto di Edoardo Bennato a Vinovo: la comunicazione ufficiale

Il concerto di Edoardo Bennato all’Ippodromo di Vinovo non si svolgerà. La conferma è arrivata oggi, mercoledì 15 luglio attraverso una nota diffusa da New Step, società che cura la produzione del live dell’artista. Nel comunicato viene spiegato che l’annullamento è dovuto a "ragioni organizzative" non dipendenti né dalla produzione né dallo stesso Bennato. La società ha inoltre precisato che l’evento non potrà essere recuperato in un’altra data.

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La cancellazione arriva dopo quella del concerto di Francesco Gabbani, previsto per il 27 agosto nella stessa struttura. Anche in quel caso, gli organizzatori avevano comunicato l’impossibilità di garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento dello spettacolo. Una situazione che ha portato molti fan a parlare sui social di una sorta di "maledizione di Vinovo", vista la doppia rinuncia a distanza di pochi giorni di due artisti molto attesi.

Rimborso biglietti e la posizione dell’Ippodromo di Vinovo

Dopo l’annuncio dell’annullamento, New Step ha espresso il proprio dispiacere nei confronti del pubblico e ha invitato gli spettatori a seguire le indicazioni di TicketOne per le procedure di rimborso dei biglietti acquistati. La società di produzione ha auspicato che le modalità per ottenere la restituzione delle somme vengano rese disponibili nel più breve tempo possibile, così da limitare i disagi per chi aveva già programmato la partecipazione al concerto. Anche l’Ippodromo di Vinovo è intervenuto sulla vicenda, chiarendo il proprio ruolo.

In una nota ufficiale, l’ippodromo ha sottolineato di aver appreso con dispiacere della cancellazione del concerto di Bennato e di essere in attesa delle indicazioni definitive da parte dell’organizzazione per poter comunicare al pubblico le modalità di rimborso. Nonostante le cancellazioni, l’Ippodromo conferma la volontà di continuare il percorso di apertura della struttura a grandi eventi e iniziative. La location resta infatti attiva con le corse ufficiali, le visite alle scuderie e gli appuntamenti dedicati al mondo del trotto, tra cui il Derby Day previsto il 10 e 11 ottobre, evento internazionale dedicato ai migliori protagonisti europei della disciplina.

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